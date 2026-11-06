Ασιατικά χρηματιστήρια: Βουτιά σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

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Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν μαζικά από τις μετοχές τεχνολογίας. Οι ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τις προοπτικές απόδοσης των τεράστιων κεφαλαίων που διοχετεύονται στις σχετικές υποδομές, επανήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Το αρνητικό κλίμα είχε ήδη διαμορφωθεί στη Wall Street, όπου την Πέμπτη καταγράφηκε η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων άνω των 12 μηνών. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 4,4%, ο Nasdaq Composite σημείωσε απώλειες 5,5%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε χαμηλότερα κατά 3,4%. Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών, με τον δείκτη Philadelphia Semiconductor να καταγράφει βουτιά 12,3%.

Στις σημερινές συναλλαγές, τα futures των αμερικανικών μετοχών εμφανίζουν μικτά πρόσημα, με τα συμβόλαια του Nasdaq 100 να κινούνται ανοδικά.

Σε bear market ο Nikkei

Στη Σεούλ, ο δείκτης KOSPI έκλεισε με απώλειες 6%, έχοντας ενδοσυνεδριακά υποχωρήσει έως και 8,8%, στις 4.911,28 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου. Η ένταση των ρευστοποιήσεων οδήγησε το Χρηματιστήριο της Κορέας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτόματης διακοπής συναλλαγών (circuit breaker), μετά την πτώση του δείκτη κατά 8%. Η διακοπή διήρκεσε 20 λεπτά και αφορούσε τόσο τις μετοχές όσο και τα παράγωγα.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί της χώρας, με τη Samsung Electronics να υποχωρεί κατά 6,4% και τη SK Hynix να χάνει 10,4%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πίεση στην Ιαπωνία, όπου ο Nikkei 225 έκλεισε με πτώση 6%. Η υποχώρηση αυτή έφερε τον δείκτη περισσότερο από 20% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, εισάγοντάς τον σε περιοχή bear market. Σχεδόν 6% έχασε και ο ευρύτερος δείκτης TOPIX.

Στις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες βρέθηκαν η Advantest, κατασκευάστρια εξοπλισμού για ημιαγωγούς, η Kioxia Holdings, παραγωγός τσιπ μνήμης, και η SoftBank Group. Η πτώση ήρθε σε συνέχεια της συνεδρίασης της Πέμπτης, όταν η Advantest είχε υποχωρήσει κατά 15%, η Lasertec κατά 14% και η Kioxia κατά 13%.

Πρόσθετη πίεση στον κλάδο των ημιαγωγών άσκησε η Qualcomm, η μετοχή της οποίας υποχώρησε σχεδόν 10% στις συναλλαγές της Πέμπτης στη Wall Street, μετά την ανακοίνωση πωλήσεων τσιπ για smartphones χαμηλότερων από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εξέλιξη ενίσχυσε τους προβληματισμούς για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας και το κατά πόσο οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αποδώσουν τις προσδοκώμενες αποδόσεις.

Στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα προστίθεται και η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ. Τα κέρδη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχό τους θα μπορούσε να αυξήσει τον έλεγχο των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και να επιβραδύνει την κατασκευή νέων υποδομών, ιδίως σε πολιτείες όπου υπήρξαν αντιδράσεις για έργα μεγάλης κλίμακας.

Πιέσεις σε όλη την Ασία – Ανάκαμψη για το πετρέλαιο

Το κύμα ρευστοποιήσεων επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές. Στην Ταϊβάν, ο τεχνολογικά βαρύς δείκτης Taiwan Weighted υποχώρησε κατά 4,5%, ενώ η μετοχή της TSMC έχασε 4,8%. Στην Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε πτώση 1,1% και ο CSI 300 υποχώρησε κατά 1,4%. Απώλειες 1,2% κατέγραψε και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ.

Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times υποχώρησε κατά 2,8%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,5%. Αντίθετα, ο ινδικός Nifty 50 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,5%.

Αρχικά, η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών είχε καλλιεργήσει προσδοκίες ότι θα μπορούσε να επιταχύνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ενισχύοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προοπτικές των εταιρειών ημιαγωγών κυριάρχησαν τελικά στις αγορές.

Στον αντίποδα, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία στις ασιατικές συναλλαγές, ανακτώντας μέρος του χαμένου εδάφους μετά τις ισχυρές απώλειες των προηγούμενων ημερών. Οι επενδυτές αξιολογούν τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.