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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή και θετικό κλείσιμο, κράτησε τις 2.600 μονάδες

Θετικά έκλεισε τελικά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανατρέποντας το αρνητικό πρόσημο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.11.2026, 17:33
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή και θετικό κλείσιμο, κράτησε τις 2.600 μονάδες
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Θετικά έκλεισε τελικά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανατρέποντας το αρνητικό πρόσημο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης και ακολουθώντας τη ραγδαία βελτίωση του κλίματος στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αλλά και το πτωτικό γύρισμα του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,53% στις 2.616,12 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.576,25 μονάδων (-1,01%) και 2.617,86 μονάδων (+0,59%). Ο τζίρος ανήλθε στα 265,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3 εκατ. τεμάχια αξίας 17,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,58% στις 6.697,64 μονάδες, ενώ στο -+0,61% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.077,06 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,42% στις 3.036,06 μονάδες.

Μείωση ρίσκου

Με άνοδο έκλεισε τελικά σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ανατρέποντας την αρνητική εικόνα που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης. Η αλλαγή συνέπεσε μάλιστα και με τη βελτίωση του κλίματος στις ευρωαγορές, καθώς το πετρέλαιο γύρισε πτωτικά, μετά τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αποσύρει τη στρατιωτική στήριξη του Ισραήλ.

Άλλωστε, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποτελούν κρίσιμο πολιτικό τεστ για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ενδεχόμενη απώλεια της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας σε ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια προώθησης της οικονομικής και δημοσιονομικής ατζέντας της κυβέρνησης.

Μετά τις 15:30, το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέτρεψε το αρνητικό κλίμα με τη στήριξη επιλεγμένων μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η επιφυλακτικότητα, ωστόσο, παρέμεινε κυρίαρχη, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα και η αναμονή για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ περιόρισαν τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού ρίσκου. Η Πειραιώς και η Alpha Bank ξεχώρισαν με τη θετική τους συμβολή, βοηθώντας τον Γενικό Δείκτη να ανακάμψει και να κινηθεί και πάλι πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Την ίδια ώρα, τα διυλιστήρια παρέμειναν υπό πίεση, καθώς η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνδυάστηκε με τη μείωση των περιθωρίων διύλισης, επιβαρύνοντας τις προσδοκίες για την κερδοφορία του κλάδου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Credia Bank, Alpha Bank, Aegean και Πειραιώς έκλεισαν με κέρδη που ξεπέρασαν το 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η ανοδος σε Eurobank, Λάμδα και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Allwyn, ΟΤΕ, Κύπρου, Εθνική, Jumbo, Τιτάν και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, η Optima Bank έχασε 2,10%, με τις Helleniq Energy, Cenergy και ΔΑΑ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Motor Oil, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Aktor, Coca Cola και Metlen, με τη ΔΕΗ να κλείνει αμετάβλητη.

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