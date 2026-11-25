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Το ντεμπούτο της στην Euronext Athens πραγματοποιεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η ΜΕΤΚΑ, με την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης να έχει οριστεί στα 10 ευρώ ανά μετοχή και τη χρηματιστηριακή της αποτίμηση να διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Νοεμβρίου την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 125.236.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με κωδικό διαπραγμάτευσης «METK».

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης των 10 ευρώ ανά μετοχή ανήλθε σε 53.313.310 μετοχές, συνολικής αξίας 533,13 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 1,78 φορές τα 30 εκατ. μετοχών που διατέθηκαν.

Η συνδυασμένη προσφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου, απέφερε συνολικά μικτά έσοδα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν την έκδοση 25 εκατ. νέων μετοχών και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ την πώληση 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη μητρική Metlen. Η τελευταία δεν άσκησε το δικαίωμα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς κατά 5 εκατ. επιπλέον υφιστάμενες μετοχές.

Στην ελληνική αγορά τα δύο τρίτα της προσφοράς

Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της ΜΕΤΚΑ που διατέθηκαν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς κατευθύνθηκε τελικά στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, στους ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα κατανεμήθηκαν 20 εκατ. μετοχές, ήτοι το 66,67% του συνόλου, ενώ στους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού διατέθηκαν 10 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33,33%.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην ελληνική δημόσια προσφορά ανήλθε σε 286,2 εκατ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να διαμορφώνεται στις 1,43 φορές. Αντίστοιχα, στη θεσμική προσφορά του εξωτερικού η ζήτηση ανήλθε σε 246,93 εκατ. ευρώ.

Σχεδόν 9.000 ιδιώτες επενδυτές

Στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα συμμετείχαν 8.963 ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την απόκτηση 15.699.648 μετοχών, συνολικής αξίας περίπου 157 εκατ. ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία κατανεμήθηκαν τελικά 11.650.900 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 58,3% της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, με την υπερκάλυψη να διαμορφώνεται στις 1,35 φορές και το ποσοστό ικανοποίησης της έγκυρης ζήτησης στο 74,2%.

Από την πλευρά τους, οι 78 ειδικοί επενδυτές που συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια προσφορά εκδήλωσαν ζήτηση για 12.920.863 μετοχές, συνολικής αξίας 129,2 εκατ. ευρώ. Τελικά τους κατανεμήθηκαν 8.349.100 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 41,7% της δημόσιας προσφοράς, με το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης να ανέρχεται στο 64,6% και την υπερκάλυψη στις 1,55 φορές.

Στα 231 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα της ΜΕΤΚΑ

Οι συνολικές δαπάνες της ΜΕΤΚΑ για τη συνδυασμένη προσφορά ανήλθαν σε περίπου 18,95 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της εταιρείας να διαμορφωθούν σε 231,05 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, ποσό έως 84 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθεί κατά την περίοδο 2026-2029 για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων επενδυτικών δεσμεύσεων του ομίλου σε κατοχυρωμένα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το έργο των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Επιπλέον, ποσό έως 166 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθεί κατά την περίοδο 2027-2030 στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε πρόσθετα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, καθώς και σε άλλες ευκαιρίες στον τομέα των υποδομών, με έμφαση στις μεταφορές, το περιβάλλον, την ύδρευση και την άρδευση, αλλά και τις κοινωνικές υποδομές.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, για τις συγκεκριμένες νέες επενδύσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής συναφθεί νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, ούτε έχουν ληφθεί αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα για τη διάθεση των κεφαλαίων σε συγκεκριμένα έργα. Σε περίπτωση που το συνολικό ύψος των επενδύσεων υπερβεί τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, η διαφορά θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό.

Στόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η ενίσχυση των ταμειακών ροών και της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας, προκειμένου να αξιοποιήσει περαιτέρω το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων, να διεκδικήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να επεκτείνει επιλεκτικά την παρουσία της σε συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και γεωγραφικές αγορές.

Οι ανάδοχοι

Ως σύμβουλοι έκδοσης ενήργησαν η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες ανέλαβαν και τον ρόλο των συντονιστών κύριων αναδόχων της ελληνικής δημόσιας προσφοράς μαζί με τις AXIA Ventures Group, Eurobank, Optima bank, CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή και EUROXX Χρηματιστηριακή.

Οι Morgan Stanley, BNP Paribas και Citigroup ενήργησαν ως από κοινού παγκόσμιοι συντονιστές της συνδυασμένης προσφοράς, ενώ η AXIA Ventures Group ανέλαβε τον ρόλο του ανώτερου από κοινού διαχειριστή του βιβλίου προσφορών στο πλαίσιο της θεσμικής προσφοράς.

Ως από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών της θεσμικής προσφοράς ενήργησαν επίσης οι Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Ambrosia Capital και EUROXX Χρηματιστηριακή.