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Και όμως, κάτι κινείται στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας της Γερμανίας. Η χώρα στην οποία το μακρινό 1972 ιδρύθηκε η SAP, που έμελλε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στην Ευρώπη, εξακολουθεί να κάνει κι άλλα τεχνολογικά βήματα σε μια δύσκολη οικονομικά και γεωπολιτικά συγκυρία και για την ίδια και για τη Γηραιά Ήπειρο συνολικά. Όπως γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης, η Agile Robots σχεδιάζει να επεκταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αυξήσει την παραγωγή στην Ευρώπη, μετά την άντληση κεφαλαίων σε ένα νέο γύρο χρηματοδότησης που κατάφερε υπό την ηγεσία της SoftBank.

Η Agile Robots είναι μια γερμανική νεοφυής εταιρεία που αναπτύσσει με Τεχνητή Νοημοσύνη βιομηχανικά ρομπότ και συστήματα αυτοματισμού για εφαρμογές κατασκευής και logistics. Η εδρεύουσα στο Μόναχο εταιρεία άντλησε 500 εκατ. δολάρια σε νέα χρηματοδότηση που εξασφάλισε από διεθνείς επενδυτές, όπως η SoftBank και η Nvidia, καταφέρνοντας να ανεβάσει την αποτίμησή της στα 8,5 δισ. δολάρια.

Οκταπλασίασε την αξία της

«Η επένδυση θα επιτρέψει στην Agile να επεκταθεί στις ΗΠΑ, να αυξήσει την παραγωγή στη Γερμανία και να εισέλθει σε νέες αγορές ενόψει μιας πιθανής μελλοντικής εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο», δήλωσε στους New York Times ο κινεζικής καταγωγής συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Agile Ζαοπένγκ Τσεν.

Η εταιρεία συνεργάζεται με εταίρους όπως η Google DeepMind και έχει συγκεντρώσει συνολικά χρηματοδοτικά κεφάλαια 2 δισ. δολαρίων. Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που κερδίζει η Agile την εμπιστοσύνη της ιαπωνικής SoftBank, δεδομένου ότι το 2021 είχε αντλήσει 220 εκατ. δολάρια ξεπερνώντας, τότε, για πρώτη φορά το 1 δισ. δολάρια σε αξία. Το ότι μέσα σε μια πενταετία υπερ-οκταπλασίασε την αποτίμησή της εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί προσελκύει επενδύσεις.

Τι προσφέρει

«Η Agile Robots συγκαταλέγεται σε μια ομάδα ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών που συνδυάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με τη ρομποτική, βοηθώντας τα εργοστάσια να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να μειώσουν το κόστος», γράφει ο Τζέιμς Πάτον των ΝΥΤ. Και εξηγεί ότι η ανάπτυξη ανθρωποειδών και άλλων ρομπότ ικανών να εκτελούν πιο σύνθετες εργασίες στον φυσικό κόσμο «είναι κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να καλύψει το χάσμα στην τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς και να αναζωογονήσει τη βιομηχανία της που αντιμετωπίζει δυσκολίες».

Ο ίδιος ο επικεφαλής της εταιρείας Ζαοπένγκ Τσεν τονίζει ότι «η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical A.I.) αποτελεί μία από τις λύσεις για την τεχνολογική πρόοδο της Ευρώπης». Σημειωτέον ότι ο Τσεν ίδρυσε μαζί με τον Πέτερ Μόιζελ την Agile Robots το 2018, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει το διδακτορικό του στο Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής της Κολωνίας, έπειτα από τις πρώτες σπουδές μηχανικού που έκανε στην Κίνα.

Όπως εξήγησε ο Τσεν, η Agile έχει εγκαταστήσει σχεδόν 30.000 ρομποτικά συστήματα – εκ των οποίων 3.000 έως 4.000 ανθρωποειδή – σε αυτοκινητοβιομηχανίες, σε ομίλους ηλεκτρονικών, σε εταιρείες αποθηκών και σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους. Η βαυαρική εταιρεία αναμένεται να διπλασιάσει τον τζίρο της εφέτος, φτάνοντας περίπου τα 600 εκατ. ευρώ ( 668 εκατομμύρια δολάρια), όπως ανέφερε ο Τσεν.

Στην κορυφή της Ευρώπης

Η αποτίμηση της Agile τοποθετεί τη νεοφυή επιχείρηση στο ίδιο επίπεδο με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως η Quantum Systems (επίσης γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που αποτιμήθηκε στα 8 δισ. δολάρια τον Ιούλιο) και η Wayve (βρετανική εταιρεία αυτόνομης οδήγησης που αποτιμήθηκε στα 8,6 δισ. δολάρια τον περασμένο Φεβρουάριο).

