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Σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας έως το 2031 προβλέπει η νέα έκθεση «Sovereign Outlook 2027», αναδεικνύοντας τη σταδιακή σύγκλιση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων μεταξύ του παραδοσιακού πυρήνα και της περιφέρειας της Ευρώπης.

Αντίθετα, αυξημένες πιέσεις εντοπίζονται στη Γαλλία, την Πολωνία, το Βέλγιο και την Αυστρία, οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική παρά τα υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα χρέους.

Η Ευρώπη εισέρχεται στο 2027 με μια οικονομία που επιδεικνύει ανθεκτικότητα, η οποία, ωστόσο, παραμένει εύθραυστη και θα συνεχίσει να δοκιμάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαρθρωτικές αδυναμίες και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιμέρους κράτη.

Στο βασικό σενάριο της έκθεσης, η ανάπτυξη της ευρωζώνης αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 1% και 1,5%, με τον πληθωρισμό στο 2,5%–3% και την απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου στο 3%–3,5%.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 3%–3,5% του ΑΕΠ, με το δημόσιο χρέος να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό, κοντά στο 90% του ΑΕΠ. Ανθεκτική αναμένεται να παραμείνει και η αγορά εργασίας, με την ανεργία περίπου στο 6,5%.

Περιορίζεται το πιστοληπτικό χάσμα στην Ευρώπη

Η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτυπώνεται και στις πρόσφατες μεταβολές των πιστοληπτικών αξιολογήσεων, με τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης να βρίσκονται πλέον στην ευρύτερη κατηγορία αξιολόγησης Α.

Κατά τη διάρκεια του 2026 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αναβαθμίσεις και τρεις υποβαθμίσεις μεταξύ των 39 κρατών που αξιολογούνται δημόσια, συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης της Γαλλίας σε A+ με σταθερές προοπτικές τον Σεπτέμβριο.

Η Αυστρία, η Πολωνία και η Γεωργία έχουν πλέον αρνητικές προοπτικές αξιολόγησης, ενώ θετικές προοπτικές διατηρούν η Κροατία, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Νότια Αφρική.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεχιζόμενη σύγκλιση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων μεταξύ του παραδοσιακού ευρωπαϊκού πυρήνα και της περιφέρειας.

Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία, οι οποίες έχουν επωφεληθεί από πρόσφατες θετικές αξιολογικές ενέργειες, αναμένεται να μειώσουν σημαντικά το δημόσιο χρέος τους έως το 2031.

Στον αντίποδα βρίσκονται η Γαλλία, η Πολωνία, το Βέλγιο και η Αυστρία, όπου η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στις προοπτικές του χρέους. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εξάλλου, αναμένεται σύγκλιση των τάσεων στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.

Η Γαλλία στο επίκεντρο του πολιτικού και δημοσιονομικού κινδύνου

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027 εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός για την Ευρώπη έως το τέλος της δεκαετίας.

Η Γαλλία, η οποία αξιολογείται με A+ και σταθερές προοπτικές, χρειάζεται δημοσιονομική προσαρμογή ύψους περίπου 120 δισ. ευρώ προκειμένου να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος της.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της έκθεσης, το γαλλικό δημόσιο χρέος θα αυξηθεί από το 119% του ΑΕΠ το 2026 στο 130% το 2031, ενώ οι καθαρές πληρωμές τόκων θα ανέλθουν από το 4,7% στο 6,9% των κρατικών εσόδων.

Με βάση τα πολιτικά σενάρια που εξετάζονται, μόνο η εκλογή ενός κεντρώου προέδρου με τη στήριξη αντίστοιχης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας εκτιμάται ότι θα ευνοούσε τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τα υπόλοιπα σενάρια συνεπάγονται δημοσιονομική αβεβαιότητα, νομοθετικό αδιέξοδο ή περιορισμένη δημοσιονομική προσαρμογή.

Επιπλέον, η ανάδειξη προέδρου από τον Εθνικό Συναγερμό (Rassemblement National) θα μπορούσε, ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες που θα υιοθετούνταν, να έχει ευρύτερες συνέπειες για τις θεσμικές ισορροπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και την ενιαία αγορά.

Στο 144% του ΑΕΠ το αμερικανικό χρέος το 2031

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πιστοληπτική αξιολόγηση AA- και σταθερές προοπτικές, αποτελούν σύμφωνα με την έκθεση τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ανισορροπία διεθνώς.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα κινούνται κοντά στο 8% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να ανέλθει περίπου στο 144% του ΑΕΠ έως το 2031.

