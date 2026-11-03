 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Wall Street: Μικτά πρόσημα εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Έντονη νευρικότητα στο ταμπλό της Wall Street

Wall Street 03.11.2026, 16:42
Σχολιάστε
Wall Street: Μικτά πρόσημα εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έντονη νευρικότητα επικρατεί σήμερα στη Wall Street στη σκιά των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ωστόσο το πτωτικό γύρισμα του πετρελαίου έχει βελτιώσει το κλίμα, ειδικά στον τεχνολογικό κλάδο ο οποίος προσπαθεί να ανακάμψει σήμερα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,34% στις 51.806 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,17% στις 7.554 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,43% στις 25.271 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Ο δείκτης Dow Jones επιβαρύνεται από τις απώλειες της Apple. Η εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε απογοητευτικές εκτιμήσεις για τα περιθώρια κέρδους της, ενώ οι πωλήσεις iPad κατά το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ενισχύουν τους S&P 500 και Nasdaq. Η Micron Technology καταγράφει άνοδο σχεδόν 4%, ενώ οι Advanced Micro Devices (AMD) και Intel ενισχύονται περισσότερο από 3% η καθεμία. Κέρδη περίπου 2% σημειώνουν επίσης οι Broadcom και Nvidia, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν εκ νέου στον κλάδο των μικροκυκλωμάτων.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται όμως η μετοχή της Lumentum, η οποία υποχωρεί περισσότερο από 18,5%, μετά την ανακοίνωση της Marvell Technology για συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας έναντι 115 δισ. δολαρίων.

Οι ενδιάμεσες εκλογές

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες διεξάγονται σήμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στις αγορές προβλέψεων, η πιθανότητα να αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο της Γερουσίας προσεγγίζει το 75%.

Μια επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις στις αγορές την Τετάρτη, με τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης να εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς οι επενδυτές δεν έχουν προεξοφλήσει πλήρως ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αντίθετα, η διατήρηση του ελέγχου της Γερουσίας ή και των δύο σωμάτων από τους Ρεπουμπλικανούς θα μπορούσε να ευνοήσει τις μετοχές βραχυπρόθεσμα.

Ακόμη και με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μια νίκη των Δημοκρατικών σε ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα θα μπορούσε να επηρεάσει την έκταση των ερευνών και της εποπτείας της κυβέρνησης από το Κογκρέσο. Πρόκειται για μια εξέλιξη με δυνητικές επιπτώσεις σε κλάδους όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη και η υγειονομική περίθαλψη.

Πάντως, η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ενδέχεται να περιορίσει την αβεβαιότητα. Ο Ryan Detrick, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Carson Group και συνεργάτης του CNBC, εκτίμησε ότι η απομάκρυνση του εκλογικού κινδύνου μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά για τις αγορές, καθώς η ένταση πριν από τις κάλπες συχνά υποχωρεί μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή και θετικό κλείσιμο, κράτησε τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανατροπή και θετικό κλείσιμο στο ΧΑ, κράτησε τις 2.600 μονάδες
Elliott: Καμπανάκι για κραχ στις αγορές – Παραλληλισμοί με τη δεκαετία του 1920
Markets

Elliott: Καμπανάκι για κραχ στις αγορές
Wall Street: Μικτά πρόσημα εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Wall Street

Μικτά πρόσημα στη Wall Street εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων
Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά – Στα 101 δολάρια το Brent
Commodities

Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο
Χρυσός: Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν με τον μεγαλύτερο ρυθμό από το 2024
Commodities

Οι κεντρικές τράπεζες επιστρέφουν στην «αγκαλιά» του χρυσού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σημειωτόν η NAVTEX για τον GSI, τροχάδην οι εργασίες για τον EMC
Ηλεκτρισμός

Σημειωτόν η NAVTEX για τον GSI, τροχάδην οι εργασίες για τον EMC

Κι ενώ οι έρευνες στην ίδια θαλάσσια ζώνη για το καλώδιο EMC ολοκληρώνονται, για τον GSI η NAVTEX αργεί - Στα 200.000 ευρώ ημερησίως το κόστος του γαλλικού σκάφους

Χρήστος Κολώνας
UBS για Motor Oil: Ανεβάζει στα 58 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

UBS για Motor Oil: Ανεβάζει στα 58 ευρώ την τιμή-στόχο

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα EBITDA της Motor Oil θα διαμορφωθούν στα 808 εκατ. επίπεδο υψηλότερο κατά 7% από τη μέση εκτίμηση της αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Οι προβλέψεις των Citi και Rothschild & Co – Η σημασία των ενδιάμεσων εκλογών και επιπτώσεις στις αγορές
Wall Street

Citi - Rothschild για εκλογές ΗΠΑ: Τι θα «ξεκλειδώσουν» στις αγορές

Που οδηγούν τα δύο ενδεχόμενα της κάλπης - Γιατί η οικονομία διαμορφώνει τελικά το επενδυτικό κλίμα στις ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Καλώδιο Ελλάδας – Γερμανίας: Έτοιμη η προμελέτη για την ηλεκτρική διασύνδεση των 15 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ
Ενέργεια

Ελλάδα–Γερμανία: Έτοιμη η προμελέτη για το καλώδιο των 15 δισ.

