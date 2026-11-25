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Μετά τις πρεσβείες στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, και η «εικονική πρεσβεία» των ΗΠΑ στο Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη, οι Χούθι της Υεμένης και άλλες συμμαχικές προς αυτούς ομάδες ενδέχεται να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα και πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και ιδρυμάτων.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε στον απόηχο ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς και επίθεσης των Χούθι στο Ριάντ, κατά την οποία τραυματίστηκαν 11 άτομα. Ταυτόχρονα, φουντώνουν τα σενάρια για νέα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και νέα κλιμάκωση του πολέμου.

Η Ουάσιγκτον απηύθυνε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες σε όλη τη Μέση Ανατολή να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς και το πλήγμα των δυνάμεων των Χούθι της Υεμένης σε κτίριο στην οικονομική συνοικία του Ριάντ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ανθρώπων.

سفارت مجازی آمریکا در ایران، در اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواست فورا ایران را ترک کنند. این سفارت با اشاره به افزایش خطر حملات حوثی‌های مورد حمایت تهران و تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مقام‌ها و تاسیسات دولتی آمریکا در خاورمیانه، به شهروندان این کشور در منطقه هشدار داد هوشیار باشند. بخوانید: https://t.co/Q4uDyxAoii — ایران وایر (@iranwire) November 25, 2026

«Ειδοποίηση ασφαλείας» για το Ιράν

Η «εικονική πρεσβεία» των ΗΠΑ στο Ιράν εξέδωσε την Τετάρτη ειδοποίηση ασφαλείας, αναφερόμενη στις εν λόγω επιθέσεις και προειδοποιώντας ότι οι εχθροπραξίες ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία.

«Μην ταξιδέψετε στο Ιράν για κανέναν λόγο. Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν άμεσα», αναφέρει η ειδοποίηση.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη το Σάββατο προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ατόμων και πυρκαγιά σε μια βιομηχανική εγκατάσταση μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

Στις προειδοποιήσεις που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προς όλους τους πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανοί καλούνται να παρακολουθούν τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων, καθώς και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο του εναέριου χώρου.

Η ειδοποίηση αναφέρει επίσης ότι οι κανόνες για τη διέλευση των χερσαίων συνόρων του Ιράν, καθώς και οι όροι εισόδου στις χώρες προορισμού, ενδέχεται να αλλάξουν με πολύ σύντομη προειδοποίηση.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν διαδηλώσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις και περιοχές με έντονη αστυνομική παρουσία, καθώς και να παραμένουν σε εγρήγορση σε χώρους που συνδέονται με τις ΗΠΑ.

Σε περίπτωση αεροπορικών επιθέσεων, η ειδοποίηση ανέφερε ότι οι πολίτες πρέπει να παραμένουν μακριά από πόρτες, παράθυρα και συντρίμμια, να διατηρούν τα κινητά τους τηλέφωνα φορτισμένα και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Παράλληλα, καλούσε τους πολίτες να εγγραφούν στο σύστημα ενημέρωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με την ασφάλειά τους.

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1980, η Ελβετία ενεργεί ως προστάτιδα δύναμη για τα αμερικανικά συμφέροντα στην Τεχεράνη. Η ειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπέδειξε το Τμήμα Αμερικανικών Συμφερόντων στην ελβετική πρεσβεία ως σημείο επικοινωνίας για τους πολίτες που χρειάζονται βοήθεια.