ΚΑΠ: Πρόταση ένταξης της ελληνικής μελισσοκομίας στη νέα περίοδο

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Την ένταξη της ελληνικής μελισσοκομίας ως αυτοτελούς και ισότιμου αγροτικού τομέα στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028–2034, με ειδική οικονομική στήριξη ζητά με επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας.

Στην επιστολή περιγράφονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι, θέτοντας υπόψη ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την Ελληνική γεωργία, το περιβάλλον και την αγροτική οικονομία.

«Η στήριξη δράσεων που σχετίζονται με τη μελισσοκομία μπορεί να χορηγείται με τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά κυψέλη»

Ο νέος κανονισμός

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται «το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για τη μελισσοκομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2025/2649, της 19ης Δεκεμβρίου 2025, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115».

Μεταξύ άλλων, «ο νέος Κανονισμός αναγνωρίζει ρητά ότι, στο πλαίσιο των γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων, η στήριξη δράσεων που σχετίζονται με τη μελισσοκομία μπορεί να χορηγείται με τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά κυψέλη.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι αποδεικνύει ότι το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο αναγνωρίζει πλέον ρητά την κυψέλη ως κατάλληλη μονάδα υπολογισμού της στήριξης για δράσεις που σχετίζονται με τη μελισσοκομία.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2025/2649 τροποποίησε το άρθρο 31 και το άρθρο 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, ώστε να καταστεί δυνατή, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση ενίσχυσης ανά κυψέλη για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη μελισσοκομία και είναι επωφελείς για το περιβάλλον και το κλίμα.

Κατά συνέπεια, υπάρχει πλέον ένα σαφές ευρωπαϊκό θεσμικό προηγούμενο για την αντιμετώπιση της κυψέλης ως μονάδας ενίσχυσης. Επιπλέον η ευρωπαϊκή πολιτική έχει ήδη αναγνωρίσει την ανάγκη προστασίας των επικονιαστών», σημειώνεται στην επιστολή.