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Σε μία εποχή με τις απανωτές κρίσεις να δοκιμάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνική συνοχή και τους διεθνείς κι εγχώριους χρηματοοικονομικούς οίκους αλλά και κεντρικούς τραπεζίτες να προειδοποιούν για την αβεβαιότητα και την εν πολλοίς αχαρτογράφητη πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων, o Οικονομικός Ταχυδρόμος παρεμβαίνει με το κορυφαίο συνέδριο, OT FORUM.

Διοργανώνει το 8ο OT FORUM στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2026 από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο. Για δύο ημέρες κορυφαίοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής, οικονομικής, ακαδημαϊκής και πολιτικής σκηνής καταθέτουν τις προτάσεις και τις θέσεις τους σε ένα επίκαιρο όσο ποτέ θέμα: «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας». Αυτή είναι και η απάντηση απέναντι στις απανωτές κρίσεις.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Το 8ο OT FORUM θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr

Το 8ο OT FORUM στις 1 και 2 Δεκεμβρίου

Στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό σκηνικό κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Οι απανωτές κρίσεις αποτελούν τη νέα κανονικότητα: Εμπόλεμες συγκρούσεις, εμπορικοί δασμοί, κλιματική αλλαγή, κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές απειλές και οι ραγδαίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη δοκιμάζουν την κοινωνική συνοχή και τις αντοχές των οικονομιών, των αγορών και των επιχειρήσεων.

Το 8ο OT FORUM καταπιάνεται με το θέμα: «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας». Επιδιώκει μέσα από τις θέσεις και τις προτάσεις προσωπικοτήτων που έχει προσκαλέσει στο OT FORUM από τους χώρους της πολιτικής, της διπλωματίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της οικονομίας και των επιχειρήσεων να καταδείξει:

Το νέο παραγωγικό μοντέλο που αντέχει στις κρίσεις

Την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στις νέες προκλήσεις

Τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που θωρακίζουν τις εταιρικές οντότητες

Το ρόλο της AI στα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα

Την άμυνα απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις και τις υβριδικές απειλές

Την απόδοση μερίσματος στην κοινωνία αλλά και τους μετόχους

Τις ευκαιρίες που ανοίγει η ενιαία κεφαλαιαγορά

Τη συμβολή της ενέργειας στην ανθεκτική οικονομία

Το ρόλο της βιομηχανίας, του εμπορίου και των logistics στη βιώσιμη ανάπτυξη

Τις πολιτικές προτάσεις για τη διατήρηση βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης με κοινωνική Δικαιοσύνη

100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος

Και το 8ο OT FORUM που διοργανώνεται στις 1 και 2 Δεκεμβρίου, όπως και το 7ο OT FORUM που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη ειδησεογραφική επιτυχία στις 11 και 12 Ιουνίου 2026 είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου φύλλου του Οικονομικού Ταχυδρόμου, στις 11 Απριλίου 1926, ως εβδομαδιαία έκδοση του «Ελεύθερου Βήματος». Το 2026 ο Οικονομικός Ταχυδρόμος γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής του.

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Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στη διάρκεια των 100 χρόνων εξελίσσεται σε θεσμό στην ενημέρωση. Καταγράφει 100 χρόνια οικονομίας, επιχειρηματικότητας και ιστορίας.

Στις 17 Απριλίου 1954 μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας εξαιτίας του πολέμου, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος επιστρέφει. Μαζί με μια χώρα που ξαναχτίζεται.

Στις 15 Απριλίου 1965 με τον Γιάννη Μαρίνο στο τιμόνι, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος γνωρίζει τη χρυσή του εποχή. Δεν καταγράφει απλώς την ιστορία της οικονομίας. Την διαμορφώνει.

Στις 3 Ιουνίου 2004 το τελευταίο τεύχος κλείνει έναν μεγάλο κύκλο. Όχι όμως την ιστορία.

Στις 20 Απριλίου 2021 ο Οικονομικός Ταχυδρόμος επιστρέφει ψηφιακά, και μέσα από τις σελίδες του ot.gr προπορεύεται και καινοτομεί στη νέα εποχή της ενημέρωσης.

Εκατό χρόνια μετά, συνεχίζει να καταγράφει τις κρίσεις, τις αλλαγές, τις ευκαιρίες αλλά και να σκιαγραφήσει το μέλλον.

Με την ψηφιακή επανέκδοση του, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος καθιέρωσε το OT FORUM. Πρόκειται για καινοτόμα συνέδρια που παρέχουν την αλληλεπίδραση και τη δυνατότητα networking και το κυριότερο το OT FORUM ανοίγει τα μικρόφωνα και τις κάμερες στους πρωταγωνιστές των πολιτικών, οικονομικών και διεθνών γεγονότων.

Το 8ο OT FORUM έρχεται και επιδιώκει να προσφέρει στο δημόσιο διάλογο για ένα φλέγον ζήτημα, την «Ανθεκτικότητα».

Μείνετε συντονισμένοι…