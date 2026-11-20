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Στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 23 Οκτωβρίου υποχωρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει πάνω από 2% και να σβήνει όλα τα κέρδη του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 2,39% στις 2.539,01 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 176,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 25,9 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 2,49% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.505,82 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 3,21% στις 3.051,50 μονάδες.

Χάθηκαν τα κέρδη του Νοεμβρίου

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 23 Οκτωβρίου βρίσκεται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες άνω του 2% και να έχει εξανεμίσει πλέον όλα τα κέρδη του Νοεμβρίου. Η σημερινή βουτιά, σε συνδυασμό με τις ισχυρές πιέσεις που προηγήθηκαν στις αρχές της εβδομάδας, έχει ανατρέψει πλήρως την εικόνα της αγοράς, η οποία μόλις στις 5 Νοεμβρίου είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά έως τις 2.683 μονάδες. Μέσα σε λίγες συνεδριάσεις, η προσπάθεια ανάκαμψης έχει δώσει τη θέση της σε ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων, με τις τράπεζες να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο.

Το διεθνές περιβάλλον κάθε άλλο παρά βοηθά, καθώς οι ισχυροί κλυδωνισμοί στον τεχνολογικό κλάδο έχουν προκαλέσει γενικευμένη αποστροφή προς το ρίσκο. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα της Αθήνας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μόλις χθες το ΧΑ είχε καταφέρει να κλείσει με θετικό πρόσημο, παρά τις μεγάλες απώλειες που κατέγραφαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η ανθεκτικότητα αποδείχθηκε προσωρινή, με τους πωλητές να επιστρέφουν σήμερα ακόμη πιο επιθετικά και να ακυρώνουν την προσπάθεια αντίδρασης.

Το βάρος πέφτει κυρίως στις τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί κατά περίπου 3%, στερώντας από τον Γενικό Δείκτη τα σημαντικότερα στηρίγματά του. Πλέον, το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η έκταση της πτώσης, καθώς για να ανακοπεί η επιθετική καθοδική τάση απαιτείται κλείσιμο πάνω από τις 2.550 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Βιοχάλκο, Metlen και Motor Oil χάνουν πάνω από 4%, με τις Eurobank, Κύπρου, ΕΛΧΑ, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, Εθνική και Credia Bank να σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 3%. Άνω του -2% κινούνται οι Cenergy, Πειραιώς, Τιτάν και Aktor.

Άνω του 1% είναι η πτώση σε Λάμδα, Jumbo, Optima Bank, Aegean, Helleniq ENergy και ΟΤΕ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca Cola. Στον αντίποδα, η Allwyn κερδίζει 0,19% και ο ΔΑΑ είναι στο +0,59%.