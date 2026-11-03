Wall Street: Μικτά πρόσημα εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έντονη νευρικότητα επικρατεί σήμερα στη Wall Street στη σκιά των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ωστόσο το πτωτικό γύρισμα του πετρελαίου έχει βελτιώσει το κλίμα, ειδικά στον τεχνολογικό κλάδο ο οποίος προσπαθεί να ανακάμψει σήμερα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,34% στις 51.806 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,17% στις 7.554 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,43% στις 25.271 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Ο δείκτης Dow Jones επιβαρύνεται από τις απώλειες της Apple. Η εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε απογοητευτικές εκτιμήσεις για τα περιθώρια κέρδους της, ενώ οι πωλήσεις iPad κατά το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ενισχύουν τους S&P 500 και Nasdaq. Η Micron Technology καταγράφει άνοδο σχεδόν 4%, ενώ οι Advanced Micro Devices (AMD) και Intel ενισχύονται περισσότερο από 3% η καθεμία. Κέρδη περίπου 2% σημειώνουν επίσης οι Broadcom και Nvidia, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν εκ νέου στον κλάδο των μικροκυκλωμάτων.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται όμως η μετοχή της Lumentum, η οποία υποχωρεί περισσότερο από 18,5%, μετά την ανακοίνωση της Marvell Technology για συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας έναντι 115 δισ. δολαρίων.

Οι ενδιάμεσες εκλογές

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες διεξάγονται σήμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στις αγορές προβλέψεων, η πιθανότητα να αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο της Γερουσίας προσεγγίζει το 75%.

Μια επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις στις αγορές την Τετάρτη, με τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης να εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς οι επενδυτές δεν έχουν προεξοφλήσει πλήρως ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αντίθετα, η διατήρηση του ελέγχου της Γερουσίας ή και των δύο σωμάτων από τους Ρεπουμπλικανούς θα μπορούσε να ευνοήσει τις μετοχές βραχυπρόθεσμα.

Ακόμη και με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μια νίκη των Δημοκρατικών σε ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα θα μπορούσε να επηρεάσει την έκταση των ερευνών και της εποπτείας της κυβέρνησης από το Κογκρέσο. Πρόκειται για μια εξέλιξη με δυνητικές επιπτώσεις σε κλάδους όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη και η υγειονομική περίθαλψη.

Πάντως, η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ενδέχεται να περιορίσει την αβεβαιότητα. Ο Ryan Detrick, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Carson Group και συνεργάτης του CNBC, εκτίμησε ότι η απομάκρυνση του εκλογικού κινδύνου μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά για τις αγορές, καθώς η ένταση πριν από τις κάλπες συχνά υποχωρεί μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.