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Με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου το Cisco Connect 2026 Greece, στο InterContinental Athenaeum Athens.

Με κεντρικό θέμα «Accelerating the AI-Powered Future», η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους επιχειρήσεων, συνεργάτες και επαγγελματίες της τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τις σύγχρονες υποδομές, την ασφάλεια και το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι κεντρικές ομιλίες και συζητήσεις ανέδειξαν πώς οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να προετοιμάσουν τις υποδομές τους για τη μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα και να υποστηρίξουν νέους τρόπους εργασίας. Η ευρεία συμμετοχή επιβεβαίωσε τη θέση του Cisco Connect ως εκδήλωση-ορόσημο για τον κλάδο της τεχνολογίας.

Η εμπιστοσύνη και η καινοτομία στην εποχή του AI

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος, σε συζήτηση του με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά έθεσε στο επίκεντρο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς την τεχνητή νοημοσύνη, με άξονες την ασφάλεια, τη διακυβέρνηση και την ανθεκτικότητα.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο Josh Huck, Αναπληρωτής Πρέσβης της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ την ενότητα των Keynote Sessions συντόνισε ο δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης.

Ο Agostino Santoni, Senior Vice President, EMEA Sales της Cisco, ανέδειξε με την ομιλία του την αξία των έξυπνων συνδέσεων στην εποχή του AI, δίνοντας το πλαίσιο για τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της συνδεσιμότητας στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Γκολέμης, General Manager της Cisco για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, συνέδεσε τις τεχνολογικές εξελίξεις με τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και τα σημαντικά έργα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Οδυσσέας Χαραλάμπους, Senior Vice President, Global Sales της Cisco, παρουσίασε τη δική του οπτική για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Jim Butler, Vice President, Networking Sales της Cisco, εστίασε στις κρίσιμες υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση στη νέα εποχή.

Τρεις θεματικές ενότητες για τις προτεραιότητες των οργανισμών

Οι τρεις παράλληλες θεματικές ενότητες που ακολούθησαν, AI-Ready Data Centers, Future-Proofed Workplaces & Secure Networking και Digital Resilience, Security & Sovereign Critical Infrastructure, εστίασαν στις προκλήσεις της μετάβασης στην εποχή του τεχνητής νοημοσύνης: κέντρα δεδομένων που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, ασφαλή δίκτυα και έξυπνοι χώροι εργασίας, καθώς και ανθεκτικές κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, στον εκθεσιακό χώρο World of Solutions, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνολογικές λύσεις της Cisco και των συνεργατών της και να συζητήσουν με εξειδικευμένα στελέχη για τις ανάγκες των οργανισμών τους, συνδέοντας το περιεχόμενο των παρουσιάσεων με τις δυνατότητες εφαρμογής τους στην πράξη.

Το Cisco Connect 2026 Greece υποστήριξαν χορηγικά ως Diamond Sponsors οι SmartNS Technological S.A., Space Hellas και Telekom, ως Platinum Sponsors οι ALEF, Algosystems, Info Quest Technologies S.M.S.A., Logicom Distribution, Logicom Solutions και Performance/Adaptera, ως Gold Sponsors οι BEWISE, Blend Technologies, Cosmos Business Systems, Panduit, Radware και Uni Systems, καθώς και ως Silver Sponsor η CLICO/OpenGear.