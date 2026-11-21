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Σε bear market βυθίστηκαν οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας στη Wall Street καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομάδα τους από το ξέσπασμα της Covid-19 που συγκλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Οι επενδυτές κατέφυγαν σε ασφαλή καταφύγια

Οι φόβοι για επιβράδυνση της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων στη Wall Street.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 σημείωσε βουτιά 5,6% την Παρασκευή, ανεβάζοντας τις εβδομαδιαίες απώλειές του στο 10,4%, στη χειρότερη επίδοσή του των τελευταίων έξι και πλέον ετών.

Ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 20% από το ενδοσυνεδριακό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου φτάνοντας στο όριο που σηματοδοτεί την είσοδο σε bear market.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 3,7%, διευρύνοντας τις απώλειές του από την κορυφή του Οκτωβρίου σε περισσότερο από 10%. Οι επενδυτές κατέφυγαν σε ασφαλή καταφύγια, οδηγώντας τις αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων χαμηλότερα κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,94%.

Ο δείκτης Vix — γνωστός ως ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, εκτινάχθηκε στις 40 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2025.

Η νέα αναταραχή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του πόσο γρήγορα ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε έντονη ανησυχία για το τεράστιο ύψος των δαπανών και του δανεισμού των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε chips και data centers.

Βουτιά σε Anthropic και Nvidia

Η Anthropic, η οποία είχε ενισχυθεί κατά 17% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της την Πέμπτη, μετά την άντληση-ρεκόρ 120 δισ. δολαρίων μέσω IPO και παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης, υποχώρησε κατά 9,1% την Παρασκευή.

Η εισαγωγή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στο χρηματιστήριο είχε παρουσιαστεί ως ορόσημο για τον κλάδο της AI και τις παγκόσμιες αγορές, καθώς πρόσφερε στους επενδυτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση έκθεση σε έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν την Παρασκευή, καθώς η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κοντά στην τιμή εισαγωγής της.

«Η κατάσταση εκεί έξω μοιάζει με Αρμαγεδδώνα», δήλωσε στους Financial Times ο επικεφαλής επενδύσεων αμερικανικού hedge fund, προσθέτοντας ότι αποφάσισε να μην αγοράσει επιπλέον μετοχές της Anthropic, καθώς το ξεπούλημα εντεινόταν.

Πλήγμα δέχτηκε και η Nvidia η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 14% καθώς εντείνονται οι εξελίξεις γύρω από την εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης της AI.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) διερευνά τα λογιστικά της εταιρείας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά το Reuters.

Η εταιρεία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ακροάσεις στο Κογκρέσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι το FBI διερευνά τις συνθήκες γύρω από την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ και τη σχέση του με γυναίκα που φέρεται να είναι ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η SEC δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει σχεδόν 50% από τις αρχές Οκτωβρίου, εξαλείφοντας 2,8 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, που παρακολουθεί τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών, υποχώρησε την Παρασκευή κατά 10,7%, διευρύνοντας την πτώση του από το υψηλό του Ιουνίου στο 43%.

Οι μετοχές της Sandisk και της Western Digital υποχώρησαν κατά 16% και 12% αντίστοιχα. Η Broadcom και η Marvell έχασαν 12%, ενώ η Micron υποχώρησε κατά 14%.

Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα συνέβαλε «απολύτως» στο πρόσφατο ξεπούλημα των χρηματιστηρίων, σύμφωνα με τον Τζιμ Κάρον, επικεφαλής επενδύσεων λύσεων χαρτοφυλακίου στη Morgan Stanley Investment Management.

Η μεταβλητότητα στις μετοχές επεκτάθηκε και σε άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, με το bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα 60.000 δολάρια την Παρασκευή για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

Οι τιμές spot του χρυσού υποχώρησαν σχεδόν 3%, υποχωρώντας περίπου στα 3.522 δολάρια ανά ουγγιά, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Την ίδια στιγμή, οι traders στην αγορά futures των αμερικανικών ομολόγων περιόρισαν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, καθώς η πτώση των μετοχών συνεχίστηκε.

Οι αγορές δεν προεξοφλούν πλέον πλήρως αύξηση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες αφότου ο αξιωματούχος της Fed, Christopher Waller, εκτίμησε ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη και σε αύξηση 50 μονάδων βάσης.

Hedge funds, συνταξιοδοτικά ταμεία και ιδιώτες επενδυτές φαίνεται να προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών, υπό την εντεινόμενη ανησυχία για υψηλότερα επιτόκια και επιβράδυνση της ανάπτυξης των data centers, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Nomura.