ΔΕΗ: Παρέμβαση για τις αυξήσεις στο ρεύμα – Νέα χρέωση στο μπλε τιμολόγιο

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Παρά τη νέα αύξηση κατά 26% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο, η ΔΕΗ κάνει τη διαφορά και κρατάει χαμηλά την τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online στα 0,130€/kWh, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος. Με αυτό τον τρόπο, η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Αναρτήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Νοέμβριο 2026

Πράσινο τιμολόγιο: Η ΔΕΗ απορροφά και τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου στη χονδρική

Η ΔΕΗ για το μήνα Νοέμβριο εφαρμόζει έκπτωση 88,3% στην ονομαστική τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της το οποίο διαμορφώνεται στα 0,169 €/kWh, από 0,15913 €/kWh τον Οκτώβριο, καταγράφοντας αύξηση μόλις 6,2% και απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της κατά 26% αύξησης στη χονδρική.

Σταθερές επιλογές με μπλε τιμολόγια

Η ΔΕΗ συνεχίζει να διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, ώστε κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Στο χαρτοφυλάκιο σταθερών προϊόντων περιλαμβάνονται τα ΔΕΗ myHome Enter, ΔΕΗ myHome EnterTwo, ΔΕΗ myHome Maxima και ΔΕΗ myHome Plan, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης και ανάγκες προγραμματισμού του ενεργειακού κόστους.

Μεγαλύτερος έλεγχος της κατανάλωσης με δυναμική τιμολόγηση

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ενέργειας, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση.

Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.