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FTSE Russell: Στους δείκτες Micro Cap και Total-Cap η Attica Department Stores

Η εξέλιξη έρχεται ενόψει της αναδιάρθρωσης των παγκόσμιων δεικτών του FTSE Russell τον Δεκέμβριο του 2026

Xρηματιστήριο Αθηνών 14.11.2026, 00:02
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FTSE Russell: Στους δείκτες Micro Cap και Total-Cap η Attica Department Stores
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Στους δείκτες FTSE Micro Cap και FTSE Total-Cap περιλαμβάνεται η Attica Department Stores, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναθεώρησης του FTSE Russell, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αλλαγές στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά.

Η εξέλιξη έρχεται ενόψει της αναδιάρθρωσης των παγκόσμιων δεικτών του FTSE Russell τον Δεκέμβριο του 2026, με το rebalancing να είναι προγραμματισμένο για τις 18 Δεκεμβρίου.

Στο επίκεντρο οι αλλαγές στους διεθνείς δείκτες

Η αναθεώρηση του FTSE Russell έρχεται δύο ημέρες μετά την αναθεώρηση του MSCI, όπου αποφασίστηκε η προσθήκη της Elvalhalcor και η διαγραφή της Autohellas από τον MSCI Greece Small Cap Index. Αντίθετα, καμία αλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε στη σύνθεση του MSCI Greece Standard Index, στον οποίο παραμένουν οι δέκα υφιστάμενες μετοχές, δηλαδή Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Allwyn.

Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026, με την αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες να πραγματοποιείται κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου.

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