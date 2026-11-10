Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να διαπερνά και τις κοντινές αντιστάσεις του, ανεβάζοντας μάλιστα και τη συναλλακτική του δραστηριότητα, καθώς το κλίμα σε αρκετούς κλάδους βελτιώθηκε αισθητά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,24% στις 2.642,07 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.620,74 μονάδων (+0,43%) και 2.642,07 μονάδων (+1,24%). Ο τζίρος ανήλθε στα 406,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 51,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 10 εκατ. τεμάχια αξίας 83 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,42% στις 6.787,73 μονάδες, ενώ στο +0,03% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.085,81 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,86% στις 3.215,96 μονάδες.

Ισχυρά κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και αυξημένο τζίρο

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας και ενισχύοντας τις ενδείξεις επιστροφής των αγοραστών. Ο τραπεζικός κλάδος διατήρησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τροφοδοτώντας την άνοδο, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον επεκτάθηκε και σε άλλους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τις Helleniq Energy, Βιοχάλκο και Optima Bank να ξεχωρίζουν. Στον αντίποδα, η Allwyn βρέθηκε υπό πίεση, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 10 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να κινείται γύρω από τα 8 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία έδειξε αυξημένη από τα πρώτα μάλιστα λεπτά της συνεδρίασης. Περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού τζίρου κατευθύνθηκαν στις τραπεζικές μετοχές, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αγοράς. Σε τεχνικό επίπεδο, η συνέχεια της ανοδικής κίνησης διέσπασε τη ζώνη των 2.636 μονάδων, η οποία αποτελούσε κρίσιμο πεδίο για την επιβεβαίωση της βελτίωσης της βραχυπρόθεσμης τάσης. Οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.644 και τις 2.675 μονάδες, ενώ σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, οι πρώτες στηρίξεις βρίσκονται στις 2.530 και τις 2.447 μονάδες.

Υποστηρικτικό για το εγχώριο χρηματιστηριακό κλίμα ήταν και το ευρωπαϊκό περιβάλλον, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται ανοδικά και τον DAX να καταγράφει κέρδη άνω του 1%. Στήριξη στις αγορές προσέφερε η νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε χαμηλά δύο μηνών και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, στο διεθνές σκηνικό προστέθηκε μια νέα εστία αβεβαιότητας από την πλευρά της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, στους κόλπους της Federal Reserve έχει ανοίξει ακόμη και η συζήτηση για αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, εφόσον τα επόμενα στοιχεία επιβεβαιώσουν την επιμονή του πληθωρισμού.

Ο διοικητής της Fed, Christopher Waller, προειδοποίησε ότι εάν τα στοιχεία για τις τιμές του Οκτωβρίου δείξουν πως ο δομικός πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, μια αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας. Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα διεθνή χαρτοφυλάκια, καθώς μια πιο επιθετική στάση της Fed θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο και να επηρεάσει τις διεθνείς ροές κεφαλαίων, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες και στις τοποθετήσεις στο ΧΑ.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο σημείωσε άλμα 5,19%, με τις Optima Bank και Helleniq Energy να ενισχύονται κατά 4,53% και 4% αντίστοιχα. Στο +3,20% έκλεισε η Alpha Bank, ενώ άνω του 2% ήταν η άνοδος σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, Cenergy και Aegean. Τα κέρδη σε Eurobank, Πειραιώς, Credia Bank, Titan, Metlen, Εθνική, Κύπρου και ΕΥΔΑΠ ξεπέρασαν το 1%.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Coca Cola, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, Λάμδα, ΔΑΑ και Aktor, ενώ η Motor Oil έκλεισε με απώλειες 0,50%. Η Allwyn ολοκλήρωσε στα 9,97 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 2,73%.