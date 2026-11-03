Καλάβρυτα: Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή νέου νηπιαγωγείου

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Υπεγράφη, σήμερα, η σύμβαση του έργου για την κατασκευή νέου κτιρίου που θα στεγάσει το 3θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων με ένα Τμήμα Ένταξης, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

«Η κατασκευή του νέου Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Το έργο, προϋπολογισμού 1.851.244 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά στην ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου στο οικόπεδο όπου λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, στην περιοχή Βάλτου, καθώς και στην αναδιαμόρφωση του αύλειου χώρου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Σήμερα βάζουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας σημαντικής εκπαιδευτικής υποδομής στα Καλάβρυτα, ειδικά για τους νέους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο, με βιοκλιματικό σχεδιασμό, κατάλληλους χώρους διδασκαλίας, Τμήμα Ένταξης και υποδομές προσβασιμότητας, που θα προσφέρει στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον.

Η κατασκευή του νέου Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα, μέσω της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών, λειτουργικών και προσβάσιμων σχολικών εγκαταστάσεων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με νέες υποδομές και παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού επενδύουμε στην Παιδεία, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες μάθησης και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής στις πόλεις και στην Περιφέρεια.

Σημειώνεται πως οι κατασκευές νέων σχολικών μονάδων υλοποιούνται ταυτόχρονα, με το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» που αφορά στις ανακαινίσεις εκατοντάδων σχολείων σε όλη τη χώρα, συνεπώς, πραγματοποιούμε μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων βελτίωσης του κτιριακού δυναμικού στον χώρο της εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι κάθε παιδί, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές σχολικές εγκαταστάσεις».

Παρόντες κατά την υπογραφή ήταν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαϊμης, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ Α.Ε.) Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε Αθανάσιος Γιάνναρης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης, είπε:

«Ξεκινά η κατασκευή του 3θεσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων. Ενός υπερσύγχρονου νηπιαγωγείου, η μελέτη του οποίου εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών της «Κτιριακές Υποδομές A.E.», προϋπολογισμού 1.851.244 ευρώ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Καθήκον της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» είναι να ενισχύουμε τις υποδομές παιδείας. Η δημιουργία ενός ασφαλούς, βιοκλιματικού και λειτουργικού περιβάλλοντος για την προσχολική αγωγή των παιδιών μας και ειδικά στην περιφέρεια, δεν αποτελεί απλώς μια συμβατική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική επένδυση για τη νεολαία μας».