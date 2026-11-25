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Ισχυρό πλήγμα στην κερδοφορία της EasyJet προκάλεσαν οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών καυσίμων και η ασθενέστερη καταναλωτική ζήτηση, με τα ετήσια κέρδη της να υποχωρούν κατά 96%. Η βρετανική αεροπορική ανακοίνωσε την Πέμπτη προ φόρων κέρδη μόλις 24 εκατ. στερλινών για τους 12 μήνες έως το τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 658 εκατ. στερλινών την προηγούμενη χρονιά. Τα έσοδα, αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 6%, φθάνοντας τα 3,8 δισ. στερλίνες.

Πρόκειται για τα τελευταία ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας πριν από την προγραμματισμένη εξαγορά της από την επενδυτική εταιρεία Apollo, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η συναλλαγή, συνολικής αξίας 5,7 δισ. στερλινών, εγκρίθηκε από τους μετόχους νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το ενεργειακό κόστος και η καθυστέρηση στις κρατήσεις

Η διοίκηση της EasyJet απέδωσε τις δυσκολίες στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις της τόσο στις τιμές των καυσίμων όσο και στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Η άνοδος των διεθνών τιμών του αεροπορικού καυσίμου την άνοιξη οδήγησε αρκετούς καταναλωτές να καθυστερήσουν τις κρατήσεις τους, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Ο διευθύνων σύμβουλος Κέντον Τζάρβις χαρακτήρισε τη χρονιά δύσκολη για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασαν ουσιαστικά τις οικονομικές επιδόσεις. Παρότι η ζήτηση ανέκαμψε έντονα όσο πλησίαζε η περίοδος των διακοπών, η ανάκαμψη δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες εσόδων από τις καθυστερημένες κρατήσεις.

Η πίεση αποτυπώθηκε και στην αγορά των οργανωμένων διακοπών. Η EasyJet Holidays κατέγραψε ετήσια προ φόρων κέρδη 266 εκατ. στερλινών, αυξημένα από 250 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο, οι μειώσεις τιμών σε ορισμένους δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς, λόγω υπερπροσφοράς και έντονου ανταγωνισμού, περιόρισαν την κερδοφορία. Η εταιρεία σημείωσε ότι ξενοδοχεία και αεροπορικές επιχειρήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές αναγκάστηκαν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για να προσελκύσουν επισκέπτες.

Περικοπές κόστους και δύσκολο περιβάλλον για την Easyjet

Η EasyJet σχεδιάζει να εξοικονομήσει περίπου 250 εκατ. στερλίνες, αποσύροντας παλαιότερα και πιο ενεργοβόρα αεροσκάφη νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Από το ποσό αυτό, 110 εκατ. στερλίνες προβλέπεται να εξοικονομηθούν το 2027 και άλλα 140 εκατ. το 2028. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινώσει την περικοπή 700.000 θέσεων από το χειμερινό της πρόγραμμα, ώστε να περιορίσει την έκθεσή της στους μήνες χαμηλότερης ζήτησης.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην EasyJet. Οι υψηλές τιμές καυσίμων έχουν συμβάλει σε πτωχεύσεις και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες στον κλάδο, μεταξύ άλλων στις αμερικανικές Spirit και στην ευρωπαϊκή AirBaltic. Η Norse Atlantic προειδοποίησε επίσης ότι η οικονομική της κατάσταση είναι «κρίσιμη» και ότι χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση για να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Με την εξαγορά από την Apollo να πλησιάζει, η EasyJet δεν δημοσίευσε πλήρεις οικονομικές προβλέψεις για την επόμενη χρήση. Η εταιρεία επιχειρεί πλέον να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και αβέβαιης ζήτησης, επενδύοντας παράλληλα σε νέα χειμερινά δρομολόγια προς το Μιλάνο και τη Ρώμη.