Η Neura Robotics, μια γερμανική εταιρεία που έχει αντλήσει κεφάλαια επίσης από κολοσσούς όπως η Nvidia, η Amazon και η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Tether, αποτιμήθηκε σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας συγκεντρώσει χρηματοδοτικά κεφάλαια έως και 1,4 δισ. δολάρια.

Πλώρη για τις ΗΠΑ

Τα νέα επενδυτικά κεφάλαια που άντλησε υπό την ηγεσία της SoftBank θα επιτρέψουν στην Agile να προχωρήσει στα σχέδιά της για την παραγωγή ρομπότ στις Ηνωμένες Πολιτείες – πιθανότατα στο Όμπορν Χιλς του Μίτσιγκαν, κατά πληροφορίες της ΝΥΤ, κατόπιν της εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων της ThyssenKrupp Automation Engineering στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

«Οι εταιρείες ρομποτικής πρέπει ακόμη να αποδείξουν ότι τα ρομπότ τους, τα οποία βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια σε εργοστάσια, αποθήκες και άλλους χώρους. Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι η συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων, προκειμένου να εκπαιδευτούν τα ρομπότ στην εκτέλεση πιο σύνθετων εργασιών», σημειώνει ο ρεπόρτερ των ΝΥΤ.

Ο Πάτον αναφέρει το παράδειγμα της ελβετικής εταιρείας Hexagon Robotics, η οποία υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη BMW σε ένα από τα εργοστάσια της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Λειψία. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ένταξη των ρομπότ στην παραγωγική διαδικασία έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η βρετανική εταιρεία Humanoid έχει εξαγγείλει την ενσωμάτωση έως τα τέλη του 2026 ρομπότ στις δραστηριότητες της γερμανικής εταιρείας προμήθειας εξαρτημάτων για αυτοκίνητα Schaeffler. Όσο για την γερμανική Neura, εγκαινίασε ένα κέντρο εκπαίδευσης στη ρομποτική, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης δικτύου. Η Neura συνεργάζεται με εταιρείες, όπως η προμηθεύτρια εξαρτημάτων για οχήματα Bosch, εξοπλίζοντας περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με ειδικές στολές που φέρουν αισθητήρες, ώστε να καταγράφονται οι κινήσεις τους και άλλα δεδομένα.

«Ευρωπαϊκή νοοτροπία»

Ο Ζαοπένγκ Τσεν εξέφρασε στην αμερικανική εφημερίδα την άποψη ότι η Ευρώπη κινείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς στον τομέα της ρομποτικής. Και πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο γι’ αυτό είναι η «νοοτροπία» – εννοώντας προφανώς τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις από μια κατακλυσμιαία επέκταση της ΑΙ κα της ρομποτικής στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Για να εξηγήσει τι εννοεί ο Τσεν έφερε ως παράδειγμα την πατρίδα του. «Η Κίνα έχει ήδη εγκαταστήσει 2,3 εκατ. βιομηχανικά ρομπότ και προχωρά προς το επόμενο στάδιο εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε χαρακτηριστικά.

Ο μάνατζερ της Agile Robots πιστεύει ότι η Ευρώπη είναι ακόμα καχύποπτη σε ό,τι αφορά την ΑΙ, αλλά βλέπει στον ορίζοντα κάποια θετικά σημάδια. «Πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος κοιτάζει την Κίνα και τις ΗΠΑ και αντιλαμβάνεται πως, αν δεν αλλάξει πορεία, οδηγείται σε αδιέξοδο», δήλωσε ο Τσεν για να καταλήξει: «Στη νέα εποχή της physical A.I., η Ευρώπη έχει τις ευκαιρίες της».

Όσο για τον Τζέιμς Πάτον των ΝΥΤ, για να περιγράψει το μέγεθος των προοπτικών που έχουν οι εταιρείες και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης γράφει ότι η Unitree Robotics, μια κινεζική κατασκευάστρια ανθρωποειδών ρομπότ, έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης τον Αύγουστο, με τη ζήτηση να καλύπτει κατά 460% την αρχική προσφορά των μετοχών της.

Εν προκειμένω ο ρεπόρτερ προσπερνά τους κλυδωνισμούς των τελευταίων ημερών που αντιμετωπίζει ο κλάδος με αφορμή το σκάνδαλο κατασκοπείας της Nvidia και τους φόβους για σκάσιμο της φούσκας της ΑΙ.