Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές – Βουτιά για τις μετοχές των ημιαγωγών, άλμα 48% για την NextDC

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς επηρεάστηκαν από τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της Toyota, ενώ αργότερα εντός της ημέρας αναμένονται οι ανακοινώσεις της Sony.

Την ίδια ώρα, τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων, καθώς η πλειονότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησε ότι η επίμονη άνοδος του πληθωρισμού καθιστά αναγκαία την περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,66%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi σημείωσε ισχυρές απώλειες 5,28%. Αντίθετα, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 3,64%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,21%, ενώ ο Shenzhen Composite κινήθηκε ανοδικά κατά 1,28%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 2,61%.

Εντυπωσιακή άνοδο 48% κατέγραψε η μετοχή της αυστραλιανής εταιρείας κέντρων δεδομένων NextDC, μετά την κίνηση της Goodman Group και της αμερικανικής Digital Realty να αποκτήσουν ποσοστό έως 9,9% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών στην Ασία, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Ιαπωνία, η Advantest, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό δοκιμών ημιαγωγών, υποχώρησε κατά 11,69%, ενώ η Lasertec σημείωσε πτώση 11,76%. Η Tokyo Electron έχασε 9,89% και η Renesas Electronics 6,37%. Απώλειες άνω του 6% κατέγραψε και η SoftBank Group, με την επενδυτική της δραστηριότητα να έχει ισχυρή έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο.

Στη Νότια Κορέα, υπό ισχυρή πίεση βρέθηκαν επίσης οι μεγάλοι κατασκευαστές μικροκυκλωμάτων μνήμης. Η SK Hynix υποχώρησε κατά 9,03%, ενώ η Samsung Electronics κατέγραψε απώλειες 6,65%.

Οι πιέσεις συνδέονται με τις ανησυχίες ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων. Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και, κατ’ επέκταση, τη ζήτηση για ημιαγωγούς και συναφές τεχνολογικό εξοπλισμό.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο τομέας υπηρεσιών της Ιαπωνίας διατήρησε την αναπτυξιακή του δυναμική τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global. Ο δείκτης PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 51,7 μονάδες, έναντι 52 μονάδων τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, την ανάγκη περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων ανέδειξαν τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας, καθώς η πλειονότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτίμησε ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζεται, όσο ο υποκείμενος πληθωρισμός προσεγγίζει τον στόχο του 2%.

Ένα από τα μέλη υποστήριξε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να επιταχύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων εφόσον υπάρξουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός θα υπερβεί τον στόχο. Αντίθετα, άλλο μέλος εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει λόγος για βιαστικές κινήσεις».

Οι αξιωματούχοι της BoJ αναφέρθηκαν επίσης στους πληθωριστικούς κινδύνους που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την αυξημένη ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.