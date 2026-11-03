ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Επαφές με επενδυτές και αναλυτές στο ATHEX Small Cap Conference

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Στο ATHEX Small Cap Conference 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026 στην Αθήνα συμμετείχε η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Αστ. Καντώνιας, και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Σέκκας,

πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με επενδυτικούς συμβούλους και αναλυτές της κεφαλαιαγοράς.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν βασικές πτυχές της επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής πορείας του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, με ιδιαίτερη έμφαση:

• Στα οικονομικά αποτελέσματα, τις επιχειρησιακές επιδόσεις και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

• Στην πρόοδο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, καθώς και στις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

• Στις προοπτικές ανάπτυξης, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τη δυναμική του Ομίλου στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

Η συμμετοχή της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της εταιρείας για ενίσχυση της επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα και της συστηματική ενημέρωση

των μετόχων, των επενδυτών και των αναλυτών της αγοράς σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική και τις προοπτικές του Ομίλου.