Algosystems: Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας για οργανισμούς Υγείας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Algosystems, πάροχος λύσεων κυβερνοασφάλειας και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) και μέλος του ομίλου της Profile, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον κλάδο της Υγείας, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών ασφάλειας που διαθέτει και πραγματοποιώντας νέες υλοποιήσεις.

Καθώς οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, έρχονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες προκλήσεις κυβερνοασφάλειας και αυξημένες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως αυτές που απορρέουν από την οδηγία NIS2. Παράλληλα, καλούνται να προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες των ασθενών και να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα κρίσιμων συστημάτων και υπηρεσιών.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση που συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, συνεχή παρακολούθηση, ετοιμότητα αντιμετώπισης περιστατικών και εις βάθος τεχνογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών Cyber, η Algosystems υποστηρίζει εύρος οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα με την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειάς τους και τη δημιουργία ανθεκτικών ψηφιακών περιβαλλόντων. Οι δυνατότητές της περιλαμβάνουν το Security Operations Center (SOC) as a Service, το οποίο παρέχει 24ωρη, 7 ημέρες την εβδομάδα παρακολούθηση της ασφάλειας, ανίχνευση απειλών, ανάλυση περιστατικών και αναφορές.

Παράλληλα, οι Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Περιστατικών και Ετοιμότητας Ψηφιακής Διερεύνησης (Incident Response and Digital Forensics Readiness) ενισχύουν την ικανότητα των οργανισμών να προετοιμάζονται και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας, περιορίζοντας τις επιπτώσεις τους και υποστηρίζοντας τη διαδικασία αποκατάστασης.

Μέσα από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τις προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας που διαθέτει, η Algosystems συνεχίζει να συμβάλλει στη δημιουργία ασφαλών και ανθεκτικών ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών στον κλάδο της Υγείας, υποστηρίζοντας παράλληλα την ασφαλή και βιώσιμη εξέλιξη της ψηφιακής υγείας.

Η Algosystems, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες Cybersecurity, ICT Infrastructure, Cloud και Managed Services, υποστηρίζοντας τους οργανισμούς στον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια των τεχνολογικών τους υποδομών. Η εταιρεία εξυπηρετεί σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, η Υγεία, οι Τηλεπικοινωνίες, η Βιομηχανία, τα Logistics και ο Δημόσιος Τομέας, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις λειτουργικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις κάθε κλάδου.

Από τον Ιανουάριο του 2026, η Algosystems αποτελεί μέλος του Profile Group, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της και υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξή της σε στρατηγικές αγορές.