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Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται στο «κόκκινο», με κεφάλαια ύψους σχεδόν 4,28 τρισ. δολαρίων να έχουν εξαφανιστεί από αυτές μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν απώλειες περίπου 1,85 τρισ. δολαρίων, οι ασιατικές αγορές έχασαν 1,1 τρισ. δολάρια, ο χρυσός και το ασήμι υποχώρησαν κατά περίπου 1,3 τρισ. δολάρια σε αξία, ενώ από την αγορά κρυπτονομισμάτων εξαϋλώθηκαν σχεδόν 36 δισ. δολάρια.

Τι βρίσκεται, όμως, πίσω από αυτό το μαζικό κύμα ρευστοποιήσεων;

Από τη Wall Street έως την Ασία, οι πιέσεις εξαπλώνονται στις αγορές

Το κύμα των ρευστοποιήσεων ξεκίνησε με τη μεγάλη πτώση στη Wall Street στις 19 Νοεμβρίου.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε σχεδόν κατά 2%, ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 2,5% και ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 2,19%.

Η υποχώρηση κατά 2% της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν περισσότερα από 1,85 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Η AMD κατέγραψε βουτιά 7,7%, ενώ 13 από τις 17 μεγαλύτερες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) εμφάνισαν σημαντικές εκροές κεφαλαίων. Ακόμη και η SoftBank υποχώρησε έως και 16%.

Στη συνέχεια, οι πιέσεις μεταφέρθηκαν και στις ασιατικές αγορές. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημείωσε πτώση 2,9%, με αποτέλεσμα να χαθούν περίπου 1,09 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε περισσότερο από 4%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών, ενώ αντίστοιχη πτώση, περίπου 4%, κατέγραψε και ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI. Η χρηματιστηριακή αξία των TSMC, Samsung και SK Hynix μειώθηκε κατά περίπου 63 δισ., 44 δισ. και 38 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Ούτε τα πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός και το ασήμι, κατάφεραν να λειτουργήσουν ως ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές. Ο χρυσός υποχώρησε περίπου 3%, στα 3.526 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε πτώση 4%, υποχωρώντας κάτω από τα 41 δολάρια. Σε μηνιαία βάση, ο χρυσός καταγράφει απώλειες περίπου 15%, ενώ το ασήμι έχει υποχωρήσει σχεδόν 29%.

Ο γνωστός επικριτής του Bitcoin, Peter Schiff, υποστήριξε ότι η πτώση του χρυσού ενδέχεται να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για τις αγορές μετοχών και ακινήτων.

«Μια τόσο μεγάλη πτώση του χρυσού πιθανότατα σημαίνει ότι οι αγορές μετοχών και ακινήτων πρόκειται να υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο, σε ποσοστιαία βάση. Φαίνεται ότι ο χρυσός προεξοφλεί ένα αποπληθωριστικό περιβάλλον», δήλωσε.

Τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed

Στο επίκεντρο του κύματος ρευστοποιήσεων βρίσκεται η αυξανόμενη ανησυχία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan, με επικεφαλής τον Michael Feroli, αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους, εκτιμώντας πλέον ότι η Fed θα προχωρήσει σε τρεις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο.

Σε αυτή την περίπτωση, τα επιτόκια ενδέχεται να διαμορφωθούν στο εύρος του 4,50%-4,75%.

Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed τον Οκτώβριο, τα οποία έδειξαν ότι σχεδόν το σύνολο των μελών της διοίκησης θεωρούσε αναγκαία την περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός παρέμενε επίμονα υψηλός.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το TradingView, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις, με στόχο και τη χρηματοοικονομική περιοχή του Ριάντ, προκαλώντας ζημιές στον πύργο PIF. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Μια περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά πετρελαίου, να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του και να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το Bitcoin υποχωρεί στα 61.000 δολάρια εν μέσω μαζικών ρευστοποιήσεων

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων υποχώρησε κατά 1,6%, στα 2,21 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας απώλειες περίπου 35,93 δισ. δολαρίων.

Το Bitcoin σημείωσε πτώση σχεδόν 3%, υποχωρώντας στα 61.290 δολάρια από περίπου 63.500 δολάρια. Αντίστοιχα, τα XRP, Ethereum, Solana και Dogecoin κατέγραψαν απώλειες που κυμάνθηκαν μεταξύ 3% και 5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass, το τελευταίο 24ωρο ρευστοποιήθηκαν οι θέσεις 141.813 traders, με τη συνολική αξία των αναγκαστικών ρευστοποιήσεων να ανέρχεται σε 698,32 εκατ. δολάρια.

Ο Schiff αμφισβήτησε, επίσης, το γεγονός ότι το Bitcoin δεν έχει υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, παρά τη γενικευμένη πτώση των αγορών.

«Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που συγκρατεί το Bitcoin. Υπό αυτές τις συνθήκες της αγοράς, θα έπρεπε πραγματικά να δέχεται πολύ ισχυρότερο πλήγμα. Τι συμβαίνει;», διερωτήθηκε.

Στο κύμα των ανακατατάξεων στην αγορά ενδέχεται να συμβάλλει και η δημόσια εγγραφή της Anthropic.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης άντλησε περίπου 81 δισ. δολάρια, ενώ ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της με άνοδο 17% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων, δημιουργώντας έναν ακόμη πιθανό προορισμό για τα επενδυτικά κεφάλαια.