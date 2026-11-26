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Τη στατιστική υπηρεσία Bureau of Economic Analysis που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ κατηγόρησε κατ’ ουσίαν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι δημοσίευσε σκόπιμα ανακριβή στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα ότι χρειάζεται να ξεκινήσει έρευνα.

«Μόλις αποκαλύφθηκε ότι τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία είχαν δημοσιευτεί πριν από τις εκλογές, ήταν ψεύτικα, και χθες εκδόθηκε διόρθωση από τους υπαλλήλους της κυβερνητικής υπηρεσίας που καταρτίζει αυτά τα στοιχεία», υποστήριξε, προσθέτοντας: « Γιατί δεν εκδόθηκε ο σωστός αριθμός πριν από τις εκλογές; Ζητώ να διεξαχθεί άμεση έρευνα για το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται για ένα μικρό λάθος, αλλά για ένα τεράστιο και σκόπιμο λάθος».

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα οικονομικά στοιχεία που δεν συνάδουν με τους ισχυρισμούς του για ιστορική οικονομική άνθηση των ΗΠΑ.

Η παραπάνω καταγγελία του αφορά τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τετάρτη, τα οποία αναθεώρησαν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τρίτου τριμήνου στο 4,3% σε ετήσια βάση, από προηγούμενη εκτίμηση 3,4%.

Τακτική ενημέρωση ή… εσκεμμένο λάθος;

Το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του υπουργείου ενημερώνει τακτικά τα οικονομικά του στοιχεία προκειμένου να βελτιώσει την ακρίβειά τους.

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ, οι μηνιαίες εκθέσεις για την απασχόληση και άλλα δεδομένα αναθεωρούνται τακτικά. Αυτές οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, ανεξάρτητα από το πολιτικό ημερολόγιο.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επρόκειτο για «τεράστιο και σκόπιμο λάθος» και το συνέδεσε με την κακή επίδοση των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Το Υπουργείο Εμπορίου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο από το Associated Press, καθώς οι κυβερνητικές υπηρεσίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστές λόγω της εορτής των Ευχαριστιών.

Πάντως, πρόκειται για το πιο πρόσφατο παράδειγμα όπου ο Τραμπ αμφισβητεί την ακεραιότητα οικονομικών στοιχείων που θεωρεί δυσμενή για τον ίδιο, χωρίς να προσκομίζει αποδείξεις ότι οι αναθεωρήσεις έχουν πολιτικά κίνητρα.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ απέλυσε τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας μετά από μια σαφώς απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση. Η εν λόγω έκθεση ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2025 δημιουργήθηκαν μόνο 73.000 θέσεις εργασίας και έδειξε ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν 258.000 λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως.