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ΔΟΕ: Καμπανάκι για έλλειψη προσφοράς στην αγορά φυσικού αερίου έως το 2027

Η Ευρώπη θα εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματά της σε φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών, προειδοποιεί ο ΔΟΕ

Φυσικό αέριο 03.11.2026, 15:29
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ΔΟΕ: Καμπανάκι για έλλειψη προσφοράς στην αγορά φυσικού αερίου έως το 2027
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Μέχρι το επόμενο έτος ενδέχεται να παραταθεί η έλλειψη προσφοράς στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, καθώς η Ευρώπη κινδυνεύει να ολοκληρώσει τον φετινό χειμώνα με αποθέματα καυσίμων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και θα χρειαστεί να τα αναπληρώσει, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ).

Τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, σημαίνουν ότι η περιοχή θα εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματά της κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών, ανέφερε ο ΔΟΕ σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη.

«Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ ενδέχεται να κλείσουν τη θερμαντική περίοδο 2026/27 με αποθέματα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα», ανέφερε. Αυτό θα «αυξήσει σημαντικά την ανάγκη για αναπλήρωση των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2027, επεκτείνοντας ενδεχομένως την έλλειψη προσφοράς στην αγορά και στο επόμενο έτος».

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδά τους από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση πριν από τέσσερα χρόνια. Παρότι η ήπειρος μόλις εισέρχεται στην χειμερινή περίοδο αιχμής της ζήτησης, οι κίνδυνοι για το επόμενο έτος επεκτείνονται ήδη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του 2027, καθώς οι επενδυτές προβαίνουν σε αντισταθμίσεις κινδύνου εν όψει περαιτέρω αυξήσεων των τιμών.

Τα συμβόλαια της Ευρώπης για τον επόμενο Μάιο διαπραγματεύονται σε υψηλότερες τιμές από αυτά για τον Νοέμβριο του 2027, καθώς η αγορά σταθμίζει τους κινδύνους για τον εφοδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και των πιθανών καθυστερήσεων σε νέα έργα φυσικού αερίου. Η διαφορά τιμών έφτασε σε ιστορικό υψηλό τις τελευταίες ημέρες.

Τι δείχνουν οι προσομοιώσεις του ΔΟΕ

Οι προσομοιώσεις του ΔΟΕ δείχνουν ότι τα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην ΕΕ θα μπορούσαν να πέσουν κάτω από το 10% της λειτουργικής χωρητικότητας,σε ιστορικό χαμηλό, έως τα τέλη Μαρτίου, «υποθέτοντας το χειρότερο σενάριο» της συνεχιζόμενης διακοπής των ροών LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ και του ψυχρότερου καιρού. Αυτό θα άφηνε την ευρωπαϊκή αγορά εκτεθειμένη σε καθυστερημένες περιόδους ψύχους, ανέφερε ο ΔΟΕ, πράγμα που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη μεταβλητότητα των τιμών έως το τέλος της περιόδου θέρμανσης.

Ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι προβλέπει ότι η αγορά θα παραμείνει στενή, παρότι το επόμενο έτος θα τεθούν σε λειτουργία νέες εγκαταστάσεις LNG και η παγκόσμια ζήτηση για το καύσιμο αναμένεται να μειωθεί το 2026, μεταξύ άλλων κατά 3% στην Ευρώπη. Προβλέπεται ότι τα εργοστάσια της ηπείρου θα μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 5% λόγω των υψηλών τιμών — πέραν της συνεχιζόμενης επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η έκθεση του ΔΟΕ εκτιμά ότι οι εμπορικές ροές μέσω του Ορμούζ θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Με βάση αυτή την υπόθεση, η παγκόσμια προσφορά LNG προβλέπεται να μειωθεί κατά 3% φέτος, η απότομη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ.

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