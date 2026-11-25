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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 471,9 εκατομμυρίων ευρώ στις Firmenich , Givaudan και International Flavors & Fragrances ( IFF), τους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς αρωμάτων παγκοσμίως, για συμμετοχή σε διεθνές καρτέλ στον τομέα των αρωμάτων, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.

Γιατί κατηγορεί τις τρεις εταιρείες η ΕΕ

Η Επιτροπή κατηγορεί τις τρεις εταιρείες αντάλλαξαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν την τιμολόγηση, σχετικά με τις συναλλαγές τους με την Unilever, τον μεγαλύτερο αγοραστή καταναλωτικών αρωμάτων παγκοσμίως, ενώ η Givaudan και η IFF αντάλλαξαν επίσης ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική τους δραστηριότητα στον τομέα των καταναλωτικών και των εκλεκτών αρωμάτων. Το καρτέλ κάλυπτε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») και διήρκεσε περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Τα πρόστιμα

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της, καρτέλ σαν κι αυτό μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές και μειωμένες επιλογές για τους καταναλωτές. «Τα αρώματα αποτελούν πράγματι βασικό στοιχείο σε χιλιάδες ταχέως εξελισσόμενα καταναλωτικά αγαθά, όπως τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων, τα οποία αγοράζονται τακτικά από κάθε νοικοκυριό και ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικό στοιχείο των καθημερινών καταναλωτικών δαπανών», σημειώνει.

Ο ελβετικός όμιλος Givaudan έλαβε την πιο βαριά ποινή (περίπου 252,4 εκατομμύρια ευρώ) και ακολουθούν ο επίσης ελβετικός Firmenich (137,7 εκατομμύρια) και η αμερικανική εταιρία International Flavors and Fragrances (IFF, 81,9 εκατομμύρια).

Πότε ξεκίνησε η παράβαση

Η παράβαση ξεκίνησε και για τις τρεις εταιρείες τον Μάρτιο του 2019 και έληξε τον Μάρτιο του 2023, όταν η Επιτροπή διενήργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις τους.

Οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν ότι τα πρόστιμα μειώθηκαν για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι τρεις όμιλοι παραδέχτηκαν τα λάθη τους και συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας της.

Η υπόθεση διερευνήθηκε σε στενό συντονισμό με την Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου, την Ελβετική Επιτροπή Ανταγωνισμού και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Διεξήχθησαν ταυτόχρονοι, συντονισμένοι έλεγχοι και άλλα ερευνητικά μέτρα και οι αρχές ανταγωνισμού παρέμειναν σε στενή επαφή κατά τη διάρκεια της έρευνας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με άλλες κορυφαίες αρχές ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των καρτέλ με παγκόσμια διάσταση.

Η επίδραση του καρτέλ στις τιμές

Η Τερέζα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, δήλωσε πως «σήμερα, επιβάλαμε πρόστιμο συνολικού ύψους 471,9 εκατομμυρίων ευρώ στους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς αρωμάτων για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Επί χρόνια, αντάλλασσαν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, το κόστος και άλλες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες».

«Αυτό», προσέθεσε, «πιθανότατα έβλαψε και αύξησε το κόστος για τους πελάτες τους που χρησιμοποιούν αυτά τα αρώματα για την παρασκευή καθημερινών καταναλωτικών αγαθών, όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη ενδέχεται να πληρώνουν περισσότερα για τις εβδομαδιαίες αγορές τους. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε τους κανόνες και να προστατεύουμε τους καταναλωτές».