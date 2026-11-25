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Σε σημαντική διαταραχή των δρομολογίων του Eurostar, που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι, οδήγησε η «απρόβλεπτη» – σύμφωναμε την εταιρεία – απεργία των υπαλλήλων.

Η αιφνιδιαστική απεργία των εργαζομένων προκάλεσε ακυρώσεις αρκετών τρένων της Eurostar μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Οι σημερινές ακυρώσεις οφείλονται σε μια απροσδόκητη απεργία», δημοσίευσε η Eurostar στο X απαντώντας σε έναν χρήστη, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες επηρεάστηκαν «και προς τις δύο κατευθύνσεις» μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου. «Σας συμβουλεύουμε να αλλάξετε το ταξίδι σας για μια διαφορετική ημερομηνία ταξιδιού», ανέφερε σε ταξιδιωτική οδηγία στον ιστότοπό της.

Strike action is causing cancellations & disruption to Eurostar trains between London and Paris today.Other routes may be affected. If your train is cancelled, you can rebook or claim a refund. We apologise for the inconvenience. Please check before travel https://t.co/I5CNy9f35w — Eurostar (@Eurostar) November 25, 2026

Οι επιβάτες που επηρεάζονται θα μπορούν να κάνουν εκ νέου κράτηση για το ταξίδι τους ή να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, δήλωσε η Eurostar, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.

Η Eurostar κάλεσε επίσης τα συνδικάτα να συνεχίσουν τις συζητήσεις απευθείας με την εταιρεία, η οποία, όπως ανέφερε, παρέμεινε ανοιχτή σε «εποικοδομητικό διάλογο», χωρίς να διευκρινίσει ποιος ακριβώς απεργούσε ή τους λόγους.

Οπως αναφερει η Le Parisien, εκτός από την ιστορική και μονοπωλιακή σύνδεση μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου μέσω της σήραγγας της Μάγχης, η οποία εγκαινιάστηκε στις 14 Νοεμβρίου 1994, η Eurostar, θυγατρική της SNCF Voyageurs κατά 55,75%, εξυπηρετεί επίσης προορισμούς στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, ορισμένες από τις συνδέσεις των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις το πρωί της Τετάρτης.

Συμφωνα με ορισμένες πληροφοριες , ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες παρουσίαζαν επίσης καθυστερήσεις το πρωί της Τετάρτης.

Ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν αναρτησεις για περιφρόνηση των εργαζομένων καθώς η διευθύντρια της Eurostar οργανώνει πάρτι αποχώρησης της CEO της σε πολυτελές ξενοδοχείο για 400 άτομα.