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Αμερικανικά ομόλογα: Η χειρότερη εβδομάδα από τους αμοιβαίους δασμούς Τραμπ

Τα αμερικανικά ομόλογα δείχνουν ότι η κατάρρευση των τίτλων διεθνώς δεν έχει τελειώσει

Ομόλογα 13.11.2026, 17:33
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Αμερικανικά ομόλογα: Η χειρότερη εβδομάδα από τους αμοιβαίους δασμούς Τραμπ
Τζούλη Καλημέρη

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Να κλείσουν το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο κύμα ρευστοποιήσεων από τη μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τους αμοιβαίους δασμούς οδεύουν τα αμερικανικά ομόλογα, τη στιγμή που οι επενδυτές στις διεθνείς αγορές ομολόγων πίστευαν ότι τα χειρότερα έχουν μείνει πίσω.

Τα αμερικανικά ομόλογα (Treasuries) βίωσαν μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα, με το κύμα ρευστοποιήσεων να επεκτείνεται πέρα ​​από το βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων, το οποίο είναι πιο ευαίσθητο στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Η αθροιστική άνοδος των αποδόσεων των διετών ομολόγων την Τρίτη και την Πέμπτη, καθώς η αγορά ήταν κλειστή την Τετάρτη, ήταν η μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2023, ενώ η αύξηση στις αποδόσεις των δεκαετών τίτλων ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2025. Μέχρι την Παρασκευή, η απόδοση του διετούς τίτλου διαμορφώθηκε στο 4,85% και του δεκαετούς στο 5,12%, επίπεδα που πλησιάζουν τα υψηλότερα του τελευταίου μήνα.

Η ανάσα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Πρόκειται για μια ριζική στροφή σε σχέση μια βδομάδα πριν. Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές σε συνδυασμό με την ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα χρέους με ολοένα και πιο δημιουργικές δομές, τα αμφισβητήσιμα επίπεδα πραγματικού δυναμικού εσόδων και τα παραδείγματα κυκλικής χρηματοδότησης στον τομέα της τεχνολογίας οδήγησαν σε πτώση την Wall Street. Οι επενδυτές στράφηκαν στα ομόλογα, που για λίγο ξανακέρδισαν το status του ασφαλές καταφυγίου.

Ωστόσο αυτή η ανάπαυλα κράτησε λίγο. Οι δηλώσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ ότι θα υποστήριζε μία jumpo αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο σε περίπτωση που τα στοιχεία έδειχναν ότι επιμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις ήχησαν προειδοποιητικά.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, μετά από άνοδο 0,6% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι ο ΔΤΚ θα σημείωνε άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση.

Τα στοιχεία ώθησαν ανοδικά τις αποδόσεις στα ομόλογα. Σύμφωνα με διαχειριστές κεφαλαίων και traders, η άνοδος των αποδόσεων εντάθηκε καθώς οι επενδυτές, που είχαν επιστρέψει μαζικά στα ομόλογα μετά το κύμα ρευστοποιήσεων του Σεπτεμβρίου, αναγκάστηκαν να σπεύσουν προς την έξοδο, καθώς η πορεία της αγοράς στράφηκε εναντίον τους.

«Η άνοδος των αποδόσεων ήταν επώδυνη» εξηγεί στους Financial Times ο Matt Scott, επικεφαλής παγκόσμιων συναλλαγών στην AllianceBernstein. «Η κοινότητα των διαχειριστών ενεργών χαρτοφυλακίων είχε περάσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες [αγοράζοντας κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ]. Τώρα, όλη αυτή η κίνηση εξανεμίστηκε μέσα στις τελευταίες δύο-τρεις ημέρες. Πολλοί βρέθηκαν απροετοίμαστοι».

Η πίεση περνάει στις διεθνείς αγορές

Η πίεση διαχέεται στις παγκόσμιες αγορές, με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (Treasuries) να θέτουν το σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. O δείκτης του Bloomberg για τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρεί και πάλι, μετά την πρόσφατη απότομη άνοδο των αποδόσεων, ανατρέποντας μια ανάκαμψη που είχε περιορίσει τις απώλειες του έτους στο 1%.

«Το κύμα μαζικών πωλήσεων στα κρατικά ομόλογα των ανεπτυγμένων αγορών απέχει πολύ από το να τελειώσει» εκτιμά  η Tracy Chen, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην Brandywine Global Investment Management, που μίλησε στο Bloomberg προσθέτοντας ότι οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν αυτή την τάση παραμένουν ισχυροί. «Το επόμενο επίπεδο-στόχος για τα 10ετή ομόλογα αναμένεται να κινηθεί προς το 5,5% και στη συνέχεια, πιθανότατα, να σταθεροποιηθεί ξανά».

Τα γεράκια στις κεντρικές τράπεζες

Οι αγορές έχουν πλέον ενσωματώσει πλήρως την προσδοκία για αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τον επόμενο μήνα, καθώς η κεντρική τράπεζα δίνει μάχη κατά του επίμονα υψηλού πληθωρισμού.  Την Παρασκευή, η αγορά είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει μια δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων τον Ιανουάριο — ένα σενάριο που πριν από μία εβδομάδα συγκέντρωνε πιθανότητες μόλις 10%. Επίσης, έχει ήδη ενσωματωθεί πλήρως η προσδοκία για μια τρίτη αύξηση έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

«Μέρος [αυτής της κίνησης] αντικατοπτρίζει την προσαρμογή στα δεδομένα, καθώς φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στη στάση της Fed», υποστηρίζει ο Jay Barry, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιων επιτοκίων στην JPMorgan. Σημείωσε δε ότι, πέραν της Χάμακ και ο Όστιν Γκούλσμπι,ο οποίος θα έχει δικαίωμα ψήφου για τα επιτόκια το επόμενο έτος, προέβη την Πέμπτη σε δηλώσεις που υποδηλώνουν πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

Οι επενδυτές εντείνουν τα στοιχήματά τους υπέρ μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) προεξοφλούν μια μέση μεταβολή άνω των 50 μονάδων βάσης στα βασικά επιτόκια κατά το επόμενο έτος, σε οκτώ διαφορετικές οικονομίες.

Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τις 33 μονάδες βάσης που καταγράφονταν στις 6 Νοεμβρίου, επίπεδο που αποτελούσε το χαμηλότερο σημείο από τον Ιούνιο.

«Εκτός εάν υπάρξει μια ολοκληρωτική κατάρρευση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, όπως οι μετοχές, ή επιστροφή των τιμών του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα, ο κίνδυνος είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να προχωρήσουν περισσότερο από ό,τι υποθέτει σήμερα η αγορά», σημειώνει σε ανάλυσή του ο Steven Barrow, επικεφαλής στρατηγικής για τις χώρες της G10 στην Standard Bank Group στο Λονδίνο.

Ποιοι βλέπουν επενδυτική ευκαιρία

Τέλος, για ορισμένους επενδυτές, η άνοδος των αποδόσεων δημιουργεί ευκαιρίες. Ο George Boubouras, από το hedge fund K2 Asset Management, θεωρεί ελκυστικά τα 10ετή αμερικανικά κρατικά ομόλογα σε επίπεδα γύρω στο 5,3%, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη άνοδος δεν ήταν μια «ψευδής εκκίνηση».

«Προχωρούμε σε αγορές στο επίπεδο του 5,3% και θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε μέχρι η απόδοση να φτάσει στο νέο επίπεδο», δήλωσε ο Boubouras, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής έρευνας, επενδύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας, με έδρα τη Μελβούρνη.

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