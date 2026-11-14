Euronext Athens: Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI

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Αρκετός λόγος στη Λ. Αθηνών αυτήν την εβδομάδα για την τελευταία προσομοίωση του MSCI σχετικά με τις μετοχές που θα συνθέσουν τον Standard Greece από τον Μάιο του 2027, όταν και θα ανακαταταχθεί η ελληνική αγορά στις ανεπτυγμένες, εντούτοις εκεί που φαίνεται να στρέφεται η προσοχή των ξένων είναι στις πιθανές υποψήφιες που μπορεί να κάνουν την ανατροπή.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΟΤ, οι «επτά» μετοχές, δηλαδή οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, τη ΔΕΗ, τη Motor Oil και τον ΟΤΕ, που εξασφαλίζουν θέση στον βασικό δείκτη, είναι γνωστές από τις αρχές καλοκαιριού. Δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια ανατροπή που να αλλάζει τα δεδομένα και προφανώς θα είναι στο σχεδιασμό των ξένων θεσμικών για τη νέα χρονιά.

Εκεί όμως που το «ραντάρ» έχει στραφεί είναι στις εταιρείες με σημαντικό επιχειρηματικό αποτύπωμα, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη το απαιτούμενο χρηματιστηριακό μέγεθος για να βρεθούν στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή πίσω από τις επτά μετοχές που περνούν το τεστ του MSCI, υπάρχει μια δεύτερη ομάδα ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Jumbo, η Cenergy, η HELLENiQ Energy και η Titan έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά ένα κοινό ζητούμενο, να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος στα διεθνή χαρτοφυλάκια. Το οποίο θα κριθεί, πέραν από την κεφαλαιοποίηση, στην ελεύθερη διασπορά και την εμπορευσιμότητα, ενώ χρονικά το «παράθυρο» είναι το πρώτο πεντάμηνο του 2027.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Jumbo, δύο διαφορετικές περιπτώσεις

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας πραγματικότητας. Με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 5 δισ. ευρώ και ισχυρή παρουσία στις παραχωρήσεις και τις υποδομές, ο όμιλος έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο επιχειρηματικό μέγεθος τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η προσομοίωση της MSCI τον τοποθετεί στην κατηγορία Small Cap, ενώ σήμερα συμμετέχει στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η αλλαγή συνδέεται με τα υψηλότερα όρια που ισχύουν για τις αναπτυγμένες αγορές, όπου η σύγκριση γίνεται με πολύ μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Ο Γιώργος Περιστέρης ελέγχει περίπου το 30% των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Euronext Athens. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο είναι ευρύτερα κατανεμημένο, χωρίς όμως να αρκεί η συγκεκριμένη εικόνα για να προσδιοριστεί το ποσοστό ελεύθερης διασποράς που αναγνωρίζει η MSCI.

Στη Jumbo, το ζήτημα είναι διαφορετικό. Η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει ισχυρή κερδοφορία και σημαντικές επιστροφές κεφαλαίων προς τους μετόχους της. Μόνο μέσα στο 2026, οι διανομές της, μαζί με την έκτακτη καταβολή του Νοεμβρίου, φτάνουν περίπου τα 295,6 εκατ. ευρώ.

Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά, η μετοχή εμφανίζεται επίσης να μεταφέρεται στον Small Cap.

Cenergy και Βιοχάλκο, το στοίχημα της ανάπτυξης

Μια ακόμη περίπτωση είναι η Cenergy, η οποία εμφανίζεται ως νέα προσθήκη στην κατηγορία Small Cap της προσομοίωσης.

Η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στους κλάδους των καλωδίων και των σωλήνων χάλυβα, με δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τις ενεργειακές επενδύσεις και τις διεθνείς υποδομές.

Η συμμετοχή της στους δείκτες μικρής κεφαλαιοποίησης αποτελεί ένα πρώτο βήμα για μεγαλύτερη διεθνή προβολή. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της μπορεί να συνοδευτεί από αντίστοιχη αύξηση της χρηματιστηριακής της αξίας και να την οδηγήσει μελλοντικά σε υψηλότερη κατηγορία.

Στην ίδια ευρύτερη ομάδα βρίσκεται και η Βιοχάλκο, με σημαντική βιομηχανική παρουσία και συμμετοχές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της μεταποίησης. Ωστόσο, για να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή στους δείκτες, πρέπει να αποτυπωθεί και στα χρηματιστηριακά μεγέθη που εξετάζει η MSCI.

HELLENiQ Energy, το ζήτημα της διασποράς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η HELLENiQ Energy, η οποία παραμένει στην κατηγορία Small Cap, παρά το σημαντικό μέγεθος των δραστηριοτήτων της.

Ο όμιλος διαθέτει ισχυρή θέση στη διύλιση και αναπτύσσει παράλληλα τις δραστηριότητές του στην ηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, με συγκρίσιμα EBITDA 1,162 δισ. ευρώ, έδειξαν τη δυνατότητα παραγωγής υψηλών ταμειακών ροών όταν οι συνθήκες στην αγορά διύλισης είναι ευνοϊκές.

Ωστόσο, η μετοχική σύνθεση είναι ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τη HELLENiQ Energy από άλλες μεγάλες εισηγμένες. Η Paneuropean Oil and Industrial Holdings κατέχει το 40,41% και η ΕΕΣΥΠ το 31,18%, με αποτέλεσμα οι δύο βασικοί μέτοχοι να συγκεντρώνουν συνολικά το 71,59% του κεφαλαίου.

Αυτό αφήνει μικρότερο περιθώριο ελεύθερης διασποράς σε σχέση με εταιρείες που διαθέτουν πιο κατανεμημένη μετοχική βάση. Και επειδή η MSCI δεν εξετάζει μόνο τη συνολική χρηματιστηριακή αξία, αλλά και εκείνη που αντιστοιχεί στις ελεύθερα διαπραγματεύσιμες μετοχές, η συγκεκριμένη παράμετρος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στην κατηγορία μικρής κεφαλαιοποίησης παραμένει και ο Titan, ένας όμιλος με εκτεταμένη διεθνή παρουσία και σημαντική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ελληνικής εισηγμένης της οποίας η επιχειρηματική δραστηριότητα εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της εγχώριας αγοράς.