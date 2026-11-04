Wall Street: Ράλι άνω των 1.500 μονάδων για τον Dow Jones

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Ραγδαία άνοδος για την Wall Street την Τετάρτη, καθώς η αποφασιστική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ — και η αποδοχή των αποτελεσμάτων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — εξάλειψε τον κίνδυνο πολιτικής αβεβαιότητας που βάρυνε τις αμερικανικές αγορές.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, ενώ σημείωσαν νίκες σε κρίσιμες εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη, όπως στο Τέξας. Οι Δημοκρατικοί θα λειτουργήσουν πλέον ως αντίβαρο στις πολιτικές του Τραμπ, ο οποίος έχει θεσπίσει φορολογικές περικοπές υπέρ των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα επιδιώκει την επιβολή δασμών και έναν πόλεμο στο Ιράν που έχει οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 1.569,4 μονάδων, ή 3,03% κλείνοντας τελικά στις 53.356,12 μονάδες. Ο δείκτης των 30 μετοχών επανήλθε πάνω από τις 53.000 μονάδες για πρώτη φορά από τις 8 Σεπτεμβρίου και ήταν σε πορεία για την καλύτερη ημέρα του από τις 9 Απριλίου 2025, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε αναστολή των λεγόμενων «αμοιβαίων δασμών» του. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,58%, κλείνοντας τελικά στις 7.688,62 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,44% και έκλεισε στις 25.736,51 μονάδες.

Οι μετοχές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, αφού το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε κατά περισσότερο από 8%, καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε στον πόλεμο με το Ιράν τις εκλογικές ήττες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα την Τρίτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent

διαπραγματεύονταν με πτώση άνω του 8%.

«Θα ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Πίτερ Μπούκβαρ, διευθυντής επενδύσεων της One Point BFG Wealth Partners. «Ο αμερικανικός λαός έχει προφανώς εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον πληθωρισμό και την τιμή της βενζίνης, μεταξύ άλλων, και ίσως αυτό να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τον τερματισμό του πολέμου. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε».

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα «The New York Times» ότι ήταν «απολύτως πρόθυμος» να αποδεχτεί τα αποτελέσματα και δήλωσε στο «The Wall Street Journal» ότι ο ίδιος και οι Ρεπουμπλικανοί θα συνεργαστούν με τους Δημοκρατικούς.

Η ανάκαμψη «οφειλόταν εν μέρει στον αρχικό τόνο και την αντίδραση του προέδρου στα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Freedom Capital Markets. «Εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα, αλλά ένα είναι σίγουρο: θα υπάρξει αδιέξοδο και, ιστορικά, αυτό είναι θετικό για την αγορά».

Οι μετοχές που συνδέονται με την οικονομία και θα μπορούσαν να ωφεληθούν από ένα πιο σταθερό περιβάλλον ηγήθηκαν των κερδών. Η Walmart

σημείωσε άνοδο 4%, ενώ η Bank of America ανέβηκε 3%, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν μετοχές εκτός του τεχνολογικού τομέα.

Πριν από τις εκλογές, οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά ορισμένους τομείς της αγοράς, ειδικά τις μετοχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές φοβούνταν ότι μια μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερους περιορισμούς στα κέντρα δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Η νίκη της Τζίνα Χινοχόσα στις εκλογές για κυβερνήτη του Τέξας, η οποία έχει δεσμευτεί για άμεση αναστολή των εργασιών στον βασικό κόμβο κέντρων δεδομένων, ενίσχυσε τους φόβους την Τετάρτη.

Οι μετοχές της CoreWeave σημείωσαν πτώση την Τετάρτη, όπως και αυτές της SpaceX του Ίλον Μασκ, η οποία έχει την έδρα της στο Τέξας.

Ένας ακόμη λόγος για το αισιόδοξο κλίμα το πρωί της Τετάρτης ήταν ότι, όπως δείχνει η ιστορία, η αγορά αποδίδει καλά σε συνθήκες διχασμένης κυβέρνησης, όπου λιγότερες πολιτικές και ρυθμίσεις μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές προοπτικές.

Ο Άντριου Σλίμον της Morgan Stanley Investment Management δήλωσε ότι οι αγορές «προτιμούν το αδιέξοδο — δεν τους αρέσει ένα κόμμα με υπερβολική εξουσία».