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Η ένταξη φούρνων, ζαχαροπλαστείων και καταστημάτων παιχνιδιών στο εορταστικό καλάθι εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Το υπό συζήτηση πλαίσιο αφορά και τα τρόφιμα, με στόχο να καλύψει περισσότερες από τις αγορές που συγκεντρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου, από τα ψώνια για το γιορτινό τραπέζι μέχρι τα δώρα των παιδιών.

Οι αποφάσεις παραμένουν ανοιχτές. Το επόμενο βήμα είναι οι συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο. Στις επαφές θα συζητηθεί ποιοι κλάδοι μπορούν να συμμετάσχουν, με ποιους όρους και ποια προϊόντα θα μπορούσαν να ενταχθούν.

Γιορτές για όλους: Τι συζητείται για φούρνους και παιχνιδάδικα

Η πιθανή συμμετοχή φούρνων και ζαχαροπλαστείων ανοίγει τη συζήτηση για αγορές όπως τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και η βασιλόπιτα. Η επιλογή των ειδών θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις με τους επαγγελματίες, όπως και οι όροι με τους οποίους θα μπορούσε να συμμετάσχει ένας συνοικιακός φούρνος ή ένα ανεξάρτητο ζαχαροπλαστείο.

Στα παιχνίδια, εφόσον προχωρήσει η ένταξη του κλάδου, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο εύρος των επιλογών. Για μια οικογένεια που αγοράζει δώρα για δύο ή τρία παιδιά, σημασία θα έχει αν θα βρει παιχνίδια σε διαφορετικά επίπεδα τιμών και αν αυτά θα είναι διαθέσιμα τις ημέρες ειδικά που κορυφώνεται η κίνηση.

Τι έχει ανακοινωθεί για το «Γιορτές για Όλους»

Για τα σούπερ μάρκετ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης έχει ήδη ανακοινώσει τη δράση «Γιορτές για Όλους», η οποία θα ισχύσει από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η δράση προβλέπει πάνω από 300 κωδικούς σε 25 κατηγορίες προϊόντων, με μειώσεις τιμών έως 25% σε επιλεγμένα είδη με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης να αναφέρουν στον ΟΤ πάντως πως οι εκπτώσεις τελικά μπορεί να φθάσουν και σε υψηλότερο επίπεδο καθώς πηγαίνουμε προς τη τελική διαμόρφωση της λίστας .

Στις κατηγορίες που έχουν αναφερθεί και από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης τις τελευταίες ημέρες,περιλαμβάνονται το λάδι, τα ζυμαρικά, τα αυγά, το γάλα, τα τυριά ,καφές, σοκολατοειδή καθώς και προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι, όπως αρνί, γαλοπούλα, τσουρέκια και βασιλόπιτες. Στα κρέατα και στα γλυκά οι μειώσεις θα είναι μικρότερες από 25% .