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Anthropic: Αποκλείστηκαν από την IPO επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας - Τι δείχνουν οι IPOs των Anthropic και SpaceX

Wall Street 13.11.2026, 19:02
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Anthropic: Αποκλείστηκαν από την IPO επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ
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Αποκλείστηκαν από την συμμετοχή στην δημόσια προσφορά της Anthropic θεσμικοί επενδυτές με έδρα την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, αναδεικνύοντας την στρατηγική σημασία που αποδίδουν στον κλάδο ΗΠΑ και Κίνα.

Αν και ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους για να συμμετάσχουν, αρκετές τράπεζες είτε αρνήθηκαν να αποδεχθούν τις εντολές τους είτε θεωρούν απίθανο να μπορέσουν να εξασφαλίσουν κατανομή μετοχών, αναφέρουν ανώνυμες πηγές που επικαλείται το δημοσιογραφικό μέσο.

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic

Σύμφωνα με ορισμένους εξ αυτών, οι περιορισμοί οφείλονται εν μέρει στους αμερικανικούς Κανονισμούς Διεθνούς Διακίνησης Όπλων (International Traffic in Arms Regulations – ITAR), οι οποίοι διέπουν το εμπόριο αμυντικών προϊόντων.

Η κατάσταση θυμίζει την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX του Ίλον Μασκ, με αποτίμηση 86,2 δισ. δολαρίων, κατά την οποία οι ανάδοχοι της έκδοσης είχαν λάβει οδηγίες να μην αποδέχονται εντολές από αγοραστές που προέρχονται από την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, επενδυτές από τις εν λόγω περιοχές μπόρεσαν να αποκτήσουν τις μετοχές μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Τα προϊόντα της Anthropic δεν είναι διαθέσιμα στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ενώ η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε αποκλεισμό χρηστών που ταξιδεύουν στις συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Τόσο για την Anthropic όσο και για τη SpaceX, το εύρος της διάθεσης σε ιδιώτες επενδυτές ήταν σαφώς καθορισμένο και περιλαμβάνει μόνο λίγες χώρες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Ωστόσο, οι θεσμικοί επενδυτές από άλλες δικαιοδοσίες έχουν συνήθως τη δυνατότητα να συμμετάσχουν απευθείας μέσω τραπεζών.

Στην περίπτωση της SpaceX, η Citigroup Inc., η οποία συντονίζει τη διεθνή διάθεση, ενημέρωσε τις τράπεζες της κοινοπραξίας ότι οι επενδυτές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ αποκλείονται βάσει του κανονισμού ITAR. Σύμφωνα με τις πηγές από προφορικές επικοινωνίες με την ομάδα της κοινοπραξίας στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατανομή των μεριδίων στην Anthropic, προέκυψε επίσης ότι οι περιορισμοί του ITAR απαγορεύουν τη συμμετοχή επενδυτών από την περιοχή της Κίνας. Οι τράπεζες δεν έχουν θέσει περιορισμούς που να εμποδίζουν τους πελάτες να υποβάλλουν εντολές, ούτε τις ομάδες πωλήσεων να καταχωρούν εντολές για λογαριασμό των πελατών τους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η δημόσια εγγραφή (IPO) έχει προγραμματιστεί να τιμολογηθεί στις 18 Νοεμβρίου και η διαπραγμάτευση της μετοχής να ξεκινήσει την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που περιήλθαν σε γνώση του Bloomberg News. Επικεφαλής της προσφοράς είναι οι Goldman Sachs Group Inc. και Morgan Stanley, με τη συμμετοχή 20 ακόμη τραπεζών. Η μετοχή αναμένεται να διαπραγματεύεται στην αγορά Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο ANT.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές αναζητούν τρόπους για να συμμετάσχουν. Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, ένα family office (γραφείο διαχείρισης περιουσίας) που ανήκει σε Κινέζο ιδρυτή εταιρείας τεχνολογίας υποβάλλει εντολές για την απόκτηση μετοχών της δημιουργού του chatbot Claude, χρησιμοποιώντας ένα καταπίστευμα (trust) με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η προσπάθεια του εν λόγω επενδυτή θα ευοδωθεί.

Ένα άλλο άτομο ανέφερε ότι ορισμένοι επενδυτές εξετάζουν επίσης τη χρήση οχημάτων ειδικού σκοπού (SPVs) και συμφωνιών ανταλλαγής (swaps) προκειμένου να συμμετάσχουν στη συναλλαγή.

Επενδυτές με έδρα το Χονγκ Κονγκ ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές μέσω μιας υπεράκτιας (offshore) εταιρικής δομής. Το αν τελικά θα τους διατεθούν μετοχές εξαρτάται από τον εκδότη, ενώ είναι απίθανο το ζήτημα αυτό να διευκρινίζεται σε επίσημες γραπτές οδηγίες, σημείωσαν ορισμένες από τις πηγές.

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ- Κίνα

Η Anthropic προχωρά σε δημόσια προσφορά εν μέσω έντονου ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Στο ενημερωτικό δελτίο της , η εταιρεία ανέφερε μεταξύ των κινδύνων για τη δραστηριότητά της τον ​​αυξανόμενο έλεγχο από την αμερικανική κυβέρνηση όσον αφορά την έκθεση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης σε κινεζικούς κρατικούς φορείς, καθώς και την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι διαθέτει μετοχές στην Αυστραλία, τον Καναδά, ορισμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Ιαπωνία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν των ΗΠΑ. Στο έγγραφο εισαγωγής της, η εταιρεία σημειώνει ότι οι διοργανωτές της συμφωνίας ενδέχεται να προσφέρουν μετοχές και εκτός αυτών των χωρών.

Η παρουσίαση της εταιρείας στο πλαίσιο του «roadshow» ήταν προσβάσιμη από το Χονγκ Κονγκ την Παρασκευή, αν και κανένας χρηματιστής λιανικής στην πόλη δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων διανομέων. Τον Ιούνιο, ο ιστότοπος της SpaceX ήταν μη προσβάσιμος από την ίδια πόλη.

Παρά το έντονο κύμα ρευστοποιήσεων που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ο ενθουσιασμός γύρω από τη συμφωνία παραμένει αμείωτος, με ορισμένους υποστηρικτές να προσφέρουν μέρος των μετοχών που έλαβαν κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) σε νέους επενδυτές. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν εκδηλώσει ζήτηση για αριθμό μετοχών περίπου εξαπλάσιο από τον διαθέσιμο.

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