Πρόσθετες πιέσεις δημιουργούν η επιδείνωση της διάρθρωσης του χρέους, λόγω της μικρότερης διάρκειας των υποχρεώσεων, η αυξανόμενη ευαισθησία της επενδυτικής βάσης στις τιμές των τίτλων και η μεγαλύτερη πιθανότητα μιας νέας κρίσης γύρω από το ανώτατο όριο του ομοσπονδιακού χρέους.

Το αναπτυξιακό πρόβλημα της Γερμανίας

Διαφορετικής φύσεως είναι η βασική πρόκληση για τη Γερμανία, η οποία καλείται να αυξήσει διαρθρωτικά τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξής της περίπου στο 1% και, σε βάθος χρόνου, να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο 2% του ΑΕΠ.

Οι δύο αυτές προϋποθέσεις θεωρούνται αναγκαίες για τη σταθεροποίηση του γερμανικού δημόσιου χρέους κοντά στο 80%–85% του ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία.

Το μέγεθος της πρόκλησης αναδεικνύεται από τις εκτιμήσεις του γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, το οποίο τοποθετεί τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της χώρας μόλις στο 0,3%, το χαμηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι δυνάμεις του γερμανικού κέντρου καλούνται να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι μπορούν να προσφέρουν καλύτερες προοπτικές από τα κόμματα των πολιτικών άκρων και να προωθήσουν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, τη φορολογία και την αγορά εργασίας.

Η γεωπολιτική αυτονομία της Ευρώπης

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η έκθεση διακρίνει περιθώρια βελτίωσης των προοπτικών του ευρωπαϊκού πληθωρισμού μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς και πιθανές θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η διαρθρωτική στροφή των ΗΠΑ προς μια περισσότερο εσωστρεφή και προστατευτική πολιτική, ανεξαρτήτως της εκάστοτε κυβέρνησης, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της γεωπολιτικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων απέναντι στην αυξανόμενη απειλή υβριδικού πολέμου από τη Ρωσία αποτελούν βασικές προτεραιότητες, με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Παρά τη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών, ιδιαίτερα στη Γερμανία και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες συγκριτικά με εκείνες της Ρωσίας.

Ο κίνδυνος αποβιομηχάνισης λόγω της Κίνας

Μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές απειλές για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα.

Η Ευρώπη καλείται να διαμορφώσει μια στρατηγική εμπορική και βιομηχανική πολιτική απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό που στηρίζεται στην κρατική παρέμβαση και δημιουργεί αυξανόμενους κινδύνους αποβιομηχάνισης.

Οι σημαντικές κινεζικές επιδοτήσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούν βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η παραγωγή μηχανημάτων και τα εξειδικευμένα χημικά προϊόντα.

Παράλληλα, η περιορισμένη δυνατότητα της Ευρώπης να αναπτύσσει και να χρηματοδοτεί νέες τεχνολογίες σε μεγάλη κλίμακα παραμένει σημαντική αδυναμία. Για τον λόγο αυτό, η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα αργήσουν

Παρότι η Ευρώπη απέχει σημαντικά από την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, μπορεί να αποκομίσει μέρος των οικονομικών οφελών της τεχνολογίας, ανάλογα με την ικανότητά της να υιοθετήσει σχετικές εφαρμογές και να συμμετάσχει στις αντίστοιχες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ωστόσο, οι αναμενόμενες βελτιώσεις στην παραγωγικότητα εκτιμάται ότι θα εκδηλωθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, καθώς υπάρχουν εργασίες και διαδικασίες στην οικονομία που δεν μπορούν εύκολα να αυτοματοποιηθούν.

Αντίθετα, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ή την ενδεχόμενη αυτόνομη κακόβουλη δράση συστημάτων AI θεωρούνται ήδη υπαρκτοί.

Η ενεργειακή εξάρτηση παραμένει ευρωπαϊκή αδυναμία

Τέλος, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται υπερβολικά από τις εισαγωγές ενέργειας και ιδιαίτερα από τις ευμετάβλητες αγορές ορυκτών καυσίμων.

Η αντιμετώπιση αυτής της ευπάθειας απαιτεί συνεχιζόμενες επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας, κατά προτίμηση μέσω ανανεώσιμων πηγών και πυρηνικής ενέργειας, καθώς και στην αποθήκευση και τις ενεργειακές διασυνδέσεις.

Αναγκαία θεωρείται επίσης η περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής ορυκτών καυσίμων, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.