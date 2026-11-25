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Πρόστιμο ύψους 100 εκατ. δολαρίων συμφώνησε να καταβάλει η Shein στις ΗΠΑ, προκειμένου να διευθετήσει καταγγελίες των αμερικανικών αρχών ότι παραπλάνησε καταναλωτές σχετικά με την προέλευση των προϊόντων της, περιόρισε την προβολή αρνητικών διαδικτυακών αξιολογήσεων και δεν τήρησε υποσχέσεις για τους χρόνους παράδοσης.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) κατέθεσε την Τρίτη προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, όπου βρίσκονται τα αμερικανικά γραφεία της εταιρείας. Σύμφωνα με την καταγγελία, σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητοι οργανισμοί ελέγχου διαπίστωσαν ότι βαμβάκι το οποίο οι προμηθευτές της Shein παρουσίαζαν ως αμερικανικής προέλευσης είχε στην πραγματικότητα καλλιεργηθεί στην Κίνα.

Η υπόθεση προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κινεζικής προέλευσης όμιλος, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο μοντέλο πωλήσεων φθηνών ενδυμάτων απευθείας στους καταναλωτές. Η εταιρεία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένο έλεγχο για την αλυσίδα εφοδιασμού της και ειδικότερα για τις καταγγελίες σχετικά με την καταναγκαστική εργασία στην περιοχή Σιντζιάνγκ της δυτικής Κίνας.

Οι καταγγελίες για τις αξιολογήσεις και την εξυπηρέτηση

Η FTC υποστηρίζει επίσης ότι η Shein χρησιμοποιούσε πρακτικές επιλεκτικής προβολής των κριτικών πελατών. Σύμφωνα με την καταγγελία, θετικές αξιολογήσεις εγκρίνονταν άμεσα, ενώ αρνητικά σχόλια με αντίστοιχο περιεχόμενο περνούσαν από πιο χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου. Η εταιρεία φέρεται ακόμη να απέκρυπτε παράνομα αξιολογήσεις που σχετίζονταν με επιστραφέντα προϊόντα.

Οι αμερικανικές αρχές άσκησαν κριτική και στην εξυπηρέτηση πελατών. Η Shein αποστέλλει σχεδόν ένα εκατομμύριο πακέτα ημερησίως στις ΗΠΑ, αλλά, σύμφωνα με την FTC, τον Σεπτέμβριο του 2025 διέθετε μόλις πέντε εκπροσώπους για τη διαχείριση παραπόνων Αμερικανών καταναλωτών. Επιπλέον, δεν παρείχε τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας στον ιστότοπό της, ενώ οι πελάτες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων και καθυστερήσεις που μπορούσαν να φθάσουν τους μήνες.

Ο επικεφαλής του γραφείου προστασίας καταναλωτών της FTC, Κρις Μουφαρίτζ, υποστήριξε ότι η εταιρεία προσέλκυε πελάτες με υποσχέσεις για προσιτά ρούχα, γρήγορη αποστολή και υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής, οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν ανταποκρίνονταν πάντοτε στην πραγματικότητα.

Η απάντηση της Shein και οι πιέσεις στην αγορά

Η Shein συμφώνησε στην καταβολή του ποσού χωρίς να παραδεχθεί ή να αρνηθεί τις κατηγορίες. Η συμφωνία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από ομοσπονδιακό δικαστή. Η εταιρεία δήλωσε ότι διαφωνεί με ορισμένες από τις διατυπώσεις της FTC, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι έχει ήδη επενδύσει στην ενίσχυση των διαδικασιών συμμόρφωσης και προστασίας των καταναλωτών και ότι θα εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Shein αντιμετωπίζει αυξανόμενες εμπορικές και οικονομικές προκλήσεις. Η κατάργηση στις ΗΠΑ της εξαίρεσης από δασμούς για αποστολές χαμηλής αξίας επιβάρυνε τις πωλήσεις της, ενώ τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τέλη σε αποστολές αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν πιέσεις στην κερδοφορία. Στο τελευταίο τρίμηνο για το οποίο είχαν δημοσιευθεί στοιχεία, τα προσαρμοσμένα κέρδη μειώθηκαν κατά 66% σε ετήσια βάση, στα 228 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 11,1 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς του Χονγκ Κονγκ. Η υπόθεση με την FTC αναδεικνύει, πάντως, ότι για τη Shein η διατήρηση της ανάπτυξης δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τις χαμηλές τιμές και την ταχύτητα παραγωγής, αλλά και από την αξιοπιστία των εμπορικών της πρακτικών.