Το έργο απέχει ακόμη πολύ από την οριστική επενδυτική απόφαση, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της μελέτης καταγράφουν δυνητικά οφέλη όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρισμού συνολικά

Μάχη Τράτσα
Τράπεζες: Πώς ανεβαίνει ο πήχης για τα κέρδη το 2027
Τράπεζες

Πώς ανεβαίνει ο πήχης για τα τραπεζικά κέρδη το 2027

Υψηλότερους στόχους θέτουν οι τράπεζες για το 2027 παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης

Αγης Μάρκου
Πειραιάς: Επιστρέφουν οι μεγάλες ναυτιλιακές συμμαχίες μέσω Σουέζ – Αύξηση 11,4% στην PCT
Λιμάνια

Πειραιάς: Επιστρέφουν οι μεγάλες ναυτιλιακές συμμαχίες μέσω Σουέζ

Οι νέες προοπτικές για το λιμάνι του Πειραιά - Η στρατηγική των μεγάλων εταιρειών

Λάμπρος Καραγεώργος
HQF (Μιμίκος): Το «στοίχημα» των premium προϊόντων, ο ρόλος των private label στον τζίρο και οι νέες αγορές
Business

HQF (Μιμίκος): Οι νέες αγορές και το ποντάρισμα στην ιδιωτική ετικέτα

Σε αρνητικό έδαφος πέρασαν τα αποτελέσματα της HQF - Οι κεφαλαιακές «ενέσεις», ο συνολικός δανεισμός και το ζήτημα των τιμών στις πρώτες ύλες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Politico για εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίσει τη νίκη των Δημοκρατικών
Κόσμος

Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίσει τη νίκη των Δημοκρατικών

Το Κογκρέσο διαθέτει ελάχιστα μέσα για να περιορίσει τους προέδρους στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αφήνοντας στον Τραμπ περιθώρια να προωθήσει τη διεθνή του ατζέντα

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Wall Street
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή και θετικό κλείσιμο, κράτησε τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανατροπή και θετικό κλείσιμο στο ΧΑ, κράτησε τις 2.600 μονάδες

Θετικά έκλεισε τελικά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανατρέποντας το αρνητικό πρόσημο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Μικτά πρόσημα εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Wall Street

Μικτά πρόσημα στη Wall Street εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Έντονη νευρικότητα στο ταμπλό της Wall Street

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων

Ενισχύονται οι αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα καθώς εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ

Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά – Στα 101 δολάρια το Brent
Commodities

Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο

Η αγορά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια διπλωματική διευθέτηση της οκτάμηνης σύγκρουσης

Χρυσός: Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν με τον μεγαλύτερο ρυθμό από το 2024
Commodities

Οι κεντρικές τράπεζες επιστρέφουν στην «αγκαλιά» του χρυσού

Οι κεντρικές τράπεζες πραγματοποίησαν καθαρές αγορές σε χρυσό 321 τόνων το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, μετά από το υποτονικό ξεκίνημα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε ανοδικά, βελτιώνεται το κλίμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γύρισε ανοδικά το ΧΑ, βελτιώνεται το κλίμα

Αλλαγή σκηνικού αυτήν την ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το πετρέλαιο να δίνει και πάλι τον τόνο, δίνοντας σημαντική ώθηση στις αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank η άμυνα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank η άμυνα του ΧΑ στους πωλητές

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,55% στις 2.588,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 114,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16,5 εκατ. τεμάχια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Βιομηχανία ΗΠΑ: Πάνω από τις προσδοκίες οι παραγγελίες τον Σεπτέμβριο, εν μέσω γενικής ανάκαμψης
World

ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι βιομηχανικές παραγγελίες τον Σεπτέμβριο

Οι βιομηχανικές παραγγελίες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,8% μετά από αύξηση 0,3% τον Αύγουστο

Παπασταύρου: Οι 20 παρεμβάσεις για το ρεύμα και την προστασία των καταναλωτών
Ενέργεια

