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Βαριές είναι οι απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον γενικό δείκτη να χάνει σχεδόν 60 μονάδες και κάνει προσπάθεια να κρατήσει τη ζώνη των 2.540 μονάδων, ήτοι το κάτω άκρο της πρόσφατης συσσώρευσης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 2,30% στις 2.541,39 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 49,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 7,5 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 2,35% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.514,72 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 3,21% στις 3.051,50 μονάδες.

Στο διεθνές κύμα των ρευστοποιήσεων και η Αθήνα

Βαριές απώλειες καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παρασύρεται από το κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις διεθνείς αγορές. Το κλίμα έχει επιδεινωθεί αισθητά, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων και την IPO της Anthropic να μην καταφέρνει να πείσει τους επενδυτές για τις προοπτικές του κλάδου.

Η νευρικότητα έχει πλέον περάσει και στις υπόλοιπες αγορές, με την Αθήνα να μην αποτελεί εξαίρεση και τις προσδοκίες για ένα ανοδικό κλείσιμο της χρονιάς, το λεγόμενο end-of-year rally, να υποχωρούν.

Στο εσωτερικό, μάλιστα, η σημερινή συνεδρίαση συμπίπτει με τη λήξη των μηνιαίων συμβολαίων παραγώγων, γεγονός που μπορεί να εντείνει τις διακυμάνσεις, καθώς τα χαρτοφυλάκια προχωρούν στις απαραίτητες προσαρμογές των θέσεών τους. Έτσι, οι προσπάθειες αντίδρασης που εκδηλώθηκαν χθες αποδεικνύονται βραχύβιες.

Μοναδική θετική εξαίρεση στον FTSE 25 αποτελεί η Allwyn, η οποία διαφοροποιείται μετά την επιβεβαίωση της δέσμευσης για διανομή τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή και το 2026, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη Βραζιλία. Η συγκεκριμένη διαβεβαίωση προσφέρει στήριξη στη μετοχή, σε μια συνεδρίαση κατά την οποία οι αγοραστές είναι σχεδόν απόντες από την υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen χάνει 4,06%, με τις Εθνική, Βιοχάλκο, Alpha Bank, Cenergy και Helleniq Energy να σημειώνουν απώλειες άνω του 3%. Άνω του 2% είναι η πτώση σε ΕΛΧΑ, Πειραιώς, Credia Bank, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, Eurobank, Aktor, Aegean και Τιτάν.

Η πτώση σε Λάμδα, Optima Bank, Jumbo, ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπερνά το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΕΗ και Coca Cola. Ο ΔΑΑ κερδίζει μόλις 0,08%, ενώ η Allwyn είναι στο +1,03%.