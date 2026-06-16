Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες

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Αναποτελεσματική αποδείχθηκε η πολιτική συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία, με στόχο τη μείωση της υποχρεωτικής επιστροφής clawback για το 2025, με αποτέλεσμα οι πρόσφατοι καταλογισμοί στις φαρμακευτικές να φτάνουν μέχρι και το 80,7%, ποσοστό μεγαλύτερο και από αυτό του 2024.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κατά τη νοσηλεία των ασθενών, το κράτος πληρώνει μόλις τα 2 στα 10 καινοτόμα φάρμακα, ενώ για τα υπόλοιπα 8, οι φαρμακευτικές καλούνται να πληρώσουν το κόστος της θεραπείας των ασθενών, μέσω της επιστροφής clawback.

Οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας επισημαίνουν την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων θεραπειών, επισημαίνοντας όμως ότι η πολιτεία παραμένει απρόθυμη να αναλάβει έστω και την παραμικρή δέσμευση για την πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης, ακόμη και στα νοσοκομεία, όπου το περιβάλλον είναι πλήρως ελεγχόμενο. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η πορεία αυτή, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην στέρηση μελλοντικών θεραπειών από τους Έλληνες ασθενείς.

Το clawback 80,7% οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην στέρηση μελλοντικών θεραπειών από τους Έλληνες ασθενείς και αναδεικνύει τον εφησυχασμό των αρχών για την απόδοση ή μη, οποιουδήποτε μέτρου συγκράτησης της δαπάνης

Συγκεκριμένα, το PhARMA Innovation Forum (PIF) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους «για την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύστημα αποζημίωσης των νοσοκομειακών φαρμάκων στην Ελλάδα», καθώς «τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2025 αποτυπώνουν μια συνθήκη χωρίς προηγούμενο: το clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα ανήλθε στο 80,7%, σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024».

Υπογράμμισαν ότι η αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις παλαιότερες κυβερνητικές δεσμεύσεις για σταδιακή μείωση του εν λόγω μηχανισμού, οι οποίες είχαν καλλιεργήσει προσδοκίες ανάλογες με τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τόνισαν πως «αντίθετα, η συνεχιζόμενη επιδείνωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης ανάληψης κοινής δράσης από την πολιτεία και τον κλάδο, με σκοπό την εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, διότι οι μέχρι τώρα οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Είναι σαφές ότι ένας μηχανισμός που γεννήθηκε ως έκτακτο μέτρο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης –μιας εποχής που η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της– πρέπει πλέον να περιοριστεί σε πραγματικά βιώσιμα επίπεδα».

Όμως επεσήμαναν παράλληλα ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως οι διαχρονικές ανισορροπίες στη χρηματοδότηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης έχουν πλέον μετατραπεί σε δομική κρίση.

Οι δύο φορείς, ΣΦΕΕ και PIF, δηλώνουν πως αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, επιδιώκουν να σταθούν αρωγός δίπλα στην πολιτεία για την επιτάχυνση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και η βιωσιμότητα των εταιρειών τους.

Οι χαμηλότερες τιμές

Η Πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum Kavita Patel σε δήλωσή της ανέφερε ότι: «Το 80,7% είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σημείο για τη φαρμακευτική καινοτομία στην Ελλάδα.

Σημαίνει πρακτικά ότι για κάθε 10 καινοτόμα φάρμακα που χρειάζονται οι Έλληνες ασθενείς για σοβαρές, χρόνιες ή απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες, το κράτος καλύπτει λιγότερα από δύο, μετακυλίοντας το σύνολο του κόστους στις εταιρείες που επενδύουν και προσφέρουν καινοτόμες θεραπείες.

Και αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν με σαφήνεια τις εκτιμήσεις που το PIF είχε διατυπώσει εγκαίρως το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη μη βιωσιμότητα της υφιστάμενης κατάστασης. Οι ανησυχίες μας αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα δεδομένα και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις».

Έλλειψη δέσμευσης

Στην «απροθυμία της πολιτείας να αναλάβει την παραμικρή δέσμευση για την πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης, ακόμη και στα νοσοκομεία, σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενο εξ ολοκλήρου από αυτήν» εστίασε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου, λέγοντας ότι το γεγονός αυτό «οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην στέρηση μελλοντικών θεραπειών από τους Έλληνες ασθενείς και αναδεικνύει ταυτόχρονα τον εφησυχασμό που χαρακτηρίζει τις αρχές σχετικά με την απόδοση ή μη, οποιουδήποτε μέτρου λαμβάνεται για τη συγκράτηση της δαπάνης.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί πραγματικά πανευρωπαϊκή αν όχι παγκόσμια πρωτοτυπία.

Οι εταιρείες του χώρου του φαρμάκου στηρίζουν περισσότερο από το κράτος την φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών.

Καλούμε σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο την πολιτεία, ώστε να διασφαλιστεί ένα πλαίσιο που θα λειτουργεί δίκαια, αποτελεσματικά και προς όφελος των ασθενών».

Οι δύο φορείς της φαρμακοβιομηχανίας, ΣΦΕΕ και PIF, επεσήμαναν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πραγματική σύμπραξη μεταξύ πολιτείας και φαρμακευτικού κλάδου και με πνεύμα συνεργασίας απηύθυναν πρόσκληση διαλόγου προς τα υπουργεία Οικονομικών και Υγείας, για την από κοινού διαμόρφωση ενός βιώσιμου, προβλέψιμου και δίκαιου συστήματος φαρμακευτικής δαπάνης.

Εξέφρασαν έτσι την πεποίθηση ότι μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια μπορούν να υλοποιηθούν οι λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών και στις δυνατότητες του συστήματος υγείας.

Πηγή: in.gr