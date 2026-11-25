Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα του κράτους, σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, η συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών Τουρκίας – Λιβύης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Λιβύης, ολοκληρώνοντας όλες τις επίσημες διαδικασίες.

Θυμίζεται ότι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο υπογράφθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 και εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

🇹🇷🇱🇾 Türkiye-Libya maritime delimitation agreement published in Libya’s Official Gazette, completing all formal procedures 📌 Signed on Nov. 27, 2019, agreement was unanimously approved by Libyan parliament on Oct. 20, 2026 https://t.co/fq3Yiv2Kv2 — Anadolu English (@anadoluagency) November 25, 2026

Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον στρατιωτικό διοικητή της Ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. https://t.co/zY80DaqfXr — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) November 25, 2026

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση παρευρέθηκαν από την τουρκική πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν. Από την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής αρχηγός του στρατού της Ανατολικής Λιβύης, στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ, και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Χαλίντ Χαφτάρ.