 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας

Xρηματιστήριο Αθηνών 10.11.2026, 17:32
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να διαπερνά και τις κοντινές αντιστάσεις του, ανεβάζοντας μάλιστα και τη συναλλακτική του δραστηριότητα, καθώς το κλίμα σε αρκετούς κλάδους βελτιώθηκε αισθητά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,24% στις 2.642,07 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.620,74 μονάδων (+0,43%) και 2.642,07 μονάδων (+1,24%). Ο τζίρος ανήλθε στα 406,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 51,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 10 εκατ. τεμάχια αξίας 83 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,42% στις 6.787,73 μονάδες, ενώ στο +0,03% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.085,81 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,86% στις 3.215,96 μονάδες.

Ισχυρά κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και αυξημένο τζίρο

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας και ενισχύοντας τις ενδείξεις επιστροφής των αγοραστών. Ο τραπεζικός κλάδος διατήρησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τροφοδοτώντας την άνοδο, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον επεκτάθηκε και σε άλλους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τις Helleniq Energy, Βιοχάλκο και Optima Bank να ξεχωρίζουν. Στον αντίποδα, η Allwyn βρέθηκε υπό πίεση, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 10 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να κινείται γύρω από τα 8 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία έδειξε αυξημένη από τα πρώτα μάλιστα λεπτά της συνεδρίασης. Περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού τζίρου κατευθύνθηκαν στις τραπεζικές μετοχές, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αγοράς. Σε τεχνικό επίπεδο, η συνέχεια της ανοδικής κίνησης διέσπασε τη ζώνη των 2.636 μονάδων, η οποία αποτελούσε κρίσιμο πεδίο για την επιβεβαίωση της βελτίωσης της βραχυπρόθεσμης τάσης. Οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.644 και τις 2.675 μονάδες, ενώ σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, οι πρώτες στηρίξεις βρίσκονται στις 2.530 και τις 2.447 μονάδες.

Υποστηρικτικό για το εγχώριο χρηματιστηριακό κλίμα ήταν και το ευρωπαϊκό περιβάλλον, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται ανοδικά και τον DAX να καταγράφει κέρδη άνω του 1%. Στήριξη στις αγορές προσέφερε η νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε χαμηλά δύο μηνών και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, στο διεθνές σκηνικό προστέθηκε μια νέα εστία αβεβαιότητας από την πλευρά της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, στους κόλπους της Federal Reserve έχει ανοίξει ακόμη και η συζήτηση για αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, εφόσον τα επόμενα στοιχεία επιβεβαιώσουν την επιμονή του πληθωρισμού.

Ο διοικητής της Fed, Christopher Waller, προειδοποίησε ότι εάν τα στοιχεία για τις τιμές του Οκτωβρίου δείξουν πως ο δομικός πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, μια αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας. Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα διεθνή χαρτοφυλάκια, καθώς μια πιο επιθετική στάση της Fed θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο και να επηρεάσει τις διεθνείς ροές κεφαλαίων, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες και στις τοποθετήσεις στο ΧΑ.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο σημείωσε άλμα 5,19%, με τις Optima Bank και Helleniq Energy να ενισχύονται κατά 4,53% και 4% αντίστοιχα. Στο +3,20% έκλεισε η Alpha Bank, ενώ άνω του 2% ήταν η άνοδος σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, Cenergy και Aegean. Τα κέρδη σε Eurobank, Πειραιώς, Credia Bank, Titan, Metlen, Εθνική, Κύπρου και ΕΥΔΑΠ ξεπέρασαν το 1%.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Coca Cola, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, Λάμδα, ΔΑΑ και Aktor, ενώ η Motor Oil έκλεισε με απώλειες 0,50%. Η Allwyn ολοκλήρωσε στα 9,97 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 2,73%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές
Euronext Athens: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε το ΧΑ η διήμερη άνοδος
Wall Street: Πτωτικό άνοιγμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Wall Street

Πτωτική η Wall Street, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει στο ΧΑ η Helleniq Energy

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Τζένσεν Χουάνγκ: Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia
World

Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Χουάνγκ υπενθυμίζουν ότι η ύπαρξη ενός και μόνο σημείου εξάρτησης δεν είναι ποτέ θετική εξέλιξη για μια μεγάλη εταιρεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
UBS για ελληνικές τράπεζες: Υπερβολική η διόρθωσή τους
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Υπερβολική η διόρθωσή τους

