Αμερικανικά ομόλογα: Το υπουργείο Οικονομικών διατηρεί αμετάβλητα τα μεγέθη των εκδόσεων τίτλων σταθερού επιτοκίου

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Αμετάβλητες θα διατηρήσει τις εκδόσεις μακροπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων τους επόμενους μήνες το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του.

Το υπουργείο δημοσίευσε την τριμηνιαία ανακοίνωσή του για την αναχρηματοδότηση του χρέους, η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, προβλέποντας για τους τίτλους με διάρκεια δύο ετών και άνω το ίδιο μέγεθος δημοπρασιών με εκείνο του προηγούμενου τριμήνου.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι αναμένει να διατηρήσει τα μεγέθη των δημοπρασιών για τίτλους σταθερού επιτοκίου (ομόλογα) και τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου «για τα επόμενα αρκετά τρίμηνα».

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι διαθέτει τίτλους αξίας 125 δισ. δολαρίων για την αναχρηματοδότηση χρέους που λήγει ύψους περίπου 97 δισ. δολαρίων , αντλώντας έτσι 28 δισ. δολάρια σε νέα κεφάλαια.

Σε μια δομική αλλαγή, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μετατρέψει το επταετές ομόλογο από μηνιαία νέα έκδοση σε τριμηνιαία νέα έκδοση με δύο επανεκδόσεις (reopenings), παρόμοια με το δεκαετές ομόλογο.

Οι αγορές ανέμεναν μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο έτος, με παράλληλη υψηλότερη έκδοση εντόκων γραμματίων

«Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές μελλοντικές αλλαγές στα μεγέθη των δημοπρασιών τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, εστιάζοντας στις τάσεις της διαρθρωτικής ζήτησης, καθώς και στο ενδεχόμενο κόστος και τους κινδύνους που συνδέονται με διάφορα προφίλ έκδοσης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Hunter McMaster, βοηθός υφυπουργός του υπουργείου Οικονομικών αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.