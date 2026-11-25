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Δεν κατάφεραν τελικά να αντισταθούν στο νέο κύμα ρευστοποιήσεων των διεθνών αγορών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση με σημαντικές απώλειες, ανατρέποντας πλήρως τη θετική εικόνα των πρώτων ωρών των συναλλαγών. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με την επιμονή του αμερικανικού πληθωρισμού, επανέφερε τους πωλητές.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,93%, στις 626 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,42%, στις 10.545 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 1,30%, στις 24.681 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,75%, στις 7.980 μονάδες.

Η Ευρώπη δεν κατάφερε να διατηρήσει τη διαφοροποίησή της έναντι των υπόλοιπων διεθνών αγορών, καθώς οι ισχυρές πιέσεις στη Wall Street μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό PCE στις ΗΠΑ επιδείνωσαν το επενδυτικό κλίμα.

Η επιτάχυνση του αμερικανικού πληθωρισμού στο 3,8% τον Οκτώβριο, αλλά και η ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας στο 4,3% για το τρίτο τρίμηνο, ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων της Federal Reserve.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν νέους δασμούς σε βάρος 14 οικονομιών, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Ινδία, έπειτα από έρευνες σχετικά με πρακτικές που, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, δημιουργούν πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Οι σχετικές έρευνες είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει σημαντικό μέρος των δασμών που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης».

Για την Ευρώπη, η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς η βιομηχανική της βάση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία είναι τα ευρήματα έρευνας της McKinsey, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και σύμφωνα με την οποία το 45% των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ευρώπης εμφανίζει αυξημένα επίπεδα χρηματοοικονομικής πίεσης ή βρίσκεται ακόμη και σε κατάσταση σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας.

Οι αναλυτές της συμβουλευτικής εταιρείας εξέτασαν περίπου 1.200 εισηγμένες και μη εισηγμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με ετήσια έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας Destatis, το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά μόλις 0,1% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με την αρχική εκτίμηση να αναθεωρείται προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Σε ετήσια βάση, η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,2%, ενώ μετά την προσαρμογή για τις τιμές και τις ημερολογιακές επιδράσεις η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,1%.

Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ενώ η κατανάλωση των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 0,6%. Αντίθετα, η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,5%.

Αδύναμη παραμένει η εικόνα και στη Γαλλία, όπου ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε οριακά στις 82 μονάδες τον Νοέμβριο, από 81 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Insee. Παρά τη μικρή βελτίωση, ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 100 μονάδων.

Σε χαμηλά πενταμήνου βυθίστηκε το ΧΑ

Σε χαμηλά πενταμήνου βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει με χαρακτηριστική ευκολία τις 2.500 μονάδες και τη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων να διασπάται καθοδικά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,77% στις 2.454,94 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.444,63 μονάδων (-3,18%) και 2.527,05 μονάδων (+0,09%). Ο τζίρος ανήλθε στα 442,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 61,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,8 εκατ. τεμάχια αξίας 26 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,95% στις 6.285,28 μονάδες, ενώ στο -1,51% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.933,75 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 3,60% στις 2.925,87 μονάδες.