Έως 29% το περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες λέει η UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
EKT: Kαμπανάκι για νέα «φέσια»
Τράπεζες

Καμπανάκι ΕΚΤ στο Eurogroup - Κίνδυνος για νέα «φέσια»

Η πίεση από την ενέργεια και το ακριβό χρήμα απειλεί να περάσει από τα ταμεία των επιχειρήσεων - Οι προειδοποιήσεις της Φρανκφούρτης και τα δάνεια αυξημένου κινδύνου των ελληνικών τραπεζών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σκλαβενίτης: Τα ντεσού του mega deal με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Business

Τα ντεσού του deal του Σκλαβενίτη με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Πώς έκλεισε το deal η Σκλαβενίτης - Τι κερδίζουν οι δυο πλευρές και πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,40%, στις 659 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε το ΧΑ η διήμερη άνοδος

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Πτωτικό άνοιγμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Wall Street

Πτωτική η Wall Street, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, με το κλίμα να επηρεάζεται από τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει στο ΧΑ η Helleniq Energy

Σε ανοδική τροχιά παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για να διαμορφώσουν εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις άνω του 1,0 δισ. ευρώ στη Ρουμανία σε πάρκα και μονάδες αποθήκευσης
Business

HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις άνω του 1,0 δισ. ευρώ στη Ρουμανία

Δεύτερη σημαντικότερη αγορά ανάπτυξης της HELLENiQ Renewables η Ρουμανία, μετά την Ελλάδα - Η εταιρεία ενισχύει τη θέση της στην ΝΑ Ευρώπη

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,40%, στις 659 μονάδες

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Business

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία

Η ΔΕΗ απέκτησε από την ABO Energy GmbH & Co. KGaA 12 θυγατρικές της στην Ουγγαρία - Κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος έως 1,1 GW

Ρωσία: Αδύνατη η ανάκτηση του 3% των δεδομένων της Yandex μετά τα πλήγματα σε data centers
World

Η ρωσική Yandex έχασε το 3% των δεδομένων μετά τις επιθέσεις σε data centers

Η Yandex αποδίδει την απώλεια των δεδομένων στις σοβαρές ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός και στην έλλειψη αντιγράφων ασφαλείας

Μητσοτάκης: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ για 1,2 εκατ. νοικοκυριά
Economy

Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Αυξημένο κατά 30% φέτος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τον προϋπολογισμό»

Κωτσόβολος: Τα master hacks στη φετινή Black Friday
Business

Τα master hacks της Κωτσόβολος στη φετινή Black Friday

Η Κωτσόβολος υπόσχεται αποκλειστικές προσφορές, μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές και νέες επιλογές για ιδιώτες και επαγγελματίες στην Black Friday

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Τράπεζες

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του

O B. Ψάλτης, CEO του ομίλου Alpha Bank, ανέδειξε τον ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου αναπτυξιακού μοντέλου

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου
Business

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου

Η φαρμακοβιομηχανία συνδυάζει την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, τις εξαγωγές και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Γαλλία: Κοινοβουλευτική εμπλοκή στον  προϋπολογισμό του 2027
World

Γαλλία: Κοινοβουλευτική εμπλοκή στον  προϋπολογισμό του 2027

Τι αναφέρει σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Τάσος Μαντικίδης
Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη
Τεχνολογία

Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη

Ό,τι χτίζουμε στην έρευνα, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, δηλώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Euronext Athens: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο

Πρόκειται για τον Euronext Athens ESG Index και τον Euronext Athens ESG Tilted Index, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με βάση αξιολογήσεις και δεδομένα ESG της Sustainalytics

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε το ΧΑ η διήμερη άνοδος

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια
Πολιτική

Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια

Η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου

Αγης Μάρκου
Σηκώνει άγκυρα το Abeille Marengo και βάζει πλώρη για Κάρπαθο
Ηλεκτρισμός
Upd: 18:46

Απέπλευσε το Abeille Marengo - Έβαλε πλώρη για Κάρπαθο

Τελικές προετοιμασίες για το γαλλικό σκάφος Abeille Marengo - Η εντολή να βγει από το λιμάνι του Ηρακλείου - Στο πεδίο των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου ο προορισμός

Χρήστος Κολώνας
Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα – Αυξημένη η προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Τι να προσέξετε

Σύμφωνα με πληροφορίες φέτος οι πληρωμές μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τις 23 Δεκεμβρίου για το επίδομα θέρμανσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies