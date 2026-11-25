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Σε μια περίοδο που οι διεθνείς αναταράξεις δοκιμάζουν τις αντοχές των επιχειρήσεων, ο ελληνικός επιχειρηματικός χάρτης βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης. Εξαγορές, συγχωνεύσεις, νέες επενδύσεις και η αυξανόμενη παρουσία ισχυρών επενδυτικών κεφαλαίων δημιουργούν νέες ισορροπίες. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η δημιουργία επιχειρήσεων με μεγαλύτερο μέγεθος, ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και δυνατότητα διεθνούς επέκτασης. Πρόκειται για βασική προϋπόθεση θωράκισης της ελληνικής οικονομίας εν μέσω έντονης αβεβαιότητας.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνονται θα βρεθούν στο επίκεντρο του 8ου OT FORUM, με θέμα «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στον χώρο του Παλαιού Καπνεργοστασίου και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr .

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο ιδρυτής της VNK Capital Βασίλης Κάτσος, ο επικεφαλής της Golden Age Capital Περικλής Μαζαράκης και ο πρόεδρος Ευρώπης της BC Partners Νίκος Σταθόπουλος.

Στο συνέδριο θα τοποθετηθούν επίσης η πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ Μαίρη Χατζάκου, ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Αλέξανδρος Χατζόπουλος και ο οικονομικός διευθυντής της ElvalHalcor Νικόλαος Ψυράκης, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της βιομηχανικής ανάπτυξης. Τη διάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα αναδείξουν ο πρόεδρος του Fourlis Group Βασίλης Φουρλής και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

Τα deals και η επόμενη ημέρα

Η κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υλοποίηση νέων deals, αντανακλά την ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερων σχημάτων, ικανών να ανταγωνιστούν διεθνείς ομίλους. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράζ μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών, με τους ελληνικούς ομίλους να διευρύνουν το αποτύπωμά τους εντός και εκτός συνόρων. Ξεχωρίζει η εξαγορά της ιταλικής Enegan από τη ΔΕΗ έναντι 330 εκατ. ευρώ, που σηματοδοτεί την είσοδό της στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας, με 170.000 πελάτες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank συμφώνησε την εξαγορά της βουλγαρικής Fibank, με αποτίμηση 1 δισ. Ευρώ ενώ στο λιανεμπόριο η The Mart, συμφερόντων Σκλαβενίτη, συμφώνησε την εξαγορά της ΕΝΑ Cash & Carry, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη χονδρική.

Ωστόσο, το μέγεθος από μόνο του δεν αρκεί. Η παραγωγικότητα, το ενεργειακό κόστος, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η κινητικότητα αυτή μεταφραστεί σε περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, μεγαλύτερες εξαγωγές και νέες θέσεις εργασίας. Και κυρίως, εάν οι ελληνικές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να μετατρέψουν την ανθεκτικότητα από αμυντική στρατηγική σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.