Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς μετά τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό έχασαν σημαντικό μέρος των κερδών τους, τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν στηριχθεί στη νέα υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην ισχυρή κερδοφορία που ανακοινώνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,40%, στις 659 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,29%, στις 10.751 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,47%, στις 26.390 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,55%, στις 8.278 μονάδες.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones και προέβλεπαν άνοδο 0,3%. Αντίστοιχα, ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,3%, έναντι πρόβλεψης για αύξηση 0,2%.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων και επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Μάλιστα, ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Christopher Waller, δήλωσε ότι θεωρεί πιθανή μια τέτοια κίνηση, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει. Όπως σημείωσε, σημασία έχει οι αυξήσεις να πραγματοποιηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.

Οι τιμές πετρελαίου

Στο μεταξύ, καθοριστικό ρόλο φυσικά διαδραματίζει η νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού υποχωρούν κατά 1%, στα 91,56 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και παραμένοντας πλέον κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση των προσδοκιών για ενδεχόμενες διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η προοπτική περιορισμού του κινδύνου άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο οδηγεί τους επενδυτές σε επαναξιολόγηση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές της ενέργειας, περιορίζοντας παράλληλα τους φόβους για ένα νέο κύμα στασιμοπληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη.

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους λειτουργεί ως σημαντική ανάσα, καθώς περιορίζει τις πιέσεις στα λειτουργικά έξοδα και στα περιθώρια κερδοφορίας, τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον καταναλωτικό κλάδο.