Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, διαφοροποιούμενα από το αρνητικό κλίμα που επικράτησε νωρίτερα στις ασιατικές αγορές και τις νέες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες πολυτελών αγαθών προσφέρουν στηρίγματα στους ευρωπαϊκούς δείκτες, με τους επενδυτές να αναμένουν τα κρίσιμα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve τον Δεκέμβριο.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,42%, στις 635 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,48%, στις 10.517 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,08%, στις 25.036 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,98%, στις 8.119 μονάδες.

Παρά τις νέες ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η ευρωπαϊκή αγορά εμφανίζει ανθεκτικότητα, με τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες σε άλλους κλάδους.

Κέρδη καταγράφουν οι Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz και BMW, ενώ θετική είναι η εικόνα και στις μετοχές εταιρειών πολυτελών αγαθών και αμυντικού χαρακτήρα στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η διαφοροποίηση αυτή υποδηλώνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι πιέσεις στην τεχνολογία οδηγούν περισσότερο σε ανακατανομή κεφαλαίων μεταξύ κλάδων παρά σε γενικευμένη αποχώρηση από τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Καθοριστική για το κλίμα αναμένεται να είναι η ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ, του προτιμώμενου μέτρου πληθωρισμού της Federal Reserve.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο γενικός δείκτης PCE επιταχύνθηκε στο 3,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, αναμένονται τα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου και τις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας.

Οι χρηματαγορές αποδίδουν πιθανότητα 96,4% σε αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, ενώ η πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, διαμορφώνεται στο 3,6%.

Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, επισήμανε ότι η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων συνηγορεί υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, με τον ρυθμό προσαρμογής των επιτοκίων να εξαρτάται από τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία.

Στο ενδιαφέρον των επενδυτών βρίσκονται επίσης οι σημερινές τοποθετήσεις του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, των μελών της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής Κάθριν Μαν και Σουάτι Ντίνγκρα, καθώς και της Κλαούντια Μάουντερερ της Bundesbank.

Πέραν της νομισματικής πολιτικής, οι ευρωπαϊκές αγορές καλούνται να διαχειριστούν την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι πληροφορίες για νέες δασμολογικές επιβαρύνσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Deutsche Bank, επικαλούμενοι δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να αυξήσουν τους δασμούς σε βάρος της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 14 εμπορικών εταίρων.

Οι εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου, ενδέχεται να περιορίσουν τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου των ευρωπαϊκών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά μόλις 0,1% σε τριμηνιαία βάση το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για ανάπτυξη 0,2%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης είχε καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης 0,3%. Αρνητική ήταν η συμβολή των εξαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν κατά 1%.

Στη Γαλλία, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε οριακά στις 82 μονάδες τον Νοέμβριο, από 81 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία INSEE. Παραμένει, ωστόσο, αισθητά χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 100 μονάδων.