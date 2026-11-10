Intersport: Το νέο ντοκιμαντέρ «PERIOD. The Untold Game» ανοίγει τη συζήτηση για την περίοδο στον αθλητισμό

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Το ντοκιμαντέρ «PERIOD. The Untold Game» παρουσιάζει η INTERSPORT, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, σε συνεργασία με το GWomen του Gazzetta.gr. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα για το οποίο σπάνια γίνεται ανοιχτά λόγος στον αθλητισμό: την εμπειρία της περιόδου στη ζωή των αθλητριών.

Παρότι αποτελεί μια φυσιολογική λειτουργία του γυναικείου σώματος, η περίοδος εξακολουθεί να συνοδεύεται από στερεότυπα, αμηχανία και αποσιώπηση, ακόμη και στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η προπόνηση και ο αγώνας συνεχίζονται, ανεξάρτητα από τις σωματικές δυσκολίες, με πολλές αθλήτριες να μαθαίνουν από νωρίς να διαχειρίζονται σιωπηλά τον πόνο, να καταφεύγουν σε παυσίπονα ή να αγωνιούν για μια πιθανή διαρροή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους προσπάθειας.

Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, το «PERIOD. The Untold Game» επιχειρεί να δώσει φωνή σε εμπειρίες που παραμένουν συχνά αόρατες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση, κατανόηση και ανοιχτή επικοινωνία γύρω από την περίοδο στον αθλητισμό.

Οκτώ διαφορετικές εμπειρίες

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν οκτώ αθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα, οι οποίες μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες, από την πρώτη τους περίοδο μέχρι την καθημερινότητα της προπόνησης και τις απαιτήσεις του αγώνα.

Πρόκειται για τις Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, πρωταθλήτρια στο βάδην, Μαρία και Χριστίνα Κατσαμούρη, αθλήτριες καλαθοσφαίρισης, Σοφία Ιωσηφίδου, αθλήτρια στίβου στα 100 μ. με εμπόδια, Ευαγγελία Πλατανιώτη, παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης, Τατιάνα Γεωργίου, διεθνή αθλήτρια ποδοσφαίρου, Έλενα Ξενάκη, παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης, και Δώρα Γκουντούρα, 5η Ολυμπιονίκη στην ξιφασκία. Οι ιστορίες τους αναδεικνύουν ότι η εμπειρία της περιόδου είναι διαφορετική για κάθε γυναίκα.

Για ορισμένες, οι πρώτες ημέρες του κύκλου συνοδεύονται από έντονες δυσκολίες, ενώ άλλες παρατηρούν διαφοροποιήσεις στην ενέργεια και την απόδοσή τους ανάλογα με τη φάση του κύκλου.

Έμφαση στην επικοινωνία μεταξύ προπονητή και αθλήτριας

Σημαντική διάσταση στο ντοκιμαντέρ δίνεται και στην οπτική των προπονητών και των επιστημόνων. Ο Αντώνης Λάππας, προπονητής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης, και ο Θανάσης Δελενίκας, προπονητής ξιφασκίας και 5ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναφέρονται στον καθοριστικό ρόλο της εμπιστοσύνης και της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ προπονητή και αθλήτριας.

Παράλληλα, η Κατερίνα Δασούλα, φυσικοθεραπεύτρια του Doriadis Physio Center, και ο Ιωάννης Δουλγεράκης, μαιευτήρας-γυναικολόγος της Personalised Prime Clinic (PPC), προσφέρουν την επιστημονική διάσταση του θέματος, εξηγώντας πώς οι ορμονικές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο, την ενέργεια και την αθλητική απόδοση, αλλά και γιατί η απουσία περιόδου μπορεί να αποτελεί ένδειξη που χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό.

Intersport: Ο αθλητισμός είναι για όλους – Να αφήσουμε πίσω τα ταμπού

Για την INTERSPORT, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή δέσμευσή της να υποστηρίζει έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο κάθε κορίτσι και κάθε γυναίκα μπορεί να συμμετέχει, να εξελίσσεται και να διεκδικεί τους στόχους της.

Όπως δήλωσε η Σταυρούλα Κακκαβά, Regional Head of Brand Communications & E-commerce της INTERSPORT: «Στην INTERSPORT πιστεύουμε πως ο αθλητισμός είναι για όλους. Θέλουμε κάθε κορίτσι να αισθάνεται ότι έχει θέση σε αυτόν, ότι μπορεί να συμμετέχει, να εξελίσσεται και να διεκδικεί τους στόχους του. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και να αφήσουμε πίσω τα ταμπού, ώστε κανένα κορίτσι να μη χρειαστεί να εγκαταλείψει τα όνειρά του».

Από την πλευρά της, η Βάσω Στασινού, PR Director της Liquid Media, σημείωσε: «Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, στόχος του GWomen και της INTERSPORT είναι το “PERIOD. The Untold Game” να αποτελέσει την αφετηρία μιας ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης, ταξιδεύοντας σε αθλητικούς συλλόγους, ακαδημίες και σχολεία. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα νέα κορίτσια να γνωρίσουν και να αποδεχτούν το σώμα τους, μιλώντας ανοιχτά, χωρίς φόβο ή ενοχές.»

Παρακολουθήστε το «PERIOD. The Untold Game» στο YouTube κανάλι του Gazzetta.gr και μέσα από τα ψηφιακά κανάλια της INTERSPORT, γνωρίζοντας από κοντά τις προσωπικές ιστορίες των αθλητριών και συμβάλλοντας σε μια πιο ανοιχτή συζήτηση γύρω από την περίοδο στον αθλητισμό.