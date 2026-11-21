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Εμπόδιο για την ανάπτυξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ αναδεικνύεται η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών αδειοδότησης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αγροτικός τομέας καλείται να επενδύσει, να εκσυγχρονιστεί και οι αγρότες να προσαρμοστούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για βιώσιμη παραγωγή.

Οι Copa-Cogeca κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι πολλά επενδυτικά σχέδια καθυστερούν επί χρόνια ή εγκαταλείπονται από τους αγρότες εξαιτίας διοικητικών εμποδίων, αλληλοεπικαλυπτόμενων κανόνων και της αβεβαιότητας ως προς το πότε και με ποιους όρους θα εγκριθούν.

Σχεδόν κάθε αγρότης ή αγροτικός συνεταιρισμός έχει να διηγηθεί μια ιστορία για ένα έργο που καθυστέρησε ή μπλοκαρίστηκε από τη γραφειοκρατία

«Πόσα αγροτικά έργα σε ολόκληρη της Ευρώπη δεν βλέπουν ποτέ το φως της ημέρας εξαιτίας περίπλοκων, δαπανηρών και απρόβλεπτων διαδικασιών αδειοδότησης; Σχεδόν κάθε αγρότης ή αγροτικός συνεταιρισμός έχει να διηγηθεί μια ιστορία για ένα έργο που καθυστέρησε ή μπλοκαρίστηκε από τη γραφειοκρατία, ακριβώς τη στιγμή που ο κλάδος καλείται να προσαρμοστεί και να επενδύσει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Copa – Cogeca.

Το ζήτημα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οργάνωση των αγροτών και των συνεταιρισμών, δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά ένα ευρύτερο πρόβλημα που καταγράφεται σε διαφορετικά κράτη-μέλη και σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής.

Η δυσκολία εξασφάλισης αδειών και η πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου αναδεικνύονται ως βασικοί παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων.

Βασικό εμπόδιο οι αδειοδοτήσεις

Σύμφωνα με δύο έρευνες που πραγματοποίησε η Copa-Cogeca το 2025, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και συνεταιρισμοί διαφορετικών μεγεθών και παραγωγικών κλάδων, σε περισσότερα από 20 κράτη-μέλη, ανέδειξαν τις σύνθετες κανονιστικές απαιτήσεις και τις δυσκολίες έκδοσης αδειών ως το σημαντικότερο εμπόδιο για την ανάπτυξή τους.

Τα προβλήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα και το είδος της επένδυσης, ωστόσο επαναλαμβάνονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: πολλαπλές και αλληλοεπικαλυπτόμενες υποχρεώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες και έλλειψη νομικής βεβαιότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να περιμένουν χρόνια μέχρι να λάβουν μια τελική απόφαση για το επενδυτικό τους σχέδιο.

Η κατάσταση αυτή, όπως υπογραμμίζει η οργάνωση, επιβαρύνει ιδιαίτερα τους παραγωγούς που καλούνται να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις, χωρίς να γνωρίζουν με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών ή αν οι κανόνες θα παραμείνουν σταθεροί μέχρι την απόδοση της επένδυσης.

Επενδύσεις που καθυστερούν ή εγκαταλείπονται από τους αγρότες

Οι επιπτώσεις της γραφειοκρατίας δεν περιορίζονται στον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση μιας άδειας. Αφορούν άμεσα την παραγωγική δυναμικότητα, τον εκσυγχρονισμό και τη δυνατότητα των αγροτών να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Επενδύσεις για τη βελτίωση της ευζωίας των ζώων, τη μείωση των εκπομπών, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και τη διαφοροποίηση της παραγωγής καθυστερούν ή εγκαταλείπονται. Πρόκειται για έργα που, σε πολλές περιπτώσεις, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των ίδιων των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία.

Οι Copa-Cogeca επισημαίνει ότι οι αγρότες εμφανίζονται πρόθυμοι να επενδύσουν σε πιο βιώσιμες παραγωγικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες, ωστόσο χρειάζονται ένα σταθερό και προβλέψιμο θεσμικό περιβάλλον. «Αυτό το παράδοξο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί: έργα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση των ίδιων των πολιτικών στόχων της Ευρώπης κρατούνται πίσω από το ίδιο το ρυθμιστικό πλαίσιο που προορίζεται να τα στηρίξει», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η καμπάνια «Unlock Farm Potential»

Με αφορμή τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρακτικά συμπεράσματα από την εφαρμογή των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους, μεταξύ άλλων και από τη σκοπιά της γεωργίας, η Copa-Cogeca εγκαινιάζει την καμπάνια «Unlock Farm Potential» (Απελευθέρωση του Αγροτικού Δυναμικού).

Η πρωτοβουλία καλεί αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς από ολόκληρη την Ευρώπη να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Οι πρώτες αναφορές που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα προκαλούν ήδη εντύπωση. Όπως επισημαίνεται, είτε ένα έργο εκσυγχρονισμού έχει καθυστερήσει εδώ και χρόνια, είτε μια επένδυση έχει εγκαταλειφθεί, είτε μια καινοτόμος λύση έχει εμποδιστεί να πάρει σάρκα και οστά. Αυτές οι ιστορίες αξίζει να ακουστούν από τους ευρωπαίους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Τι ζητούν από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη

Οι Copa-Cogeca καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αδειοδοτικών εμποδίων.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται:

Απλοποίηση και καλύτερος συντονισμός των αδειοδοτήσεων, με κατάργηση περιττών επικαλύψεων και επαναλαμβανόμενων απαιτήσεων.

Καθιέρωση δεσμευτικών προθεσμιών για την έκδοση διοικητικών αποφάσεων, ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν σε ποιο χρονικό διάστημα θα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες.

Αντιμετώπιση των συστηματικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από δικαστικές διαδικασίες, χωρίς να περιορίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Επανεξέταση και απλοποίηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε οι απαιτήσεις να είναι συνεκτικές, εφαρμόσιμες και συμβατές με υπεύθυνες αγροτικές επενδύσεις.

Οι Copa-Cogeca ξεκαθαρίζει ότι η απλοποίηση του πλαισίου δεν σημαίνει αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά εκσυγχρονισμός των κανόνων, η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή τους και λιγότερη αβεβαιότητα για τους παραγωγούς.