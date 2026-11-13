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Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, με τη ρηματική διακοίνωση να εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, ενώ στέλνει μήνυμα στην Τουρκία πως «δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση σε αυτό το θέμα».

Πολιτική 13.11.2026, 21:16
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Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
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Τα ερωτήματα τους, σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία όσον αφορά τις έρευνες του Abeille Marengo  για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) αναμένεται να θέσουν το Σάββατο οι πολιτικοί αρχηγοί στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος τους έχει καλέσει σε ενημέρωση για «θέματα εξωτερικής πολιτικής».

Και ενώ η πολιτική συζήτηση γύρω από τη ρηματική διακοίνωση που έστειλε η Γαλλία, εξακολουθεί να είναι σε υψηλούς τόνους, το πλοίο Abeille Marengo πραγματοποιεί κανονικά τις έρευνες βυθού, με την Τουρκία να μην έχει προχωρήσει σε κάποια επιθετική ενέργεια αντίθετα το μήνυμα από ασυρμάτου που εξέπεμψε η τουρκική φρεγάτα την Πέμπτη χαρακτηρίζεται ως το πλέον ήπιο που θα μπορούσε να ειπωθεί. Με το τουρκικό πλοίο να αναφέρει στο κείμενο που ανέγνωσε πως το γαλλικό πλοίο πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του.

Η ελληνική φρεγάτα που επίσης παρακολουθεί σε απόσταση απάντησε και αυτό διά ασυρμάτου με μήνυμα ότι το πλοίο πλέει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και εκτελεί εργασίες και έρευνες βάσει της NAVTEX που είχε εκδοθεί από τον Σταθμό Ηρακλείου.

Γεραπετρίτης: Δεν θα ανεχθούμε καμία παρέμβαση στο έργο του καλωδίου

Για το θέμα της του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ρωτήθηκε για μία ακόμα φορά την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναλαμβάνοντας πως «πρόκειται για ένα έργο θεμελιώδους σημασίας, πιστεύω, για την Ευρώπη, διότι συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και, τελικά, με τη Μέση Ανατολή. Αυτό θα αποτελέσει έναν πολύ κρίσιμο παράγοντα για την αποφυγή οποιασδήποτε υπερβολικής εξάρτησης στον τομέα της ενέργειας. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή».

Ο Γεραπετρίτης παραδέχτηκε πως υπήρξαν ορισμένα περιστατικά παρέμβασης εκ μέρους της Τουρκίας στο έργο, ωστόσο έστειλε μήνυμα πως «αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση σε αυτό το θέμα».

Όπως είπε «αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι η Ελλάδα έχει χορηγήσει άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση του καλωδίου. Το έργο προχωρά».

Κρίσιμες οι διασυνδέσεις αυτού του είδους

Υπογράμμισε ακόμα πως «ολόκληρη η Μεσόγειος είναι γεμάτη από τέτοιου είδους διασυνδέσεις, οπότε δεν έχει νόημα να διαφωνούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αξιώσεις από πολλά κράτη, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι η συνδεσιμότητα αποτελεί ουσιαστικά την προϋπόθεση για την ευημερία στο μέλλον. Αν δεν διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα έργων συνδεσιμότητας, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στο μέλλον».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρηματική διακοίνωση που εστάλη από τη Γαλλία στην Τουρκία ως «ενημέρωση» για το καλώδιο, επιπλέον των NAVTEX που εκδόθηκαν από την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες αδειοδότησαν και το έργο συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, με την αντιπολίτευση να βάλει εναντίον της κυβέρνησης.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μάλιστα θεωρούν ότι η κίνηση της Γαλλίας δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο και βάζει την Τουρκία ως συνδιαχειριστή στην περιοχή.

Διχογνωμία υπάρχει και σε αναλυτές και διπλωμάτες με κάποιους να θεωρούν ότι μία ρηματική διακοίνωση εν είδει ενημέρωσης της Τουρκίας δεν χρειαζόταν και θα αποτελέσει ένα προηγούμενο που η ελληνική διπλωματία θα βρει μπροστά της στο μέλλον, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν πως με αυτό τον τρόπο ξεπεράστηκε το αδιέξοδο που μπλόκαρε το έργο και δόθηκε μία λύση μέσω Παρισιού που δεν φέρει την υπογραφή της Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν δημιουργεί κάποιο διπλωματικό προηγούμενο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Τουρκία.

Το καλώδιο δεν είναι οριοθέτηση

Με τη συζήτηση να αναλώνεται στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πρώην ΥΠΕΞ  να τονίζει πως «η Ελλάδα τώρα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο καλώδιο», ωστόσο «δεν πρέπει το καλώδιο να μας κρύβει τα βασικά θέματα», τα οποία όπως υπογράμμισε είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Όπως είπε δε ο Ευάγγελος Βενιζέλος (ΕΡΤ) «το καλώδιο είναι κάτι πολύ ελαφρύ. Υπάρχει πλήθος καλωδίων. Τα καλώδια διέρχονται από παντού. Τα καλώδια. Για τους αγωγούς ισχύει κάτι διαφορετικό. Για τους αγωγούς πρέπει να γίνει συνεννόηση με το κράτος στην υφαλοκρηπίδα του οποίου έρχεσαι να περάσεις τον αγωγό, για την όδευση. Αλλά τα καλώδια τα τοποθετείς ούτως ή άλλως. Έχεις δηλαδή δικαίωμα εφόσον δεν ενοχλείς τον βυθό ή εφόσον δεν κάνεις τη λεγόμενη επιστημονική έρευνα, να εγκαταστήσεις το καλώδιο. Αλλά όταν έχεις ένα ανοιχτό ζήτημα σε μια θάλασσα όπως είναι η Μεσόγειος, δηλαδή περιορισμένη, με αντικείμενα και παρακείμενα κράτη, κράτη που είναι απέναντι και κράτη που είναι δίπλα, βεβαίως πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Και μπορεί να έχεις όλα τα δίκια του κόσμου με το μέρος σου, αλλά πάντως δεν θα τα βρεις επειδή θα εγκαταστήσεις ένα καλώδιο ή επειδή θα κάνεις έναν αγωγό, αλλά επειδή θα αποκτήσεις νόμιμο τίτλο. Νόμιμο τίτλο αποκτάς με την οριοθέτηση».

Το τι θα πει, ή για να είμαστε πιο σαφείς, τι νομιμοποιείται να πει ο Γεραπετρίτης στους πολιτικούς αρχηγούς όσον αφορά το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, μένει να φανεί το Σάββατο. Με δεδομένο μάλιστα ότι πρόκειται για αλληλογραφία δύο ξένων κρατών, έστω και αν αφορά την Ελλάδα και η Αθήνα δύσκολα θα διαρρεύσει το περιεχόμενο της στη δημοσιότητα έστω και αν το έχει στην κατοχή της.

Πηγή: in.gr

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Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, με τη ρηματική διακοίνωση να εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, ενώ στέλνει μήνυμα στην Τουρκία πως «δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση σε αυτό το θέμα».

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