Παπασταύρου: Οι 20 παρεμβάσεις για το ρεύμα και την προστασία των καταναλωτών

Μείωση 50% στη χρέωση ΥΚΩ της πρώτης κλίμακας, σταθερά συμβόλαια και επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ – Τι αλλάζει σε δίκτυα, ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

Τράπεζα της Γαλλίας: Θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της Γαλλίας
World

Τράπεζα της Γαλλίας: Θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της Γαλλίας

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη 0,4% φέτος

ΗΠΑ: Το «μπλε κύμα» που απειλεί να στερήσει από τον Τραμπ τον έλεγχο του Κογκρέσου
World

Ποιες μάχες θα κρίνουν τις εκλογές στις ΗΠΑ

Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ενισχυμένοι στις κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Βουλή και τη Γερουσία των ΗΠΑ, με την ακρίβεια, το κόστος ζωής και την οικονομική πολιτική να δοκιμάζουν τη συνοχή των Ρεπουμπλικανών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΟΛΠ: Κέρδη 59,7 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 126,6 εκατ. στο εννεάμηνο
Λιμάνια

ΟΛΠ: Κέρδη 59,7 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 126,6 εκατ. στο εννεάμηνο

Στα 178,8 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών και στα 59,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ – Οι νέες συμφωνίες στα εμπορευματοκιβώτια και η επιτάχυνση των επενδύσεων

Καλάβρυτα: Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή νέου νηπιαγωγείου
Κατασκευές

Καλάβρυτα: Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή νέου νηπιαγωγείου

Το έργο, προϋπολογισμού 1.851.244 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΗΠΑ: Οι 21 πρώτοι μήνες του Τραμπ 2.0 – Με τι κληρονομιά πάνε στις κάλπες οι Αμερικανοί
Κόσμος

Οι κάλπες στις ΗΠΑ και η κληρονομιά 21 μηνών Τραμπ 2.0

Οι τελευταίοι 21 μήνες στις ΗΠΑ ήταν μια περίοδος καταιγιστικών εξελίξεων στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Μελίνα Ζιάγκου
Attica Group: Παρατείνει για ένα μήνα τα δρομολόγια προς Χίο και Λέσβο
Ακτοπλοΐα

Παρατείνει για έναν μήνα η Attica Group τα δρομολόγια προς Χίο και Λέσβο

Η σημερινή απόφαση λαμβάνεται με δεδομένη πια την αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου

Λάμπρος Καραγεώργος
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα 30.000 ευρώ σε Προοδευτική, Πειραιώς και ΒΕΤΑ
Business

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα 30.000 ευρώ σε Προοδευτική, Πειραιώς και ΒΕΤΑ

Οι κυρώσεις αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις της Προοδευτικής, την αναγγελία μεταβολών συμμετοχής της Πειραιώς στην Attica και τις διαδικασίες της ΒΕΤΑ για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

Πιερρακάκης: Επίθεση σε Τσίπρα και αντιπολίτευση για τους servicers
Economy

Πιερρακάκης κατά Τσίπρα και αντιπολίτευσης για τους servicers

Υπερασπίστηκε το αποσυρθέν άρθρο 23 και κάλεσε την αντιπολίτευση να ψηφίσει τις νέες παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή και θετικό κλείσιμο, κράτησε τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανατροπή και θετικό κλείσιμο στο ΧΑ, κράτησε τις 2.600 μονάδες

Θετικά έκλεισε τελικά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανατρέποντας το αρνητικό πρόσημο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κενές θέσεις εργασίας: Απροσδόκητη αύξηση τον Σεπτέμβριο
World

Κενές θέσεις εργασίας: Απροσδόκητη αύξηση τον Σεπτέμβριο

Μειώθηκαν οι απολύσεις στις ΗΠΑ

Elliott: Καμπανάκι για κραχ στις αγορές – Παραλληλισμοί με τη δεκαετία του 1920
Markets

Elliott: Καμπανάκι για κραχ στις αγορές

Το hedge fund Elliott Investment Management, με κεφάλαια 80 δισ. δολαρίων, κατέγραψε μηδενικές αποδόσεις το τρίτο τρίμηνο, ενώ από την αρχή του έτους έως τον Σεπτέμβριο τα κέρδη της διαμορφώθηκαν κάτω από το 2%

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Μικτά πρόσημα εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Wall Street

Μικτά πρόσημα στη Wall Street εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Έντονη νευρικότητα στο ταμπλό της Wall Street

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων

Ενισχύονται οι αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα καθώς εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ

Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά – Στα 101 δολάρια το Brent
Commodities

Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο

Η αγορά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια διπλωματική διευθέτηση της οκτάμηνης σύγκρουσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies