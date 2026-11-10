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Euronext Athens: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο

Πρόκειται για τον Euronext Athens ESG Index και τον Euronext Athens ESG Tilted Index, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με βάση αξιολογήσεις και δεδομένα ESG της Sustainalytics

Xρηματιστήριο Αθηνών 10.11.2026, 17:44
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Euronext Athens: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο
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Δύο νέους δείκτες ESG για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά λανσάρει η Euronext, διευρύνοντας τις επιλογές βιώσιμων επενδύσεων στην Ελλάδα και εισάγοντας νέα benchmarks που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια στην αξιολόγηση των εισηγμένων εταιρειών.

Πρόκειται για τον Euronext Athens ESG Index και τον Euronext Athens ESG Tilted Index, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με βάση αξιολογήσεις και δεδομένα ESG της Sustainalytics. Στόχος της νέας σειράς δεικτών είναι να ενισχύσει την προβολή των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη κριτήρια βιωσιμότητας.

Όπως επισημαίνει η Euronext, η δημιουργία των νέων δεικτών αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος βιώσιμης χρηματοδότησης στην Ελλάδα. Παράλληλα, επιδιώκει να προσφέρει στους συμμετέχοντες στην αγορά εργαλεία που θα υποστηρίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις και θα ενισχύουν τη σύνδεση των εισηγμένων επιχειρήσεων με επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες βιώσιμων τοποθετήσεων.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στις επενδύσεις ESG

Οι δύο δείκτες ακολουθούν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, προσφέροντας συμπληρωματικές επιλογές στους επενδυτές.

Ο Euronext Athens ESG Index εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ESG στο σύνολο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Η μεθοδολογία προβλέπει τον αποκλεισμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αμφιλεγόμενους κλάδους ή προϊόντα, όπως ο καπνός, τα αμφιλεγόμενα όπλα, ο θερμικός άνθρακας, η εξόρυξη πετρελαίου από ασφαλτούχες άμμους και η ενέργεια από σχιστολιθικά κοιτάσματα.

Παράλληλα, αποκλείονται επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), καθώς και εταιρείες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στις βαθμολογίες ESG Risk της Sustainalytics. Επιπλέον, ο δείκτης επιδιώκει να εμφανίζει ένταση εκπομπών άνθρακα τουλάχιστον 20% χαμηλότερη σε σχέση με το επενδύσιμο σύνολο μετοχών από το οποίο προκύπτει.

Από την άλλη πλευρά, ο Euronext Athens ESG Tilted Index ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία, διατηρώντας ευρεία έκθεση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, αλλά προσαρμόζοντας τις σταθμίσεις των μετοχών ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα κριτήρια ESG. Ειδικότερα, οι εταιρείες με χαμηλότερο ESG Risk Score, δηλαδή με μικρότερο βαθμό κινδύνου ESG, αποκτούν υψηλότερη στάθμιση στον δείκτη, ενώ εκείνες με υψηλότερο κίνδυνο λαμβάνουν μικρότερη βαρύτητα.

Και οι δύο δείκτες βασίζονται σε εταιρείες εισηγμένες στο Euronext Athens και θα αναθεωρούνται ανά τρίμηνο, ώστε η σύνθεση και οι σταθμίσεις τους να παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τη μεθοδολογία και τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν τεθεί.

Οι προδιαγραφές των νέων δεικτών

Οι νέοι δείκτες θα υπολογίζονται και θα δημοσιοποιούνται μέσω των καναλιών μετάδοσης δεδομένων αγοράς της Euronext. Θα διατίθενται σε τρεις εκδοχές, Price Return (PR), Gross Return (GR) και Net Return (NR), με αρχική τιμή τις 3.000 μονάδες.

Οι κωδικοί των έξι εκδοχών είναι οι εξής:

-Euronext Athens ESG EN ATHENS ESG PR ATESG FRESG0005404

-Euronext Athens ESG GR EN ATHENS ESG GR ATGGR FRESG0005412

-Euronext Athens ESG NR EN ATHENS ESG NR ATGNR FRESG0005420

-Euronext Athens ESG Tilted EN ATN ESG PR TILT ATTPR FRESG0004019

-Euronext Athens ESG Tilted GR EN ATN ESG GR TILT ATTGR FRESG0004027

-Euronext Athens ESG Tilted NR EN ATN ESG NR TILT ATTNR FRESG0004035

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