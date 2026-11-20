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Την επιτακτική ανάγκη καθιέρωσης ενός ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την παρέμβασή του στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Χαρδαλιάς, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας, προανήγγειλε ότι τις επόμενες εβδομάδες η Περιφέρεια θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου μητροπολιτικού φορέα, που θα συντονίζει τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες, με σαφείς αρμοδιότητες και επιστημονικά κριτήρια. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η περιφερειακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη αυτού του συντονισμού.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Αττική εκπέμπει SOS. Και τις επόμενες εβδομάδες είμαστε έτοιμοι, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των συγκοινωνιολόγων, να παρουσιάσουμε τη δική μας ολοκληρωμένη πρόταση.

Δεν διεκδικούμε οφίτσια. Εκείνο που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους ένας φορέας να αναλάβει τον συντονισμό όλων, με επιστημονικά κριτήρια και τεκμηριωμένα δεδομένα. Χρειαζόμαστε μητροπολιτικό σχεδιασμό. Έναν φορέα που θα συντονίζει, χωρίς να υποκαθιστά όλους τους υπόλοιπους στη λήψη αποφάσεων.

Όσο η Αττική αναπτύσσεται χωρίς συνολικό σχέδιο, τόσο πλησιάζουμε σε ένα αδιέξοδο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της πρότασης που προετοιμάζει η Περιφέρεια, ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός μητροπολιτικής διακυβέρνησης, με δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών και συντονισμού των παρεμβάσεων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

«Θα παρουσιάσουμε μια πρόταση για έναν φορέα που θα προβλέπει τις ανάγκες μετακίνησης, θα θέτει προτεραιότητες και θα συντονίζει τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις δημόσιες συγκοινωνίες, με σαφείς αρμοδιότητες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, όπου οι αποφάσεις μοιράζονται σε πολλούς διαφορετικούς φορείς, χωρίς να υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός», τόνισε.