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Η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει γυρίσει σελίδα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τις εισηγμένες επιχειρήσεις και την επενδυτική κοινότητα. Η ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στην οικογένεια του Euronext, ανοίγει νέους ορίζοντες, ωστόσο συνοδεύεται και από υψηλότερες απαιτήσεις, εντονότερο ανταγωνισμό και την ανάγκη ενίσχυσης του βάθους της ελληνικής αγοράς.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες από αυτή τη μετάβαση θα απασχολήσουν το 8ο OT FORUM, «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας» που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr .

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νατάσα Στάμου, ο CEO της YKNOT INVEST Γιώργος Κουτσός και ο πρόεδρος της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ Αθανάσιος Κουλορίδας.

Οι νέες ισορροπίες

Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά από τους διεθνείς οίκους διευρύνει δυνητικά τη δεξαμενή των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν σε ελληνικές μετοχές. Ωστόσο, η αλλαγή κατηγορίας συνεπάγεται και νέες προκλήσεις. Οι ελληνικές εισηγμένες καλούνται να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ η ρευστότητα και η επενδυτική διασπορά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η δημόσια εγγραφή της ΜΕΤΚΑ, τα επιχειρηματικά deals και οι διανομές προμερισμάτων συντηρούν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, τα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου των τραπεζών, της ΔΕΗ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Aegean στηρίζουν τις αποτιμήσεις. Διεθνείς οίκοι, όπως η Jefferies και η Deutsche Bank, διατηρούν θετική στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount έναντι των ευρωπαϊκών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο περνά πλέον σε μια περισσότερο απαιτητική φάση, όπου η επιλογή μετοχών αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τη γενικευμένη άνοδο της αγοράς. Το μεγάλο στοίχημα είναι η νέα εποχή να συνοδευτεί από περισσότερες εισαγωγές επιχειρήσεων, μεγαλύτερη ρευστότητα και ουσιαστική διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.