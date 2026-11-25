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Σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής CMA CGM, Rodolphe Saadé, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για το μέλλον της απανθρακοποίησης.

Η παρέμβαση του επικεφαλής ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προέρχεται από μια εταιρεία που συγκαταλέγεται στους πλέον δραστήριους επενδυτές σε πλοία εναλλακτικών καυσίμων και έχει υποστηρίξει ενεργά την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας.

Μιλώντας την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο συνέδριο Assises de l’économie de la mer, στο Μονπελιέ της Γαλλίας, ο Saadé σύμφωνα με τον γαλλικό τύπο, παραδέχθηκε ότι οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2050.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπό τις σημερινές συνθήκες δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας έως το 2050», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απανθρακοποίηση της παγκόσμιας ναυτιλίας προϋποθέτει επενδύσεις που υπερβαίνουν το 1 τρισ. δολάρια, ενώ οι οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την υλοποίηση αυτής της μετάβασης.

Τα τρία εμπόδια στην πράσινη μετάβαση

Ο επικεφαλής της CMA CGM προσδιόρισε τρία βασικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών.

Το πρώτο αφορά τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι οποίες έχουν ανατρέψει βασικές θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές, επιμηκύνοντας τα ταξίδια και αυξάνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος των πλοίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει υποχρεώσει μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναδρομολογήσουν πλοία μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, αυξάνοντας τις αποστάσεις, την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές.

Το δεύτερο εμπόδιο είναι η απουσία ενός ενιαίου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου. Οι διαφωνίες μεταξύ των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων για το οικονομικό σκέλος της απανθρακοποίησης δημιουργούν αβεβαιότητα σε έναν κλάδο όπου οι επενδύσεις σε νέα πλοία έχουν χρονικό ορίζοντα δεκαετιών.

Το τρίτο αφορά την ανεπαρκή ανάπτυξη και διαθεσιμότητα καυσίμων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα, η οποία δεν συμβαδίζει με την ταχύτητα που απαιτείται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Επενδύσεις 30 δισ. δολαρίων από τη CMA CGM

Η τοποθέτηση του Saadé έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η CMA CGM έχει ήδη δεσμεύσει σχεδόν 30 δισ. δολάρια για ναυπηγήσεις πλοίων που μπορούν να χρησιμοποιούν LNG και μεθανόλη.

Ο γαλλικός όμιλος σχεδιάζει να διαθέτει περισσότερα από 200 πλοία διπλού καυσίμου έως το 2030, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες επενδυτικές προσπάθειες ανανέωσης στόλου στον κλάδο των containerships.

Σήμερα διαχειρίζεται περισσότερα από 700 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκ των οποίων πάνω από 400 είναι ιδιόκτητα.

Ωστόσο, οι επενδύσεις σε πλοία διπλού καυσίμου δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους την εξάλειψη των εκπομπών. Η τελική περιβαλλοντική τους απόδοση εξαρτάται από την παραγωγή, τη διαθεσιμότητα και το πραγματικό αποτύπωμα άνθρακα των καυσίμων που χρησιμοποιούν.

Αυτό αναδεικνύει και ένα από τα κεντρικά προβλήματα της πράσινης μετάβασης: οι πλοιοκτήτες καλούνται να δεσμεύσουν τεράστια κεφάλαια για τεχνολογίες και καύσιμα των οποίων η μελλοντική διαθεσιμότητα και ανταγωνιστικότητα δεν είναι ακόμη εξασφαλισμένες.

Το μήνυμα προς τον IMO

Οι δηλώσεις του Saadé πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς την προσεχή Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ξεκινούν στο Λονδίνο νέες συζητήσεις στον IMO με αντικείμενο την υπέρβαση των διαφωνιών για το προτεινόμενο Net-Zero Framework.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικονομικοί μηχανισμοί που θα συνοδεύουν τη μείωση των εκπομπών, η επιβάρυνση των πλοίων ανάλογα με την ένταση εκπομπών των καυσίμων τους και η χρηματοδότηση της μετάβασης προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της CMA CGM έρχεται να ενισχύσει τον προβληματισμό που έχει εκφραστεί και από άλλους ναυτιλιακούς φορείς και την ελληνική ναυτιλία για την ουσιαστική έλλειψη εναλλακτικών καυσίμων και την ανάγκη υιοθέτησης ρεαλιστικών και διεθνώς εφαρμόσιμων κανόνων.

Προειδοποίηση και για τη γαλλική σημαία

Ο Saadé αναφέρθηκε επίσης στην αβεβαιότητα που προκαλεί η συζήτηση για αλλαγές στο γαλλικό καθεστώς φορολόγησης βάσει χωρητικότητας (tonnage tax), προειδοποιώντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να υπονομεύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της γαλλικής ναυτιλίας.

Όπως επισήμανε, οι επενδύσεις σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνεπάγονται δεσμεύσεις διάρκειας περίπου 25 ετών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη σταθερότητα του φορολογικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η απασχόληση Γάλλων κατώτερων αξιωματικών επιβαρύνει το ετήσιο λειτουργικό κόστος κάθε πλοίου κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, καθεστώτα tonnage tax εφαρμόζονται σε 22 ευρωπαϊκές χώρες και καλύπτουν το 86% του παγκόσμιου στόλου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο η CMA CGM εγκατέλειψε τα σχέδιά της να εγγράψει επτά μεγάλα νεότευκτα πλοία υπό γαλλική σημαία, επικαλούμενη την προοπτική πρόσθετης φορολόγησης.