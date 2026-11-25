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Σε μια οικονομία που εξαρτάται όλο περισσότερο από την τεχνολογία, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικά ζήτημα των τμημάτων πληροφορικής. Εξελίσσονται σε πραγματικό επιχειρηματικό κίνδυνο, με δυνητικά σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα με τις κυβερνοεπιθέσεις στα τέλη Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου 2026 που στόχευσαν εμπορικά συστήματα ψύξης σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, προκαλώντας απότομη άνοδο της θερμοκρασίας σε ψυγεία και καταψύκτες.

Η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των κρίσιμων υποδομών θα βρεθούν στο επίκεντρο του 8ου OT FORUM, «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στον Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr

Στη σχετική συζήτηση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός διευθυντής της Adacom Νικήτας Κλαδάκης, και ο Associate Partner της EY-Parthenon Αντώνης Πλατιάς, ο οποίος εξειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Τη διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και των προκλήσεων που αναδύονται θα ξεδιπλώσουν ο καθηγητής του κυπριακού πανεπιστημίου, Γιώργος Δουκίδης και ο τεχνολογικός σύμβουλος του ΔΣ της BRIGHT GROUP Δημήτρης Κοντίνος, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις ευκαιρίες και τα όρια της AI.

Το κόστος μιας επίθεσης

Τράπεζες, βιομηχανίες, εμπορικές αλυσίδες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και μεταφορές στηρίζουν πλέον μεγάλο μέρος της λειτουργίας τους σε διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα. Μια επίθεση χάκερ μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, διακοπή παραγωγής, καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και σημαντικό οικονομικό κόστος. Ενδεικτικό της έκτασης του κινδύνου είναι ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εντόπισε περισσότερα από 300 ευάλωτα συστήματα εμπορικής ψύξης στην ελληνική αγορά, κινητοποιώντας τις επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Μασούτης, μιλώντας στον ΟΤ, επισήμανε ότι δεν είχαν καταγραφεί επιθέσεις στις μεγάλες αλυσίδες της χώρας, οι οποίες, πάντως, βρίσκονται σε επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, προκύπτει ένα κρίσιμο οικονομικό ζήτημα: ποιος αναλαμβάνει τον λογαριασμό της καταστροφής εμπορευμάτων και των χαμένων πωλήσεων; Σύμφωνα με ειδικούς, η ασφαλιστική κάλυψη τέτοιων περιστατικών δεν είναι δεδομένη, αφήνοντας δυνητικά εκτεθειμένους τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων. Το μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις πάντως είναι να περάσουν από την απλή προστασία των πληροφοριακών συστημάτων στην ουσιαστική επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Δηλαδή, να μπορούν όχι μόνο να αποτρέπουν μια επίθεση, αλλά και να συνεχίζουν τη λειτουργία τους όταν η ψηφιακή τους άμυνα δοκιμάζεται.