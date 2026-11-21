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Στη σημασία των επενδύσεων σε σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την τοποθέτησή του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στο London School of Economics and Political Science (LSE), στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση, με τίτλο «From Recovery to Transformation: Infrastructure Investment in Greece and Cyprus» («Από την Ανάκαμψη στον Μετασχηματισμό: Επενδύσεις στις Υποδομές στην Ελλάδα και την Κύπρο»), διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δημόσιων εκδηλώσεων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory) του LSE, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός παρουσίασε στοιχεία της προόδου που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ανεργία και το δημόσιο χρέος ακολουθούν πτωτική πορεία. Επιπλέον, στάθηκε στη σταδιακή συρρίκνωση του επενδυτικού κενού της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωζώνη, με τις επενδύσεις να προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο 20,2% του ΑΕΠ το 2027, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010.

Τα έργα

Εν συνεχεία, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση των έργων προϋποθέτει όχι μόνο την εξασφάλιση σημαντικών χρηματοδοτικών πόρων, αλλά και την αποτελεσματική απορρόφησή τους, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αξιοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και ιδιωτικές δωρεές.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σημαντικά έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ και στην αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων. Ο κ. Δήμας έδωσε έμφαση στα έργα αποκατάστασης των υποδομών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 600 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ΤΑΑ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι για την περίοδο 2026 – 2030 έχουν προϋπολογιστεί περίπου 3,4 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ο κ. Δήμας ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων που υλοποιούνται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης, το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ και ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και τα 17 νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Με την ίδια μέθοδο δρομολογούνται, άλλωστε, τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο πεδίο της χρηματοδότησης αποτελούν και οι δωρεές, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» και τη δωρεά ύψους 30,5 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την αποκατάσταση 33 σχολικών μονάδων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».

Η θέση της Ελλάδας

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ακόμη τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας και τον ρόλο της χώρας ως κόμβου διασύνδεσης των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία των διευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών Βαλτικής Θάλασσας – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου Πελάγους και Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προοπτικές που διαμορφώνονται μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι η πραγματική αξία των επενδύσεων στις υποδομές δεν περιορίζεται στο ύψος των διαθέσιμων πόρων, αλλά αποτυπώνεται στη συνδεσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική αξία που δημιουργούν για την Ελλάδα.