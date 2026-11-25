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Ενα νέο θεσμικό πλαίσιο αλλά και σχέδια για επενδύσεις στις τεχνολογίες αιχμής, της τεχνητής νοημοσύνης και της κβαντικής υπολογιστικής, ανακοίνωσε η ΕΕ σε μια προσπάθεια να «προλάβει το τρένο» και να μην έχει περαιτέρω απώλειες στην…κούρσα που οδηγούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται και ένα ισχυρό χρηματοδοτικό βημα 50 δισ. ευρώ που θα «διασφαλίσει την πρόσβαση σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι μόνο για κβαντικές τεχνολογίες, αλλά ευρύτερα για όλες τις κρίσιμες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την τεχνολογική μας κυριαρχία και την οικονομική μας ασφάλεια», όπως δήλωσε η Επίτροπος τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν, σε συνέντευξη Τύπου

Το ταμείο θα «διασφαλίσει την πρόσβαση σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι μόνο για κβαντικές τεχνολογίες, αλλά ευρύτερα για όλες τις κρίσιμες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την τεχνολογική μας κυριαρχία και την οικονομική μας ασφάλεια», δήλωσε η αντιπρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν, σε συνέντευξη Τύπου. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο, και ο στόχος μας είναι τώρα 50 δισεκατομμύρια ευρώ», το οποίο και χαρακτήρισε «επαρκές σημείο εκκίνησης.»

Τα πλην και συν

Οπως είπε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, «η κβαντική τεχνολογία είναι κάτι περισσότερο από το επόμενο τεχνολογικό άλμα: είναι η αρχή μιας νέας εποχής καινοτομίας, ευκαιριών και ανακαλύψεων». Επισήμανε μάλιστα «ότι τα καλά νέα είναι ότι η Ευρώπη ξεκινά από θέση πραγματικής ισχύος. Διαθέτουμε τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις και κβαντικά ταλέντα στον κόσμο. Διαθέτουμε μια ακμάζουσα βιομηχανική βάση με το 1/3 όλων των κβαντικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, πατατήρησε ότι «το βιομηχανικό οικοσύστημα είναι εύθραυστο λόγω της κατακερματισμένης υποστήριξης μεταξύ των Κρατών Μελών, της χαμηλότερης πρόσβασης σε ιδιωτικό κεφάλαιο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Κίνα. Για παράδειγμα, οι κβαντικές νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη προσέλκυσαν μόνο το 5% της παγκόσμιας ιδιωτικής χρηματοδότησης, σε σύγκριση με το 50% στις ΗΠΑ.

Αυτό δυσκολεύει τις εταιρείες μας να κλιμακωθούν και να αναπτυχθούν στην Ευρώπη, θέτοντάς τες σε κίνδυνο εξαγοράς από εταιρείες εκτός ΕΕ ή μεταφοράς σε αγορές με ευνοϊκότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Για να πετύχουμε, πρέπει να μετατρέψουμε την αριστεία της Ευρώπης σε βιομηχανική ικανότητα μεγάλης κλίμακας, είπε η κ. Βίρκουνεν .

Ειδικό ταμείο τεχνολογίας

Οπως είπε ακόμα η Επίτροπος για την Τεχνολογία, «με τον Νόμο Quantum δημιουργούμε τη νομική βάση για τη δημιουργία ενός Κυρίαρχου Ταμείου Μετοχών Τεχνολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία όχι μόνο για τις Κβαντικές τεχνολογίες, αλλά ευρύτερα για όλες τις κρίσιμες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την Τεχνολογική μας Κυριαρχία και την οικονομική μας ασφάλεια.

Το Ταμείο θα εστιάσει σε μεγάλες άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε στρατηγικές τεχνολογίες, καλύπτοντας ένα κρίσιμο κενό στο χρηματοδοτικό μας οπλοστάσιο, συμπληρώνοντας υπάρχοντα εργαλεία όπως το Scaleup Europe Fund.

Καμία εταιρεία δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να φύγει από την Ευρώπη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Θέλουμε οι κβαντικές τεχνολογίες που αναπτύσσονται στην Ευρώπη να κατασκευάζονται εδώ και να χρησιμοποιούνται εδώ, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλειά μας και προετοιμάζοντας ένα κβαντικά ασφαλές μέλλον.

Europe has world-class quantum research and startups. The proposed #QuantumAct will help turn research into economic value, strengthen our supply chains and pave the way for a Sovereign Tech Equity Fund. https://t.co/LLnYtj50tf https://t.co/SgmzijNZLY — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) November 25, 2026

Η κ. Βίρκουνεν τόνισε επίσης ότι «πέρα από την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να εμπορευματοποιεί την κβαντική αξία, ο Quantum Act πρέπει επίσης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κβαντικής αλυσίδας αξίας της Ευρώπης.

Γι’ αυτό θα χαρτογραφήσουμε τις κρίσιμες κβαντικές οντότητες και εξαρτήματα της Ευρώπης, θα παρακολουθούμε τις εξαρτήσεις και θα συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία για να εντοπίσουμε και να μειώσουμε τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σημαίνει επίσης προετοιμασία για μια νέα γενιά κυβερνοαπειλών που καθίστανται δυνατές από κβαντικούς υπολογιστές.