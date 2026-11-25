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Ηλεκτρονικό κατάστημα στην κατηγορία του non food με ορίζοντα έναρξης το 2028 ετοιμάζει η Lidl Hellas. Αυτό ανέφερε στο πάνελ «Outside the Box: Ideas That Deliver» του 17ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ η κα Αφροδίτη Πάμπα, Μέλος της Διοίκησης Lidl Hellas, Chief Customer Officer, τονίζοντας ότι ήδη σχεδιάζονται τα επόμενα βήματα για το e-shop της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Lidl: Υψηλή η ζήτηση για non food

Όπως εξήγησε η ίδια, η ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών για ένα e-shop στην εν λόγω κατηγορία είναι ισχυρή, «οπότε είμαστε τώρα στη διαδικασία που αναλύουμε και σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα έμπρακτα, με έναν χρονικό ορίζοντα τοποθέτησης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος το 2028», πρόσθεσε.

«Είναι μια κατηγορία που πραγματικά είναι σημείο διαφοροποίησης για εμάς στην αγορά και διαχρονικά ο πελάτης μας εμπιστεύεται, ο καταναλωτής μας εμπιστεύεται γιατί πραγματικά πρεσβεύει την αξία μας, το value for money και είναι μια περιοχή εμπορική που έχουμε επενδύσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε η Αφροδίτη Πάμπα.

Πάντως, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η Lidl θα επικεντρωθεί μόνο στο non food, χωρίς να κάνει κίνηση στην κατηγορία των τροφίμων.

Lidl: Το e-shop έρχεται στον σωστό καιρό

Φαίνεται ότι η αναφορά για το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έρχεται εν κενώ, αφού η Lidl είχε πρόσφατα εισαγάγει τους έξι κόσμους του «non food», όπως ανέφερε η κ. Πάμπα, ενώ έκανε και rebranding και σε δύο μάρκες της: στην Grid, που αφορά αθλητικό εξοπλισμό, και στη Silvercrest για σπιτικό εξοπλισμό.

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες κατέγραψαν μεγάλη απήχηση, πρόσθεσε η ίδια.

Αυτό σημαίνει ότι η Lidl πήρε το feedback που χρειαζόταν ως προς τη ζήτηση για την κατηγορία, πριν βάλει το e-shop «στα σκαριά».

«Γενικώς στη Lidl αυτό που κάνουμε θέλουμε να το κάνουμε σωστά και στον σωστό χρόνο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει ωριμάσει η κατάσταση για να μπορούμε να πούμε ότι θα προσφέρουμε στον καταναλωτή την εμπειρία και την αξιοπιστία που προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια σαν brand».

Άλλωστε, «σε ό,τι καινοτόμο, σε ό,τι καινούργιο, προσπαθούμε πάντα να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα πώς μπορούμε να διευκολύνουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη την εμπειρία του πελάτη μέσα στα καταστήματά», συμπλήρωσε η κ. Πάμπα.

Το επόμενο βήμα στο self-checkout

Όπως ανέφερε η Αφροδίτη Πάμπα, τα self checkout που εισήγαγαν τα Lidl «χαίρουν πολύ καλής αποδοχής από από τους πελάτες μας και συνεχίζουμε την εγκατάσταση στο δίκυό μας».

Σύμφωνα με την ίδια, μέχρι του χρόνου υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν περισσότερα από εκατό καταστήματα με self checkout ζώνη.

«Το επόμενο βήμα από τη self checkout ζώνη, η οποία έχει πείσει και εμάς σαν εταιρεία, αλλά έχει πείσει και τους καταναλωτές, είναι το self scanning, η επόμενη καινοτομία που θα εισάγουμε του χρόνου στα καταστήματά μας».